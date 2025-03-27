통화 / BCAB
BCAB: BioAtla Inc
0.62 USD 0.07 (10.14%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BCAB 환율이 오늘 -10.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.61이고 고가는 0.69이었습니다.
BioAtla Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BCAB News
- BioAtla stock holds Market Perform rating at JMP as FDA aligns on Phase 3 design
- FDA aligns with BioAtla on phase 3 trial design for cancer drug
- BioAtla stock downgraded by Citizens JMP on cash concerns
- BioAtla, Inc. (BCAB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioAtla August 2025 slides: promising clinical data amid financial headwinds
- BioAtla reports promising trial results for cancer drug
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- BioAtla receives Nasdaq delisting warning
- BioAtla, Inc. (BCAB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.61 0.69
년간 변동
0.24 2.53
- 이전 종가
- 0.69
- 시가
- 0.68
- Bid
- 0.62
- Ask
- 0.92
- 저가
- 0.61
- 고가
- 0.69
- 볼륨
- 568
- 일일 변동
- -10.14%
- 월 변동
- 31.91%
- 6개월 변동
- 77.14%
- 년간 변동율
- -68.04%
20 9월, 토요일