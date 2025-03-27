FiyatlarBölümler
Dövizler / BCAB
Geri dön - Hisse senetleri

BCAB: BioAtla Inc

0.62 USD 0.07 (10.14%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BCAB fiyatı bugün -10.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.61 ve Yüksek fiyatı olarak 0.69 aralığında işlem gördü.

BioAtla Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BCAB haberleri

Günlük aralık
0.61 0.69
Yıllık aralık
0.24 2.53
Önceki kapanış
0.69
Açılış
0.68
Satış
0.62
Alış
0.92
Düşük
0.61
Yüksek
0.69
Hacim
568
Günlük değişim
-10.14%
Aylık değişim
31.91%
6 aylık değişim
77.14%
Yıllık değişim
-68.04%
21 Eylül, Pazar