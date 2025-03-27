Währungen / BCAB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BCAB: BioAtla Inc
0.63 USD 0.06 (8.70%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BCAB hat sich für heute um -8.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.63 bis zu einem Hoch von 0.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die BioAtla Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCAB News
- BioAtla stock holds Market Perform rating at JMP as FDA aligns on Phase 3 design
- FDA aligns with BioAtla on phase 3 trial design for cancer drug
- BioAtla stock downgraded by Citizens JMP on cash concerns
- BioAtla, Inc. (BCAB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioAtla August 2025 slides: promising clinical data amid financial headwinds
- BioAtla reports promising trial results for cancer drug
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- BioAtla receives Nasdaq delisting warning
- BioAtla, Inc. (BCAB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
0.63 0.69
Jahresspanne
0.24 2.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.69
- Eröffnung
- 0.68
- Bid
- 0.63
- Ask
- 0.93
- Tief
- 0.63
- Hoch
- 0.69
- Volumen
- 367
- Tagesänderung
- -8.70%
- Monatsänderung
- 34.04%
- 6-Monatsänderung
- 80.00%
- Jahresänderung
- -67.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K