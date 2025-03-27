KurseKategorien
Währungen / BCAB
Zurück zum Aktien

BCAB: BioAtla Inc

0.63 USD 0.06 (8.70%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BCAB hat sich für heute um -8.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.63 bis zu einem Hoch von 0.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die BioAtla Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BCAB News

Tagesspanne
0.63 0.69
Jahresspanne
0.24 2.53
Vorheriger Schlusskurs
0.69
Eröffnung
0.68
Bid
0.63
Ask
0.93
Tief
0.63
Hoch
0.69
Volumen
367
Tagesänderung
-8.70%
Monatsänderung
34.04%
6-Monatsänderung
80.00%
Jahresänderung
-67.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K