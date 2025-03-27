QuotazioniSezioni
Valute / BCAB
BCAB: BioAtla Inc

0.62 USD 0.07 (10.14%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCAB ha avuto una variazione del -10.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.61 e ad un massimo di 0.69.

Segui le dinamiche di BioAtla Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.61 0.69
Intervallo Annuale
0.24 2.53
Chiusura Precedente
0.69
Apertura
0.68
Bid
0.62
Ask
0.92
Minimo
0.61
Massimo
0.69
Volume
568
Variazione giornaliera
-10.14%
Variazione Mensile
31.91%
Variazione Semestrale
77.14%
Variazione Annuale
-68.04%
