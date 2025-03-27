Valute / BCAB
BCAB: BioAtla Inc
0.62 USD 0.07 (10.14%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCAB ha avuto una variazione del -10.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.61 e ad un massimo di 0.69.
Segui le dinamiche di BioAtla Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.61 0.69
Intervallo Annuale
0.24 2.53
- Chiusura Precedente
- 0.69
- Apertura
- 0.68
- Bid
- 0.62
- Ask
- 0.92
- Minimo
- 0.61
- Massimo
- 0.69
- Volume
- 568
- Variazione giornaliera
- -10.14%
- Variazione Mensile
- 31.91%
- Variazione Semestrale
- 77.14%
- Variazione Annuale
- -68.04%
21 settembre, domenica