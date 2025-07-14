クォートセクション
通貨 / ARLP
株に戻る

ARLP: Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li

23.93 USD 0.36 (1.53%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARLPの今日の為替レートは、1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり23.66の安値と23.98の高値で取引されました。

Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Liダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARLP News

1日のレンジ
23.66 23.98
1年のレンジ
22.20 30.56
以前の終値
23.57
始値
23.80
買値
23.93
買値
24.23
安値
23.66
高値
23.98
出来高
773
1日の変化
1.53%
1ヶ月の変化
4.45%
6ヶ月の変化
-12.05%
1年の変化
-4.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K