ARLP: Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li
23.93 USD 0.36 (1.53%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARLPの今日の為替レートは、1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり23.66の安値と23.98の高値で取引されました。
Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Liダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARLP News
- アライアンス・リソース・パートナーズLP株、52週安値の22.21ドルを記録
- Alliance Resource Partners LP stock hits 52-week low at 22.21 USD
- Top 3 Energy Stocks That May Explode In Q3 - PTL (NASDAQ:PTLE), Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP)
- Top 3 Energy Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP), Comstock Resources (NYSE:CRK)
- 2 Stocks to Buy… and 1 to Sell Immediately
- Alliance Resource Partners promotes Jesse Parrish to chief commercial officer
- There are few assets hated like coal — why this dirty fuel may have a future
- Alliance Resource Posts Q2 Earnings Miss
- Are Investors Undervaluing Alliance Resource Partners (ARLP) Right Now?
- Alliance Resource Partners stock maintains Buy rating at Benchmark despite Q2 miss
- Company News for Jul 29, 2025
- Alliance Resource Partners Cuts Dividend As It Braces For Coal’s Continued Decline (ARLP)
- Alliance Resource Partners, L.P. Common Units (ARLP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alliance Resource Q2 2025 misses estimates, stock drops
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alliance Resource Partners (ARLP) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Alliance Resource Partners misses Q2 estimates as coal prices decline
- Alliance Resource earnings missed by $0.15, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Alliance Resource Partners: A Thriving Company In A Declining Industry (NASDAQ:ARLP)
- Zacks Industry Outlook Highlights Alliance Resource Partners and SunCoke Energy
- 2 Coal Stocks Holding Strong Despite Ongoing Industry Struggles
- Constellation Energy: Mediocre Growth Fails To Fully Justify High Valuation (NASDAQ:CEG)
- Is Alliance Resource Partners (ARLP) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
1日のレンジ
23.66 23.98
1年のレンジ
22.20 30.56
- 以前の終値
- 23.57
- 始値
- 23.80
- 買値
- 23.93
- 買値
- 24.23
- 安値
- 23.66
- 高値
- 23.98
- 出来高
- 773
- 1日の変化
- 1.53%
- 1ヶ月の変化
- 4.45%
- 6ヶ月の変化
- -12.05%
- 1年の変化
- -4.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K