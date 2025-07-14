Währungen / ARLP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ARLP: Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li
23.93 USD 0.36 (1.53%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARLP hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.66 bis zu einem Hoch von 23.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARLP News
- Alliance Resource Partners LP stock hits 52-week low at 22.21 USD
- Top 3 Energy Stocks That May Explode In Q3 - PTL (NASDAQ:PTLE), Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP)
- Top 3 Energy Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP), Comstock Resources (NYSE:CRK)
- 2 Stocks to Buy… and 1 to Sell Immediately
- Alliance Resource Partners promotes Jesse Parrish to chief commercial officer
- There are few assets hated like coal — why this dirty fuel may have a future
- Alliance Resource Posts Q2 Earnings Miss
- Are Investors Undervaluing Alliance Resource Partners (ARLP) Right Now?
- Alliance Resource Partners stock maintains Buy rating at Benchmark despite Q2 miss
- Company News for Jul 29, 2025
- Alliance Resource Partners Cuts Dividend As It Braces For Coal’s Continued Decline (ARLP)
- Alliance Resource Partners, L.P. Common Units (ARLP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alliance Resource Q2 2025 misses estimates, stock drops
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alliance Resource Partners (ARLP) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Alliance Resource Partners misses Q2 estimates as coal prices decline
- Alliance Resource earnings missed by $0.15, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Alliance Resource Partners: A Thriving Company In A Declining Industry (NASDAQ:ARLP)
- Zacks Industry Outlook Highlights Alliance Resource Partners and SunCoke Energy
- 2 Coal Stocks Holding Strong Despite Ongoing Industry Struggles
- Constellation Energy: Mediocre Growth Fails To Fully Justify High Valuation (NASDAQ:CEG)
- Is Alliance Resource Partners (ARLP) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Is Alliance Resource Partners (ARLP) Stock Undervalued Right Now?
Tagesspanne
23.66 23.98
Jahresspanne
22.20 30.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.57
- Eröffnung
- 23.80
- Bid
- 23.93
- Ask
- 24.23
- Tief
- 23.66
- Hoch
- 23.98
- Volumen
- 773
- Tagesänderung
- 1.53%
- Monatsänderung
- 4.45%
- 6-Monatsänderung
- -12.05%
- Jahresänderung
- -4.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K