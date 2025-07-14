통화 / ARLP
ARLP: Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li
23.68 USD 0.25 (1.04%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARLP 환율이 오늘 -1.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.41이고 고가는 23.92이었습니다.
Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
23.41 23.92
년간 변동
22.20 30.56
- 이전 종가
- 23.93
- 시가
- 23.92
- Bid
- 23.68
- Ask
- 23.98
- 저가
- 23.41
- 고가
- 23.92
- 볼륨
- 521
- 일일 변동
- -1.04%
- 월 변동
- 3.36%
- 6개월 변동
- -12.97%
- 년간 변동율
- -5.47%
