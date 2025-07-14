Валюты / ARLP
ARLP: Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li
23.71 USD 0.44 (1.89%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARLP за сегодня изменился на 1.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.26, а максимальная — 23.75.
Следите за динамикой Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARLP
- Акции Alliance Resource Partners LP достигли 52-недельного минимума в $22,21
- Alliance Resource Partners LP stock hits 52-week low at 22.21 USD
- Top 3 Energy Stocks That May Explode In Q3 - PTL (NASDAQ:PTLE), Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP)
- Top 3 Energy Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP), Comstock Resources (NYSE:CRK)
- 2 Stocks to Buy… and 1 to Sell Immediately
- Alliance Resource Partners promotes Jesse Parrish to chief commercial officer
- There are few assets hated like coal — why this dirty fuel may have a future
- Alliance Resource Posts Q2 Earnings Miss
- Are Investors Undervaluing Alliance Resource Partners (ARLP) Right Now?
- Alliance Resource Partners stock maintains Buy rating at Benchmark despite Q2 miss
- Company News for Jul 29, 2025
- Alliance Resource Partners Cuts Dividend As It Braces For Coal’s Continued Decline (ARLP)
- Alliance Resource Partners, L.P. Common Units (ARLP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alliance Resource Q2 2025 misses estimates, stock drops
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alliance Resource Partners (ARLP) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Alliance Resource Partners misses Q2 estimates as coal prices decline
- Alliance Resource earnings missed by $0.15, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Alliance Resource Partners: A Thriving Company In A Declining Industry (NASDAQ:ARLP)
- Zacks Industry Outlook Highlights Alliance Resource Partners and SunCoke Energy
- 2 Coal Stocks Holding Strong Despite Ongoing Industry Struggles
- Constellation Energy: Mediocre Growth Fails To Fully Justify High Valuation (NASDAQ:CEG)
- Is Alliance Resource Partners (ARLP) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
Дневной диапазон
23.26 23.75
Годовой диапазон
22.20 30.56
- Предыдущее закрытие
- 23.27
- Open
- 23.38
- Bid
- 23.71
- Ask
- 24.01
- Low
- 23.26
- High
- 23.75
- Объем
- 467
- Дневное изменение
- 1.89%
- Месячное изменение
- 3.49%
- 6-месячное изменение
- -12.86%
- Годовое изменение
- -5.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.