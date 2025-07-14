Devises / ARLP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ARLP: Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li
23.68 USD 0.25 (1.04%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ARLP a changé de -1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.41 et à un maximum de 23.92.
Suivez la dynamique Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARLP Nouvelles
- L’action d’Alliance Resource Partners LP atteint son plus bas sur 52 semaines à 22,21 USD
- Alliance Resource Partners LP stock hits 52-week low at 22.21 USD
- Top 3 Energy Stocks That May Explode In Q3 - PTL (NASDAQ:PTLE), Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP)
- Top 3 Energy Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP), Comstock Resources (NYSE:CRK)
- 2 Stocks to Buy… and 1 to Sell Immediately
- Alliance Resource Partners promotes Jesse Parrish to chief commercial officer
- There are few assets hated like coal — why this dirty fuel may have a future
- Alliance Resource Posts Q2 Earnings Miss
- Are Investors Undervaluing Alliance Resource Partners (ARLP) Right Now?
- Alliance Resource Partners stock maintains Buy rating at Benchmark despite Q2 miss
- Company News for Jul 29, 2025
- Alliance Resource Partners Cuts Dividend As It Braces For Coal’s Continued Decline (ARLP)
- Alliance Resource Partners, L.P. Common Units (ARLP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alliance Resource Q2 2025 misses estimates, stock drops
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alliance Resource Partners (ARLP) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Alliance Resource Partners misses Q2 estimates as coal prices decline
- Alliance Resource earnings missed by $0.15, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Alliance Resource Partners: A Thriving Company In A Declining Industry (NASDAQ:ARLP)
- Zacks Industry Outlook Highlights Alliance Resource Partners and SunCoke Energy
- 2 Coal Stocks Holding Strong Despite Ongoing Industry Struggles
- Constellation Energy: Mediocre Growth Fails To Fully Justify High Valuation (NASDAQ:CEG)
- Is Alliance Resource Partners (ARLP) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year?
Range quotidien
23.41 23.92
Range Annuel
22.20 30.56
- Clôture Précédente
- 23.93
- Ouverture
- 23.92
- Bid
- 23.68
- Ask
- 23.98
- Plus Bas
- 23.41
- Plus Haut
- 23.92
- Volume
- 521
- Changement quotidien
- -1.04%
- Changement Mensuel
- 3.36%
- Changement à 6 Mois
- -12.97%
- Changement Annuel
- -5.47%
20 septembre, samedi