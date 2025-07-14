Valute / ARLP
ARLP: Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li
23.68 USD 0.25 (1.04%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARLP ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.41 e ad un massimo di 23.92.
Segui le dinamiche di Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.41 23.92
Intervallo Annuale
22.20 30.56
- Chiusura Precedente
- 23.93
- Apertura
- 23.92
- Bid
- 23.68
- Ask
- 23.98
- Minimo
- 23.41
- Massimo
- 23.92
- Volume
- 521
- Variazione giornaliera
- -1.04%
- Variazione Mensile
- 3.36%
- Variazione Semestrale
- -12.97%
- Variazione Annuale
- -5.47%
20 settembre, sabato