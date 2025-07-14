QuotazioniSezioni
Valute / ARLP
Tornare a Azioni

ARLP: Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li

23.68 USD 0.25 (1.04%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARLP ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.41 e ad un massimo di 23.92.

Segui le dinamiche di Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARLP News

Intervallo Giornaliero
23.41 23.92
Intervallo Annuale
22.20 30.56
Chiusura Precedente
23.93
Apertura
23.92
Bid
23.68
Ask
23.98
Minimo
23.41
Massimo
23.92
Volume
521
Variazione giornaliera
-1.04%
Variazione Mensile
3.36%
Variazione Semestrale
-12.97%
Variazione Annuale
-5.47%
20 settembre, sabato