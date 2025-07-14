Divisas / ARLP
ARLP: Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li
23.57 USD 0.14 (0.59%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARLP de hoy ha cambiado un -0.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.40, mientras que el máximo ha alcanzado 23.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Li. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ARLP News
- Acciones de Alliance Resource Partners LP tocan mínimos de 52 semanas a 22.21 USD
- Las acciones de Alliance Resource Partners LP alcanzan mínimos de 52 semanas a 22,21 dólares
- Alliance Resource Partners LP stock hits 52-week low at 22.21 USD
- Top 3 Energy Stocks That May Explode In Q3 - PTL (NASDAQ:PTLE), Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP)
- Top 3 Energy Stocks That Are Preparing To Pump This Quarter - Alliance Res Partners (NASDAQ:ARLP), Comstock Resources (NYSE:CRK)
- 2 Stocks to Buy… and 1 to Sell Immediately
- Alliance Resource Partners promotes Jesse Parrish to chief commercial officer
- There are few assets hated like coal — why this dirty fuel may have a future
- Alliance Resource Posts Q2 Earnings Miss
- Are Investors Undervaluing Alliance Resource Partners (ARLP) Right Now?
- Alliance Resource Partners stock maintains Buy rating at Benchmark despite Q2 miss
- Company News for Jul 29, 2025
- Alliance Resource Partners Cuts Dividend As It Braces For Coal’s Continued Decline (ARLP)
- Alliance Resource Partners, L.P. Common Units (ARLP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Alliance Resource Q2 2025 misses estimates, stock drops
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alliance Resource Partners (ARLP) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Alliance Resource Partners misses Q2 estimates as coal prices decline
- Alliance Resource earnings missed by $0.15, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Alliance Resource Partners: A Thriving Company In A Declining Industry (NASDAQ:ARLP)
- Zacks Industry Outlook Highlights Alliance Resource Partners and SunCoke Energy
- 2 Coal Stocks Holding Strong Despite Ongoing Industry Struggles
- Constellation Energy: Mediocre Growth Fails To Fully Justify High Valuation (NASDAQ:CEG)
Rango diario
23.40 23.81
Rango anual
22.20 30.56
- Cierres anteriores
- 23.71
- Open
- 23.68
- Bid
- 23.57
- Ask
- 23.87
- Low
- 23.40
- High
- 23.81
- Volumen
- 328
- Cambio diario
- -0.59%
- Cambio mensual
- 2.88%
- Cambio a 6 meses
- -13.38%
- Cambio anual
- -5.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B