クォートセクション
通貨 / ALTL
ALTL: Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

42.69 USD 0.96 (2.30%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALTLの今日の為替レートは、2.30%変化しました。日中、通貨は1あたり42.26の安値と42.80の高値で取引されました。

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
42.26 42.80
1年のレンジ
31.29 42.80
以前の終値
41.73
始値
42.26
買値
42.69
買値
42.99
安値
42.26
高値
42.80
出来高
32
1日の変化
2.30%
1ヶ月の変化
7.45%
6ヶ月の変化
23.31%
1年の変化
12.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K