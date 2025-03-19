Währungen / ALTL
ALTL: Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
42.70 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALTL hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.47 bis zu einem Hoch von 42.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
42.47 42.70
Jahresspanne
31.29 42.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.69
- Eröffnung
- 42.57
- Bid
- 42.70
- Ask
- 43.00
- Tief
- 42.47
- Hoch
- 42.70
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 7.48%
- 6-Monatsänderung
- 23.34%
- Jahresänderung
- 12.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K