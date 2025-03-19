КотировкиРазделы
ALTL: Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

41.81 USD 0.04 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALTL за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.53, а максимальная — 41.81.

Следите за динамикой Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
41.53 41.81
Годовой диапазон
31.29 41.81
Предыдущее закрытие
41.77
Open
41.58
Bid
41.81
Ask
42.11
Low
41.53
High
41.81
Объем
17
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
5.24%
6-месячное изменение
20.77%
Годовое изменение
9.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.