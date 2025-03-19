Valute / ALTL
ALTL: Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
42.70 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALTL ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.47 e ad un massimo di 42.70.
Segui le dinamiche di Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
42.47 42.70
Intervallo Annuale
31.29 42.80
- Chiusura Precedente
- 42.69
- Apertura
- 42.57
- Bid
- 42.70
- Ask
- 43.00
- Minimo
- 42.47
- Massimo
- 42.70
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.02%
- Variazione Mensile
- 7.48%
- Variazione Semestrale
- 23.34%
- Variazione Annuale
- 12.16%
21 settembre, domenica