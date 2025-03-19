QuotazioniSezioni
Valute / ALTL
Tornare a Azioni

ALTL: Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

42.70 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALTL ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.47 e ad un massimo di 42.70.

Segui le dinamiche di Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALTL News

Intervallo Giornaliero
42.47 42.70
Intervallo Annuale
31.29 42.80
Chiusura Precedente
42.69
Apertura
42.57
Bid
42.70
Ask
43.00
Minimo
42.47
Massimo
42.70
Volume
15
Variazione giornaliera
0.02%
Variazione Mensile
7.48%
Variazione Semestrale
23.34%
Variazione Annuale
12.16%
21 settembre, domenica