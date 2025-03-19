Divisas / ALTL
ALTL: Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
41.73 USD 0.08 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ALTL de hoy ha cambiado un -0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.47, mientras que el máximo ha alcanzado 42.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
41.47 42.23
Rango anual
31.29 42.23
- Cierres anteriores
- 41.81
- Open
- 41.83
- Bid
- 41.73
- Ask
- 42.03
- Low
- 41.47
- High
- 42.23
- Volumen
- 39
- Cambio diario
- -0.19%
- Cambio mensual
- 5.03%
- Cambio a 6 meses
- 20.54%
- Cambio anual
- 9.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B