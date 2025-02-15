記事"MQL5.コミュニティ - ユーザーメモ"についてのディスカッション - ページ 5

M M #: 私の資金を引き出し、口座を閉鎖することができますが、それを可能にするものは何も見当たりません。この会社では、私の11,500ドルを預かり、私の資金をすべて引き出して口座を閉鎖するためのステップ・バイ・ステップを提供していません。この会社は私の11,500ドルを預かっていて、私の資金をすべて引き出してこの件を解決するためのステップ・バイ・ステップのプロセスを提供していない。そこまでやっても、私の口座には資金がないと表示される！

取引口座」と「MQL5コミュニティ口座」を混同しないでください。

取引口座」のことだと思いますので、ブローカーに連絡してください。資金の引き出しに関する詳細はブローカーにしかわかりません。

 
このトピックに関係のないコメントは、「オフトピック・ポスト」に移動しました。
 
MT5でMQL.Communityにログインできない。インジケータをインストールしたい。
パスワードを変更したが、ログインに失敗した。"incorrect login / password"
@Moazzam Iqbal #: MT5でMQL.Communityにログインできず、Indicatorsをインストールしたいのですが、パスワードを変更してもログインできません。

あなたのユーザー名は"MoazzamIqbal"ではなく、"moazzamiqbal"です。

 

こんにちは！

私はめちゃくちゃ頭が悪いので、一度にトマトを投げないでください。

大体、これの目的は何なんだ？もちろん秘密でなければ。

皆さん、ありがとうございます！

 
というのも、初歩的な質問が山ほどあって、その答えのために100のスレッドを立てるのですが、その答えがこの記事にあるからです。

 

例えば、毎日「行政への連絡方法は？」というトピックが作られるが、ここに答えがあり、そのようなトピックはたくさんある。

https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk

ROMAN KIVERIN #:

こんにちは！

私はめちゃくちゃ頭が悪いので、トマトを一度に投げないでください。

大体、これの目的は何なんだ？もちろん、秘密でなければ。

皆さん、ありがとうございました！

どなたか修正方法と修正内容をご存じですか？なぜコンテキストメニューにそのような項目がないのでしょうか？

写真を探している間に投稿の編集が止まってしまいました。

うう、やっと質問できた！イエーイ、メイト！

