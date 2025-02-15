記事"MQL5.コミュニティ - ユーザーメモ"についてのディスカッション - ページ 5 12345 新しいコメント Fernando Carreiro 2022.06.22 20:09 #41 M M #: 私の資金を引き出し、口座を閉鎖することができますが、それを可能にするものは何も見当たりません。この会社では、私の11,500ドルを預かり、私の資金をすべて引き出して口座を閉鎖するためのステップ・バイ・ステップを提供していません。この会社は私の11,500ドルを預かっていて、私の資金をすべて引き出してこの件を解決するためのステップ・バイ・ステップのプロセスを提供していない。そこまでやっても、私の口座には資金がないと表示される！ 取引口座」と「MQL5コミュニティ口座」を混同しないでください。 取引口座」のことだと思いますので、ブローカーに連絡してください。資金の引き出しに関する詳細はブローカーにしかわかりません。 Eleni Anna Branou 2023.06.27 12:19 #42 このトピックに関係のないコメントは、「オフトピック・ポスト」に移動しました。 Fernando Carreiro 2024.02.04 20:10 #43 このトピックに関係のないコメントは、「オフトピック・ポスト」に移動しました。 Moazzam Iqbal 2024.02.06 13:35 #44 MT5でMQL.Communityにログインできない。インジケータをインストールしたい。 パスワードを変更したが、ログインに失敗した。"incorrect login / password" ファイル: abc.png 15 kb Fernando Carreiro 2024.02.06 13:58 #45 @Moazzam Iqbal #: MT5でMQL.Communityにログインできず、Indicatorsをインストールしたいのですが、パスワードを変更してもログインできません。 あなたのユーザー名は"MoazzamIqbal"ではなく、"moazzamiqbal"です。 ROMAN KIVERIN 2025.02.15 07:29 #46 こんにちは！ 私はめちゃくちゃ頭が悪いので、一度にトマトを投げないでください。 大体、これの目的は何なんだ？もちろん秘密でなければ。 皆さん、ありがとうございます！ Volodymyr Zubov 2025.02.15 07:41 #47 ROMAN KIVERIN #:こんにちは！私はめちゃくちゃ頭が悪いので、トマトを一度に投げないでください。大体、これの目的は何なんだ？もちろん、秘密でなければ。皆さん、ありがとうございました！ というのも、初歩的な質問が山ほどあって、その答えのために100のスレッドを立てるのですが、その答えがこの記事にあるからです。 Volodymyr Zubov 2025.02.15 07:47 #48 例えば、毎日「行政への連絡方法は？」というトピックが作られるが、ここに答えがあり、そのようなトピックはたくさんある。 https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk MQL5.community - Памятка пользователя www.mql5.com Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями. ROMAN KIVERIN 2025.02.15 09:14 #49 ROMAN KIVERIN #:こんにちは！私はめちゃくちゃ頭が悪いので、トマトを一度に投げないでください。大体、これの目的は何なんだ？もちろん、秘密でなければ。皆さん、ありがとうございました！ どなたか修正方法と修正内容をご存じですか？なぜコンテキストメニューにそのような項目がないのでしょうか？ 写真を探している間に投稿の編集が止まってしまいました。 うう、やっと質問できた！イエーイ、メイト！ 12345 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
取引口座」と「MQL5コミュニティ口座」を混同しないでください。
取引口座」のことだと思いますので、ブローカーに連絡してください。資金の引き出しに関する詳細はブローカーにしかわかりません。
パスワードを変更したが、ログインに失敗した。"incorrect login / password"
あなたのユーザー名は"MoazzamIqbal"ではなく、"moazzamiqbal"です。
というのも、初歩的な質問が山ほどあって、その答えのために100のスレッドを立てるのですが、その答えがこの記事にあるからです。
例えば、毎日「行政への連絡方法は？」というトピックが作られるが、ここに答えがあり、そのようなトピックはたくさんある。
https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk
どなたか修正方法と修正内容をご存じですか？なぜコンテキストメニューにそのような項目がないのでしょうか？
写真を探している間に投稿の編集が止まってしまいました。
うう、やっと質問できた！イエーイ、メイト！