WebMoneyでの引き出しはまだ可能ですか？
 
vwegba # WebMoneyでの出金は可能ですか？

ここに掲載されている WebMoneyのサポートアンサーによると、この方法はあなたの地域では利用できないようですが、この情報は少し古い（2025年2月）ので、その後何かが変わったのかもしれません。


 
Vinicius Pereira De Oliveira #:

私の国では銀行振込以外の方法はありますか？
 
Chioma Obunadike #:
心配しないで。方法を見つけたよ。ありがとう。
お願いします。この情報が必要なんだ。
 
WebMoneyでの出金ができなくなりました。 これは私だけの問題ではないようです。 以前はWebMoneyでスムーズに素早く出金できていたのですが、今日は何度やっても毎回失敗します。以前はWebMoneyでスムーズに素早く出金できたのですが、今日は何度試しても毎回失敗します。 ヘルプデスクにリクエストを送りましたが、原因はわかりません。
 
Lin Lin Ma #:
私も同じ経験をしています。
 
Nnamdi Kennedy Ifeorah #:

サービスデスクが自分たちの対応を本当に理解しているのか、本当に何をしているのかわからない。サービスデスクは、提供された出金オプションを使用するよう主張し続けている。私はウェブマネーが出金オプションだと言い続け、ウェブマネーを使って出金しようと何度も試みたが無駄だった。


ウェブマネーは出金オプションであり、私は何度もウェブマネーを使って出金しようとしましたが、無駄でした。他のオプションは私の地域では利用できません。彼らは私がSkrillやPayoneerを使って出金していると思っているのでしょうか？


誰かサービスデスクにウェブマネーを使って出金しようとしていることを説明してほしい。イライラする。



ウェブマネーで出金できますか？2025年なのに、"失敗しました "って言われて、引き出せないんだ。
 
Ifeanyi Paul Ezendukaku #:
同じことを経験している
最新情報は？撤退はまだか？
 
Alexey Petrov #:

サービスデスクでチケットを作成し、どのカードを試したか、どのようなエラーが出たか、銀行に連絡したかどうかなど、問題を適切に報告してください。

カードへの引き出しはほとんどのユーザーにとって有効です。

まもなく銀行口座への引き出しも追加される予定です。
銀行口座への引き出しはまだ実装されていません。
 
Yusuf Y #:

こんにちは！

どなたか、残高からお金を引き出したり、送金したりする方法を教えてください。

出金できないと書いてあるのですが、どうしようもないのでしょうか？

稼いだ お金はないと書いてあります。
