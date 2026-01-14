記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 181 1...174175176177178179180181182183184 新しいコメント Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere 2025.11.09 10:03 #1801 WebMoneyでの引き出しはまだ可能ですか？ Vinicius Pereira De Oliveira 2025.11.09 14:15 #1802 vwegba #: WebMoneyでの出金は可能ですか？ ここに掲載されている WebMoneyのサポートアンサーによると、この方法はあなたの地域では利用できないようですが、この情報は少し古い（2025年2月）ので、その後何かが変わったのかもしれません。 Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere 2025.11.09 15:06 #1803 Vinicius Pereira De Oliveira #:ここに掲載されている ウェブマネーのサポートアンサーによると、この方法はあなたの地域では利用できないようだが、この情報は少し古い（2025年2月）ので、その後何か変わったかもしれない。 私の国では銀行振込以外の方法はありますか？ Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere 2025.11.10 16:47 #1804 Chioma Obunadike #: 心配しないで。方法を見つけたよ。ありがとう。 お願いします。この情報が必要なんだ。 Lin Lin Ma 2025.11.13 10:09 #1805 WebMoneyでの出金ができなくなりました。 これは私だけの問題ではないようです。 以前はWebMoneyでスムーズに素早く出金できていたのですが、今日は何度やっても毎回失敗します。以前はWebMoneyでスムーズに素早く出金できたのですが、今日は何度試しても毎回失敗します。 ヘルプデスクにリクエストを送りましたが、原因はわかりません。 Ifeanyi Paul Ezendukaku 2025.11.14 06:28 #1806 Lin Lin Ma #: WebMoneyで資金を引き出すことができません。これは私だけの問題ではないようです。以前はWebMoneyでスムーズに素早く出金できていたのですが、今日は何度か試してみたのですが、毎回失敗してしまいます。以前はWebMoneyでスムーズかつ迅速に出金できたのですが、今日は何度か試して毎回失敗しました。ヘルプデスクにリクエストを送った。理由はわかりません。 私も同じ経験をしています。 Destiny Onuwabhagbe Ojiezele 2025.11.18 16:32 #1807 Nnamdi Kennedy Ifeorah #:サービスデスクが自分たちの対応を本当に理解しているのか、本当に何をしているのかわからない。サービスデスクは、提供された出金オプションを使用するよう主張し続けている。私はウェブマネーが出金オプションだと言い続け、ウェブマネーを使って出金しようと何度も試みたが無駄だった。ウェブマネーは出金オプションであり、私は何度もウェブマネーを使って出金しようとしましたが、無駄でした。他のオプションは私の地域では利用できません。彼らは私がSkrillやPayoneerを使って出金していると思っているのでしょうか？誰かサービスデスクにウェブマネーを使って出金しようとしていることを説明してほしい。イライラする。 ウェブマネーで出金できますか？2025年なのに、"失敗しました "って言われて、引き出せないんだ。 Destiny Onuwabhagbe Ojiezele 2025.11.18 16:34 #1808 Ifeanyi Paul Ezendukaku #: 同じことを経験している 最新情報は？撤退はまだか？ Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere 2025.11.19 14:06 #1809 Alexey Petrov #:サービスデスクでチケットを作成し、どのカードを試したか、どのようなエラーが出たか、銀行に連絡したかどうかなど、問題を適切に報告してください。カードへの引き出しはほとんどのユーザーにとって有効です。 まもなく銀行口座への引き出しも追加される予定です。 銀行口座への引き出しはまだ実装されていません。 Rashid Umarov 2025.11.19 15:34 #1810 Yusuf Y #:こんにちは！どなたか、残高からお金を引き出したり、送金したりする方法を教えてください。出金できないと書いてあるのですが、どうしようもないのでしょうか？稼いだ お金はないと書いてあります。 1...174175176177178179180181182183184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
WebMoneyで資金を引き出すことができません。これは私だけの問題ではないようです。以前はWebMoneyでスムーズに素早く出金できていたのですが、今日は何度か試してみたのですが、毎回失敗してしまいます。以前はWebMoneyでスムーズかつ迅速に出金できたのですが、今日は何度か試して毎回失敗しました。ヘルプデスクにリクエストを送った。理由はわかりません。
サービスデスクが自分たちの対応を本当に理解しているのか、本当に何をしているのかわからない。サービスデスクは、提供された出金オプションを使用するよう主張し続けている。私はウェブマネーが出金オプションだと言い続け、ウェブマネーを使って出金しようと何度も試みたが無駄だった。
ウェブマネーは出金オプションであり、私は何度もウェブマネーを使って出金しようとしましたが、無駄でした。他のオプションは私の地域では利用できません。彼らは私がSkrillやPayoneerを使って出金していると思っているのでしょうか？
誰かサービスデスクにウェブマネーを使って出金しようとしていることを説明してほしい。イライラする。
サービスデスクでチケットを作成し、どのカードを試したか、どのようなエラーが出たか、銀行に連絡したかどうかなど、問題を適切に報告してください。
カードへの引き出しはほとんどのユーザーにとって有効です。まもなく銀行口座への引き出しも追加される予定です。
どなたか、残高からお金を引き出したり、送金したりする方法を教えてください。
出金できないと書いてあるのですが、どうしようもないのでしょうか？