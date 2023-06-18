エラー、バグ、質問 - ページ 605 1...598599600601602603604605606607608609610611612...3185 新しいコメント Anatoli Kazharski 2011.12.20 02:31 #6041 sergeev:この要望を支持します。 ...今後も機能や使い勝手の向上が続くことを期待しています。 私も応援しています。このビルドは、まさに新年のプレゼントです。ありがとうございました。))) Igor Volodin 2011.12.20 02:35 #6042 完了しました。コントロールズライブラリが適切な機能の導入に寄与していることは、私も嬉しく思います。 すでに多くのことが行われ、多くの要望が蓄積されているはずです。自分の要望が長いリストに沈んでいくのがわかるくらいです。もちろん、すべてを一度にしたいのですが、演奏者の仕事量も理解しています。 まあ、グラフィックの部分が議題になっている以上、何かは流行るかもしれませんが......。イベントに加えて、#286616では、OBJ_EDIT オブジェクトのオプションのテキスト位置決め機能（x,y）を提案しました（ OBJ_BUTTONでも この機能はいいと思いますが）。 これで、OBJ_EDITの サイズを変更すると、テキストが左端に押されて行内が縦に並びますが、OBJ_BUTTONでは 中央に配置さ れます。つまり、テキストを視覚的に切り取ることができるのは右側だけで、左側、下側、上側に部分的に「テキストを隠す」ことは機能しません。 つまり、純粋なMQLでは、限られたスペースにクロール線の効果を出したり、テキストをスクロールさせるテキストエリアを作ることはできないでしょう。 例 テキストは右側が切り取られています。横スクロールで左側に切り取ることができる Victor Kirillin 2011.12.20 07:00 #6043 Vigor: 開発者に質問です。新しいビルドの機能には、CHART_EVENT_MOUSE_MOVE イベントが含まれます。 CHART_EVENT_MOUSE_DOWN イベントと CHART_EVENT_MOUSE_UP イベントは導入されますか？ これがないと、本格的なドラッグ＆ドロップができないのです。 個別のイベントは行いません。マウスの左ボタンの状態でCHART_EVENT_MOUSE_MOVEになります。 削除済み 2011.12.20 09:09 #6044 引用の不具合なのか何なのかわかりませんが......。 ファイル: cho.PNG 64 kb pusheax 2011.12.20 11:48 #6045 EURCAD 1M,5M,15Mは、歴史的に大きなギャップがありすぎる!訂正してください。 --- 2011.12.20 12:39 #6046 uncleVic: マウスの左ボタンの状態を表すCHART_EVENT_MOUSE_MOVEが発生します。 ブラボー！超いいね!!!! --- 2011.12.20 12:43 #6047 Vigor: すでに多くのことが行われ、多くの要望が蓄積されているはずです。自分の要望が長いリストに沈んでいくのがわかるくらいです。一度に全部やりたいのはもちろんですが、出演者の負担も理解しています。 まあ、グラフ部分の確定が議題になっている以上、何か引っかかるものがあるのかもしれませんが......。イベント以外にも、#286616で、OBJ_EDIT オブジェクトのオプションのテキスト位置決め機能（x,y）を提案しました（ OBJ_BUTTONでも そのような機能があるといいですが）)) 類似のリクエスト#282875 があります。ここで繰り返しておきます。 Edit BoxのOBJPROP_ANCHOR プロパティ解析機能を追加してください。で、その中のテキストが指定されたOBJPROP_ANCHOR プロパティによって配置されるようにします。つまり、エディットボックス内のテキスト配置を定義通りにすることです。で、サーヴィスクで上げることができます。 --- 2011.12.20 13:35 #6048 uncleVic: マウスの左ボタンの状態でCHART_EVENT_MOUSE_MOVEになります。ビクター、標準ライブラリコントロールのもう一つの重要なアプリケーションに注目してください。(オープンでもクローズでもなく、サービスデスクから完全に消えてしまいました)。 CHARTEVENT_OBJECT_DELETE イベント-グラフィカル オブジェクトの 削除 (グラフのCHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true プロパティの場合) に関連するものです。リクエストでは、ターミナルによって（lparam=0）、またはMQLからプログラム的に（lparam=1）、オブジェクトを削除した人のフラグを記録するために、lparamを 設定するよう依頼しました。 Igor Volodin 2011.12.20 17:09 #6049 uncleVic: おそらく個別のイベントはないでしょう。マウスの左ボタンの状態でCHART_EVENT_MOUSE_MOVEになります。 ありがとうございました。 Victor Kirillin 2011.12.20 17:54 #6050 sergeev:Victor さん、Standard Libraryのコントロールについて、もうひとつ重要な要望があります。(オープンでもクローズでも、サービスデスクから完全に消えてしまった）。 CHARTEVENT_OBJECT_DELETE イベント-グラフィカル オブジェクトの 削除 (グラフのCHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true プロパティの場合) に関連するものです。私のリクエストでは、ターミナル（lparam=0）またはMQLからのプログラム（lparam=1）によって、誰がオブジェクトを削除したかのフラグを記録するために、lparamを 設定するように尋ねました。 その理由はあまり明確ではありません。結局のところ、あなたのプログラムがオブジェクトを削除した場合、そのオブジェクトについて知っていることになります。そして、オブジェクトが削除されても、プログラムが「何も言わない」のであれば、「端末」が悪いのです。 1...598599600601602603604605606607608609610611612...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この要望を支持します。
...
今後も機能や使い勝手の向上が続くことを期待しています。
完了しました。コントロールズライブラリが適切な機能の導入に寄与していることは、私も嬉しく思います。
すでに多くのことが行われ、多くの要望が蓄積されているはずです。自分の要望が長いリストに沈んでいくのがわかるくらいです。もちろん、すべてを一度にしたいのですが、演奏者の仕事量も理解しています。まあ、グラフィックの部分が議題になっている以上、何かは流行るかもしれませんが......。イベントに加えて、#286616では、OBJ_EDIT オブジェクトのオプションのテキスト位置決め機能（x,y）を提案しました（ OBJ_BUTTONでも この機能はいいと思いますが）。
これで、OBJ_EDITの サイズを変更すると、テキストが左端に押されて行内が縦に並びますが、OBJ_BUTTONでは 中央に配置さ れます。つまり、テキストを視覚的に切り取ることができるのは右側だけで、左側、下側、上側に部分的に「テキストを隠す」ことは機能しません。
つまり、純粋なMQLでは、限られたスペースにクロール線の効果を出したり、テキストをスクロールさせるテキストエリアを作ることはできないでしょう。
例
テキストは右側が切り取られています。
横スクロールで左側に切り取ることができる
開発者に質問です。新しいビルドの機能には、CHART_EVENT_MOUSE_MOVE イベントが含まれます。
CHART_EVENT_MOUSE_DOWN イベントと CHART_EVENT_MOUSE_UP イベントは導入されますか？
これがないと、本格的なドラッグ＆ドロップができないのです。
EURCAD 1M,5M,15Mは、歴史的に大きなギャップがありすぎる!
訂正してください。
マウスの左ボタンの状態を表すCHART_EVENT_MOUSE_MOVEが発生します。
すでに多くのことが行われ、多くの要望が蓄積されているはずです。自分の要望が長いリストに沈んでいくのがわかるくらいです。一度に全部やりたいのはもちろんですが、出演者の負担も理解しています。まあ、グラフ部分の確定が議題になっている以上、何か引っかかるものがあるのかもしれませんが......。イベント以外にも、#286616で、OBJ_EDIT オブジェクトのオプションのテキスト位置決め機能（x,y）を提案しました（ OBJ_BUTTONでも そのような機能があるといいですが）
)) 類似のリクエスト#282875 があります。ここで繰り返しておきます。
Edit BoxのOBJPROP_ANCHOR プロパティ解析機能を追加してください。
で、その中のテキストが指定されたOBJPROP_ANCHOR プロパティによって配置されるようにします。つまり、エディットボックス内のテキスト配置を定義通りにすることです。
マウスの左ボタンの状態でCHART_EVENT_MOUSE_MOVEになります。
ビクター、標準ライブラリコントロールのもう一つの重要なアプリケーションに注目してください。(オープンでもクローズでもなく、サービスデスクから完全に消えてしまいました)。
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE イベント-グラフィカル オブジェクトの 削除 (グラフのCHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true プロパティの場合) に関連するものです。
リクエストでは、ターミナルによって（lparam=0）、またはMQLからプログラム的に（lparam=1）、オブジェクトを削除した人のフラグを記録するために、lparamを 設定するよう依頼しました。
おそらく個別のイベントはないでしょう。マウスの左ボタンの状態でCHART_EVENT_MOUSE_MOVEになります。
Victor さん、Standard Libraryのコントロールについて、もうひとつ重要な要望があります。(オープンでもクローズでも、サービスデスクから完全に消えてしまった）。
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE イベント-グラフィカル オブジェクトの 削除 (グラフのCHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true プロパティの場合) に関連するものです。
私のリクエストでは、ターミナル（lparam=0）またはMQLからのプログラム（lparam=1）によって、誰がオブジェクトを削除したかのフラグを記録するために、lparamを 設定するように尋ねました。