sergeev:

この要望を支持します。

今後も機能や使い勝手の向上が続くことを期待しています。

私も応援しています。このビルドは、まさに新年のプレゼントです。ありがとうございました。)))
 

完了しました。コントロールズライブラリが適切な機能の導入に寄与していることは、私も嬉しく思います。

すでに多くのことが行われ、多くの要望が蓄積されているはずです。自分の要望が長いリストに沈んでいくのがわかるくらいです。もちろん、すべてを一度にしたいのですが、演奏者の仕事量も理解しています。

まあ、グラフィックの部分が議題になっている以上、何かは流行るかもしれませんが......。イベントに加えて、#286616ではOBJ_EDIT オブジェクトのオプションのテキスト位置決め機能（x,y）を提案しました OBJ_BUTTONでも この機能はいいと思いますが）。


これで、OBJ_EDITの サイズを変更すると、テキストが左端に押されて行内が縦に並びますが、OBJ_BUTTONでは 中央に配置 れます。つまり、テキストを視覚的に切り取ることができるのは右側だけで、左側、下側、上側に部分的に「テキストを隠す」ことは機能しません。

つまり、純粋なMQLでは、限られたスペースにクロール線の効果を出したり、テキストをスクロールさせるテキストエリアを作ることはできないでしょう。



テキストは右側が切り取られています。


横スクロールで左側に切り取ることができる


 
Vigor:
開発者に質問です。新しいビルドの機能には、CHART_EVENT_MOUSE_MOVE イベントが含まれます。

CHART_EVENT_MOUSE_DOWN イベントと CHART_EVENT_MOUSE_UP イベントは導入されますか？

これがないと、本格的なドラッグ＆ドロップができないのです。

個別のイベントは行いません。マウスの左ボタンの状態でCHART_EVENT_MOUSE_MOVEになります。
引用の不具合なのか何なのかわかりませんが......。
EURCAD 1M,5M,15Mは、歴史的に大きなギャップがありすぎる!

訂正してください。

 
uncleVic:
マウスの左ボタンの状態を表すCHART_EVENT_MOUSE_MOVEが発生します。
ブラボー！超いいね!!!!
 
Vigor:

)) 類似のリクエスト#282875あります。ここで繰り返しておきます。

Edit BoxのOBJPROP_ANCHOR プロパティ解析機能を追加してください。

で、その中のテキストが指定されたOBJPROP_ANCHOR プロパティによって配置されるようにします。つまり、エディットボックス内のテキスト配置を定義通りにすることです。

で、サーヴィスクで上げることができます。
 
uncleVic:
マウスの左ボタンの状態でCHART_EVENT_MOUSE_MOVEになります。

ビクター、標準ライブラリコントロールのもう一つの重要なアプリケーションに注目してください。(オープンでもクローズでもなく、サービスデスクから完全に消えてしまいました)。

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE イベント-グラフィカル オブジェクトの 削除 (グラフのCHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true プロパティの場合) に関連するものです。

リクエストでは、ターミナルによって（lparam=0）、またはMQLからプログラム的に（lparam=1）、オブジェクトを削除した人のフラグを記録するために、lparamを 設定するよう依頼しました。

 
uncleVic:
おそらく個別のイベントはないでしょう。マウスの左ボタンの状態でCHART_EVENT_MOUSE_MOVEになります。
ありがとうございました。
 
sergeev:

Victor さん、Standard Libraryのコントロールについて、もうひとつ重要な要望があります。(オープンでもクローズでも、サービスデスクから完全に消えてしまった）。

CHARTEVENT_OBJECT_DELETE イベント-グラフィカル オブジェクトの 削除 (グラフのCHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true プロパティの場合) に関連するものです。

私のリクエストでは、ターミナル（lparam=0）またはMQLからのプログラム（lparam=1）によって、誰がオブジェクトを削除したかのフラグを記録するために、lparamを 設定するように尋ねました。


その理由はあまり明確ではありません。結局のところ、あなたのプログラムがオブジェクトを削除した場合、そのオブジェクトについて知っていることになります。そして、オブジェクトが削除されても、プログラムが「何も言わない」のであれば、「端末」が悪いのです。
