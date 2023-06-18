エラー、バグ、質問 - ページ 449 1...442443444445446447448449450451452453454455456...3185 新しいコメント rrr 2011.07.08 10:21 #4481 午後 1.MT-5のテストに使用するために、4から5までのティック履歴をダウンロードできるか教えてください。2.MT5の多価テストを使いたいのですが、私の証券会社では今のところMT4しか使っていません、何か解決策はありますか？ ありがとうございます。 --- 2011.07.08 10:23 #4482 rrr: 1.MT-5のテストに使用するために、4から5までのティック履歴をダウンロードできるか教えてください。いいえ。2.MT5の機能を使って多価のテストをしたいのですが、私が興味を持っているDCは今のところMT4しか使っていません。 mt5でテストするか、ブローカーで待つかのどちらかです。 Stanislav Korotky 2011.07.08 11:02 #4483 Renat:OBJPROP_XOFFSET は、表示されているスプライトを画像内に配置するために使用されます。詳しくはDemo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET and OBJPROP_YOFFSET) をご覧ください。OBJPROP_XDISTANCEが 必要になることが多いでしょう。 ありがとうございます、見落としていました。 Stanislav Korotky 2011.07.08 11:18 #4484 alexvd:1.以下は、現在の記述が現実に対応している、より正しい関数の記述です（https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringconcatenate）。2.より詳細な情報が必要です。再現性がない。StringConcatenateがどう関係するのか理解できない。最初の項目でStringSetCharacterについて質問させていただきました。ウェブサイトのドキュメントからコピーしたものです -https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringsetcharacter.2つ目の項目で、エディタを再読み込みすることで直りました。しかし、この関数が期待通りに動作しないため、StringConcatenateをadditionに置き換える必要がありました。コード StringConcatenate(IndicatorName, "(", StrCount, "):"); StringConcatenate(IndicatorName, " ", Base); ここでの変数はすべて文字列で、空でないものです。その結果、「IndicatorName (XX) Basic」が欲しいのに、「IndicatorName Basic」となってしまうのです。どうしてこんなことになるのか、わからない。 Документация по MQL5: Строковые функции / StringSetCharacter www.mql5.com Строковые функции / StringSetCharacter - Документация по MQL5 Slava 2011.07.08 11:22 #4485 gumgum: ありがとうございます。すべてがうまくいっている。 記事を読むhttps://www.mql5.com/ru/articles/strategy_tester Статьи по MQL5: Тестер www.mql5.com Статьи по программированию на языке MQL5 Andrey Sharov 2011.07.08 11:45 #4486 478を構築。MT5が1つのテストを実行する際にハングアップする（約50％の確率で）。プロセッサーはシングルコア。シナリオテストを開始する。初回実行時、通常「テスターエージェント同期エラー」と表示される。テストを再スタートすれば、通常は問題ありません。何も変更せずに、もう一度同じテストを実行します。MT5がハングアップする。 以前のビルドでは、このシナリオでハングアップすることはありませんでした。 削除済み 2011.07.08 11:51 #4487 rrr:2.MT5で多価テストをしたいのですが、証券会社ではMT4しか使っていないので、何か解決策はありますか？開発者のサーバーでテストする -access.metatrader5.com:443ひとつだけ、小さな不便があります。すべてのシンボルが揃っているわけではないのです（でも、揃っているものは十分揃っています）。MetaTrader 5クライアントターミナルは、次のリンクからダウンロードできます: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe Test Account 2011.07.08 12:10 #4488 marketeer:StringConcatenateがどう関係するのか理解できない。1点目は、StringSetCharacterについての質問がありました。ウェブサイトのドキュメントからコピーしたものです -https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringsetcharacter.2つ目の項目で、エディタを再読み込みすることで直りました。しかし、この関数が期待通りに動作しないため、StringConcatenateをadditionに置き換える必要がありました。コード ここでの変数はすべて文字列で、空ではありません。その結果、「IndicatorName (XX) Basic」を取得したいのに、「IndicatorName Basic」を取得することになります。どうしてこんなことになるのか、わからない。そうですね、最初の項目で間違えたのでしょう。具体的にどこがどう間違っているのか、つまりコピーを 返すべきなのか説明してください。また、連結についてですが、あなたの場合、次のように書くべきでした。 StringConcatenate(IndicatorName,IndicatorName,"(",StrCount,"):"); StringConcatenate(IndicatorName,IndicatorName," ",Base); Test Account 2011.07.08 12:14 #4489 Ashes: 478を構築。MT5が単一のテストを実行する際にハングアップする（約50％の時間）。 CPUはシングルコア。 シナリオ テストを実行する初回起動時に、通常「テスターエージェント同期エラー」が発生します。 テストの再スタートは通常、うまくいく。 何も変更せずに、もう一度同じテストを実行します。MT5がハングアップする。 以前のビルドでは、このシナリオでフリーズすることはありませんでした。詳細は、多いに越したことはない。昨日と現在、シングルコアのCeleronでテストしている状況です。今のところリピートはない。サービスデスクにお書きください。 gumgum 2011.07.08 17:24 #4490 ビルド478時には定位置で。こんな感じです。言語という意味です。 1...442443444445446447448449450451452453454455456...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1.MT-5のテストに使用するために、4から5までのティック履歴をダウンロードできるか教えてください。
2.MT5の多価テストを使いたいのですが、私の証券会社では今のところMT4しか使っていません、何か解決策はありますか？
OBJPROP_XOFFSET は、表示されているスプライトを画像内に配置するために使用されます。詳しくはDemo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET and OBJPROP_YOFFSET) をご覧ください。
OBJPROP_XDISTANCEが 必要になることが多いでしょう。
1.以下は、現在の記述が現実に対応している、より正しい関数の記述です（https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringconcatenate）。
2.より詳細な情報が必要です。再現性がない。
StringConcatenateがどう関係するのか理解できない。最初の項目でStringSetCharacterについて質問させていただきました。ウェブサイトのドキュメントからコピーしたものです -https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringsetcharacter.
2つ目の項目で、エディタを再読み込みすることで直りました。しかし、この関数が期待通りに動作しないため、StringConcatenateをadditionに置き換える必要がありました。コードここでの変数はすべて文字列で、空でないものです。その結果、「IndicatorName (XX) Basic」が欲しいのに、「IndicatorName Basic」となってしまうのです。どうしてこんなことになるのか、わからない。
プロセッサーはシングルコア。
シナリオ
テストを開始する。初回実行時、通常「テスターエージェント同期エラー」と表示される。
テストを再スタートすれば、通常は問題ありません。
何も変更せずに、もう一度同じテストを実行します。MT5がハングアップする。
以前のビルドでは、このシナリオでハングアップすることはありませんでした。
開発者のサーバーでテストする -access.metatrader5.com:443
ひとつだけ、小さな不便があります。すべてのシンボルが揃っているわけではないのです（でも、揃っているものは十分揃っています）。
MetaTrader 5クライアントターミナルは、次のリンクからダウンロードできます: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
そうですね、最初の項目で間違えたのでしょう。具体的にどこがどう間違っているのか、つまりコピーを 返すべきなのか説明してください。
また、連結についてですが、あなたの場合、次のように書くべきでした。
478を構築。MT5が単一のテストを実行する際にハングアップする（約50％の時間）。
テストを実行する初回起動時に、通常「テスターエージェント同期エラー」が発生します。
テストの再スタートは通常、うまくいく。
何も変更せずに、もう一度同じテストを実行します。MT5がハングアップする。
以前のビルドでは、このシナリオでフリーズすることはありませんでした。
詳細は、多いに越したことはない。
昨日と現在、シングルコアのCeleronでテストしている状況です。今のところリピートはない。
サービスデスクにお書きください。
言語という意味です。