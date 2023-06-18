エラー、バグ、質問 - ページ 456

これは、タスクによってさまざまな方法で実装することができます。

MQL5 ヘルプのチャートの期間」、「楽器情報」をご覧いただき、ChartSetSymbolPeriod()関数に 注目してください。

実装には、TFとSymbolのリストを規定するか、マーケット環境から取得する必要がある場合がほとんどです。

 
Urain:

ありがとうございます。必要な列挙をすべてswitchに入れました。 エラーは、ペアに正しい文字列型、ピリオドにENUM_TIMEFRAMESを選択したことです。
 

皆さん、こんにちは。オープンポジションを クローズする際に、非常に不愉快なニュアンスがあります。

利益は、例えば+150 $を取得し、すべてを閉じます：しかし、チャート上でそのような絵を見た。

我々はそれがそうであるコードの異なるシンボルですべてのポジションを閉じる前に、小さな追加を行うことを決定した。

    double bal = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
    double eqv = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
    if (bal < eqv && (tral == false && GetProfit()>= PP))
     {

すなわち、すべてのペアの利益がパラメータで指定された以上であり、自己資本がバランスより大きい場合、我々は閉じる

しかし、この変更後も状況は変わらず、今は場所が違うだけで同じようなニュアンスになっています。


これについての唯一の説明は、+で設定したものよりも高いテキスト利益を計算したことです。

そして、閉店間際には、すでに価格が変更されていました。で2〜3刻み。

テスターのカチカチが過ぎて、全てが終了している間に既に赤字になっていました（2組の計器

EURUSD ..GBPUSD)

だから？

 
Im_hungry:

停車駅はありますか？
 
MetaDriver:
足はあるのか？
"さて、彼らはイタリアのどこに足を入れているのだろう、私は地図上で彼らのイタリアを見てきました、ブーツにブーツ"(s)ほとんどアーマー) :o)
 
MetaDriver:
停留所はありますか？

no only trawl (what's below oneach tick), now tried the following code:

    double bal = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
    double eqv = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
    if (bal < eqv && (tral == false && AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)>= PP))

PP - パラメータで利益、それでも同じようにミス、数ティックで全員損切りか......？

2ペア（EURUSD ... GBPUSD）のアービトラージで開き、希望の利益に到達すると

閉じます。

 

余分な線があっても、ポーズを素早く閉じるのに邪魔にならないように配慮しています。

はスキップが少ないのですが、ますますパソコンの遅さのせいだと思うようになりました。

RAMは足りてるのに、CPUがフル稼働？

SYMBOL_TRADE_MODEの状態をどのように解釈すればよいか、アドバイスをお願いします。

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY モード でストップレベルを変更する注文を出すことはできますか？

 
Im_hungry:

no only trawl (what's below on each tick), now tried the following code:

PP - パラメータで利益、それでも同じようにミス、数ティックで全員損切りか......？

2つのペア（EURUSD ... GBPUSD）でアービトラージを開き、必要な合計利益を達成した後に

閉じます。

提供されたコードだけでは不十分です。その外側にエラーがある。
 
MetaDriver:
提供されたコードは十分ではありません。エラーはその外側にある。

其の後

bal < eqv && (tral == false && AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)>= PP && sum>=PP)

) ポーズは、このサイトから引用した次のコードですぐに閉じられます。

   MqlTradeRequest mrequest;                           
   MqlTradeResult mresult;                             
   if(PositionSelect(Symbol_1)==true)
     {
       mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL;              
       if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) mrequest.price = SymbolInfoDouble(Symbol_1,SYMBOL_BID);    
       if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) mrequest.price = SymbolInfoDouble(Symbol_1,SYMBOL_ASK);
       mrequest.symbol = Symbol_1;                         
       mrequest.volume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                          
       mrequest.magic = PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); ;                           
       if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) mrequest.type= ORDER_TYPE_SELL;                    
       if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) mrequest.type= ORDER_TYPE_BUY;
       mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;         
       mrequest.deviation=Prosk;                          
       OrderSend(mrequest,mresult);

2通貨ペアでエラーは出ていません。何が問題なのか分析してみますが、事実、異なるコンピュータと異なるインターフェースで異なる結果が得られ、クロージング時のスキップはほとんど見られませんでした

