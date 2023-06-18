エラー、バグ、質問 - ページ 456 1...449450451452453454455456457458459460461462463...3185 新しいコメント Mykola Demko 2011.07.11 22:10 #4551 _____Life_Line: これは、タスクによってさまざまな方法で実装することができます。MQL5 ヘルプの「チャートの期間」、「楽器情報」をご覧いただき、ChartSetSymbolPeriod()関数に 注目してください。実装には、TFとSymbolのリストを規定するか、マーケット環境から取得する必要がある場合がほとんどです。 _____Life_Line 2011.07.11 22:23 #4552 Urain:これは、タスクによってさまざまな方法で実装することができます。MQL5 ヘルプの「チャートの期間」、「楽器情報」をご覧いただき、ChartSetSymbolPeriod()関数に 注目してください。実装には、TFとSymbolのリストを規定するか、マーケット環境から取得する必要がある場合がほとんどです。 ありがとうございます。必要な列挙をすべてswitchに入れました。 エラーは、ペアに正しい文字列型、ピリオドにENUM_TIMEFRAMESを選択したことです。 Alexander Puzikov 2011.07.12 15:52 #4553 皆さん、こんにちは。オープンポジションを クローズする際に、非常に不愉快なニュアンスがあります。利益は、例えば+150 $を取得し、すべてを閉じます：しかし、チャート上でそのような絵を見た。我々はそれがそうであるコードの異なるシンボルですべてのポジションを閉じる前に、小さな追加を行うことを決定した。 double bal = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); double eqv = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); if (bal < eqv && (tral == false && GetProfit()>= PP)) {すなわち、すべてのペアの利益がパラメータで指定された以上であり、自己資本がバランスより大きい場合、我々は閉じるしかし、この変更後も状況は変わらず、今は場所が違うだけで同じようなニュアンスになっています。これについての唯一の説明は、+で設定したものよりも高いテキスト利益を計算したことです。そして、閉店間際には、すでに価格が変更されていました。で2〜3刻み。テスターのカチカチが過ぎて、全てが終了している間に既に赤字になっていました（2組の計器EURUSD ..GBPUSD)だから？ Vladimir Gomonov 2011.07.12 16:11 #4554 Im_hungry:皆さん、こんにちは。オープンポジションを クローズする際に、非常に不愉快なニュアンスがあります。だから？ 停車駅はありますか？ Mykola Demko 2011.07.12 16:18 #4555 MetaDriver: 足はあるのか？ "さて、彼らはイタリアのどこに足を入れているのだろう、私は地図上で彼らのイタリアを見てきました、ブーツにブーツ"(s)ほとんどアーマー) :o) Alexander Puzikov 2011.07.12 16:36 #4556 MetaDriver: 停留所はありますか？ no only trawl (what's below oneach tick), now tried the following code: double bal = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); double eqv = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); if (bal < eqv && (tral == false && AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)>= PP))PP - パラメータで利益、それでも同じようにミス、数ティックで全員損切りか......？2ペア（EURUSD ... GBPUSD）のアービトラージで開き、希望の利益に到達すると閉じます。 Alexander Puzikov 2011.07.12 17:18 #4557 余分な線があっても、ポーズを素早く閉じるのに邪魔にならないように配慮しています。はスキップが少ないのですが、ますますパソコンの遅さのせいだと思うようになりました。RAMは足りてるのに、CPUがフル稼働？ 削除済み 2011.07.12 17:18 #4558 SYMBOL_TRADE_MODEの状態をどのように解釈すればよいか、アドバイスをお願いします。SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY モード でストップレベルを変更する注文を出すことはできますか？ Vladimir Gomonov 2011.07.12 18:28 #4559 Im_hungry:no only trawl (what's below on each tick), now tried the following code:PP - パラメータで利益、それでも同じようにミス、数ティックで全員損切りか......？2つのペア（EURUSD ... GBPUSD）でアービトラージを開き、必要な合計利益を達成した後に閉じます。 提供されたコードだけでは不十分です。その外側にエラーがある。 Alexander Puzikov 2011.07.12 19:03 #4560 MetaDriver: 提供されたコードは十分ではありません。エラーはその外側にある。其の後bal < eqv && (tral == false && AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)>= PP && sum>=PP)) ポーズは、このサイトから引用した次のコードですぐに閉じられます。 MqlTradeRequest mrequest; MqlTradeResult mresult; if(PositionSelect(Symbol_1)==true) { mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL; if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) mrequest.price = SymbolInfoDouble(Symbol_1,SYMBOL_BID); if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) mrequest.price = SymbolInfoDouble(Symbol_1,SYMBOL_ASK); mrequest.symbol = Symbol_1; mrequest.volume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); mrequest.magic = PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); ; if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) mrequest.type= ORDER_TYPE_SELL; if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) mrequest.type= ORDER_TYPE_BUY; mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON; mrequest.deviation=Prosk; OrderSend(mrequest,mresult);2通貨ペアでエラーは出ていません。何が問題なのか分析してみますが、事実、異なるコンピュータと異なるインターフェースで異なる結果が得られ、クロージング時のスキップはほとんど見られませんでした 1...449450451452453454455456457458459460461462463...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これは、タスクによってさまざまな方法で実装することができます。
MQL5 ヘルプの「チャートの期間」、「楽器情報」をご覧いただき、ChartSetSymbolPeriod()関数に 注目してください。
実装には、TFとSymbolのリストを規定するか、マーケット環境から取得する必要がある場合がほとんどです。
皆さん、こんにちは。オープンポジションを クローズする際に、非常に不愉快なニュアンスがあります。
利益は、例えば+150 $を取得し、すべてを閉じます：しかし、チャート上でそのような絵を見た。
我々はそれがそうであるコードの異なるシンボルですべてのポジションを閉じる前に、小さな追加を行うことを決定した。
すなわち、すべてのペアの利益がパラメータで指定された以上であり、自己資本がバランスより大きい場合、我々は閉じる
しかし、この変更後も状況は変わらず、今は場所が違うだけで同じようなニュアンスになっています。
これについての唯一の説明は、+で設定したものよりも高いテキスト利益を計算したことです。
そして、閉店間際には、すでに価格が変更されていました。で2〜3刻み。
テスターのカチカチが過ぎて、全てが終了している間に既に赤字になっていました（2組の計器
EURUSD ..GBPUSD)
だから？
足はあるのか？
停留所はありますか？
no only trawl (what's below oneach tick), now tried the following code:
PP - パラメータで利益、それでも同じようにミス、数ティックで全員損切りか......？
2ペア（EURUSD ... GBPUSD）のアービトラージで開き、希望の利益に到達すると
閉じます。
余分な線があっても、ポーズを素早く閉じるのに邪魔にならないように配慮しています。
はスキップが少ないのですが、ますますパソコンの遅さのせいだと思うようになりました。
RAMは足りてるのに、CPUがフル稼働？
SYMBOL_TRADE_MODEの状態をどのように解釈すればよいか、アドバイスをお願いします。
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY モード でストップレベルを変更する注文を出すことはできますか？
提供されたコードは十分ではありません。エラーはその外側にある。
其の後
) ポーズは、このサイトから引用した次のコードですぐに閉じられます。
2通貨ペアでエラーは出ていません。何が問題なのか分析してみますが、事実、異なるコンピュータと異なるインターフェースで異なる結果が得られ、クロージング時のスキップはほとんど見られませんでした