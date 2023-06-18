エラー、バグ、質問 - ページ 450

新しいコメント
 
gumgum:

ビルド478

時には定位置で。

こんな感じです。

言語という意味です。

はい、現在のビルドには新しい翻訳が含まれていません。
 

チャートから数字付きのチェックボックスを削除する方法を教えてください。スクリプトで削除していますが、クリックしてもまた表示されるのが嫌で、設定で見つけられませんでした。ありがとうございます。

 
OniNePriletyat:

チャートから数字のチェックボックスを削除する方法を教えてください、スクリプトで削除しています、クリックしてもまた表示されるのが面倒です、設定で見つけられませんでした、ありがとうございました。

よく見てなかったんだろう

ニュースタブのコンテキストメニューに ある

 
sergeev:

ちゃんと探していない。

ニュースタブのコンテキストメニューにある

いや、カレンダーか。
 

多通貨テスターの理解を助けてください。

異なる通貨の15分足のバーが異なる時間に始まるということですが、このようなことがあるのでしょうか？

例テスターがEURUSDのM15で始値で 動作しているときに、USDJPYのデータを取得しようとしています。

各ステップでは、USDJPYの時間とBidを表示しています。

 
MoneyJinn:

多通貨テスターの理解を助けてください。

異なる通貨の15分足のバーが異なる時間に始まるということですが、このようなことがあるのでしょうか？

はい、現実にそうです。

各商品の価格は、他の商品とは独立しています。そのため、ある人の15分足は10時30分01秒の刻みで始まり、ある人の15分足は10時30分03秒に始まるなど、特に夜間はその差が大きくなります。

Expert Advisorのパフォーマンスをビジュアライゼーションモードで見てみましょう。
 
Silent:
いいえ、カレンダーです。
はい、ありがとうございます、今わかりました。
削除済み  

時間がわかっている場合、どの関数でバーオフセットを知ることができるのか、教えていただけませんか？

 
MT5は、MT4と異なり、iBarShift 機能はありません。自分で作るしかないのです。MT5への移行についての記事をご覧ください。
削除済み  

ありがとうございました。

1...443444445446447448449450451452453454455456457...3185
新しいコメント