エラー、バグ、質問 - ページ 450

Renat Fatkhullin 2011.07.08 18:08 #4491

gumgum:ビルド478時には定位置で。こんな感じです。言語という意味です。

はい、現在のビルドには新しい翻訳が含まれていません。

Саша 2011.07.08 19:58 #4492

チャートから数字付きのチェックボックスを削除する方法を教えてください。スクリプトで削除していますが、クリックしてもまた表示されるのが嫌で、設定で見つけられませんでした。ありがとうございます。

--- 2011.07.08 20:46 #4493

OniNePriletyat:チャートから数字のチェックボックスを削除する方法を教えてください、スクリプトで削除しています、クリックしてもまた表示されるのが面倒です、設定で見つけられませんでした、ありがとうございました。よく見てなかったんだろうニュースタブのコンテキストメニューに ある

Andrew Petras 2011.07.08 20:54 #4494

sergeev:ちゃんと探していない。 ニュースタブのコンテキストメニューにある いや、カレンダーか。

Andrey Vasiliev 2011.07.08 21:08 #4495

多通貨テスターの理解を助けてください。異なる通貨の15分足のバーが異なる時間に始まるということですが、このようなことがあるのでしょうか？例テスターがEURUSDのM15で始値で 動作しているときに、USDJPYのデータを取得しようとしています。各ステップでは、USDJPYの時間とBidを表示しています。

Renat Fatkhullin 2011.07.08 23:32 #4496

MoneyJinn:多通貨テスターの理解を助けてください。異なる通貨の15分足のバーが異なる時間に始まるということですが、このようなことがあるのでしょうか？はい、現実にそうです。 各商品の価格は、他の商品とは独立しています。そのため、ある人の15分足は10時30分01秒の刻みで始まり、ある人の15分足は10時30分03秒に始まるなど、特に夜間はその差が大きくなります。 Expert Advisorのパフォーマンスをビジュアライゼーションモードで見てみましょう。

Саша 2011.07.09 01:22 #4497

Silent: いいえ、カレンダーです。 はい、ありがとうございます、今わかりました。

削除済み 2011.07.09 08:41 #4498

時間がわかっている場合、どの関数でバーオフセットを知ることができるのか、教えていただけませんか？

--- 2011.07.09 09:39 #4499

MT5は、MT4と異なり、iBarShift 機能はありません。自分で作るしかないのです。MT5への移行についての記事をご覧ください。

削除済み 2011.07.09 09:52 #4500

ありがとうございました。
チャートから数字付きのチェックボックスを削除する方法を教えてください。スクリプトで削除していますが、クリックしてもまた表示されるのが嫌で、設定で見つけられませんでした。ありがとうございます。
ニュースタブのコンテキストメニューに ある
ニュースタブのコンテキストメニューにある
多通貨テスターの理解を助けてください。
異なる通貨の15分足のバーが異なる時間に始まるということですが、このようなことがあるのでしょうか？
例テスターがEURUSDのM15で始値で 動作しているときに、USDJPYのデータを取得しようとしています。
各ステップでは、USDJPYの時間とBidを表示しています。
はい、現実にそうです。
各商品の価格は、他の商品とは独立しています。そのため、ある人の15分足は10時30分01秒の刻みで始まり、ある人の15分足は10時30分03秒に始まるなど、特に夜間はその差が大きくなります。Expert Advisorのパフォーマンスをビジュアライゼーションモードで見てみましょう。
時間がわかっている場合、どの関数でバーオフセットを知ることができるのか、教えていただけませんか？
