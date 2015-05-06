企業のプロキシの後ろからサーバーにアクセスするにはどうすればよいですか？ - ページ 5

端末の 設定で、プロキシを正しく設定しましたか？
 
Renat:端末の 設定で、プロキシを正しく設定しましたか？
MT4と同じですが、繰り返します - MT4は問題なく動作し、MT5はプロキシテストさえ通過しません、ちなみに - ウェブインストーラは問題なく端末をダウンロードしインストールしました
 
端末のログを持ってきてください。

ここで解決できない場合は、サービスデスクに ご連絡いただければ、対応させていただきます。
Renat:
端末のログを持ってきてください。

ここで解決できない場合は、サービスデスクに ご連絡いただければ、対応させていただきます。
OK、近いうちにログを掲載するようにします
 
サービスデスクに書き込みました：# 504573｜2012.09.24 10:43
サービスデスクに連絡 してから2ヶ月、どうやら「企業代理人」まではいかないようです...。
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 

コーポレート・プロキシ」から730のビルドをチェックしました。

ありがとうございました!!!

しかし、Webインストーラーhttps://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe がプロキシ下で動かなくなりました。以前は動いていたのに、今はこんな感じです。

 
Webインストーラーには何と書いてありますか？プロキシ設定を入力する画面は表示されますか？
 
Renat: Webインストーラーには何と書いてありますか？プロキシ設定を入力するウィンドウが表示されますか？

インストーラーは何も言わず、「ただ円が回っている」だけです。

以下、スクリーンショットです。

ファイル:
proxy.zip  204 kb
 
IgorM: Web インストーラーhttps://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe がプロキシ環境下で動作しなくなった。

は、私の方のバグなのか、それとも新しいビルドの後に現れたものなのでしょうか？

