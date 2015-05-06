企業のプロキシの後ろからサーバーにアクセスするにはどうすればよいですか？ - ページ 5 1234567 新しいコメント Renat Fatkhullin 2012.09.23 22:18 #41 端末の 設定で、プロキシを正しく設定しましたか？ Igor Makanu 2012.09.23 23:08 #42 Renat:端末の 設定で、プロキシを正しく設定しましたか？ MT4と同じですが、繰り返します - MT4は問題なく動作し、MT5はプロキシテストさえ通過しません、ちなみに - ウェブインストーラは問題なく端末をダウンロードしインストールしました Renat Fatkhullin 2012.09.23 23:14 #43 端末のログを持ってきてください。 ここで解決できない場合は、サービスデスクに ご連絡いただければ、対応させていただきます。 Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Igor Makanu 2012.09.23 23:17 #44 Renat: 端末のログを持ってきてください。 ここで解決できない場合は、サービスデスクに ご連絡いただければ、対応させていただきます。 OK、近いうちにログを掲載するようにします Igor Makanu 2012.09.24 10:44 #45 はサービスデスクに書き込みました：# 504573｜2012.09.24 10:43 Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Igor Makanu 2012.10.28 05:26 #46 サービスデスクに連絡 してから2ヶ月、どうやら「企業代理人」まではいかないようです...。 Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Igor Makanu 2012.11.27 07:25 #47 コーポレート・プロキシ」から730のビルドをチェックしました。ありがとうございました!!!しかし、Webインストーラーhttps://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe がプロキシ下で動かなくなりました。以前は動いていたのに、今はこんな感じです。 Renat Fatkhullin 2012.11.27 07:27 #48 Webインストーラーには何と書いてありますか？プロキシ設定を入力する画面は表示されますか？ Igor Makanu 2012.11.27 10:27 #49 Renat: Webインストーラーには何と書いてありますか？プロキシ設定を入力するウィンドウが表示されますか？インストーラーは何も言わず、「ただ円が回っている」だけです。以下、スクリーンショットです。 ファイル: proxy.zip 204 kb Igor Makanu 2012.11.30 07:09 #50 IgorM: Web インストーラーhttps://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe がプロキシ環境下で動作しなくなった。は、私の方のバグなのか、それとも新しいビルドの後に現れたものなのでしょうか？ 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
端末のログを持ってきてください。
コーポレート・プロキシ」から730のビルドをチェックしました。
ありがとうございました!!!
しかし、Webインストーラーhttps://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe がプロキシ下で動かなくなりました。以前は動いていたのに、今はこんな感じです。
インストーラーは何も言わず、「ただ円が回っている」だけです。
以下、スクリーンショットです。
は、私の方のバグなのか、それとも新しいビルドの後に現れたものなのでしょうか？