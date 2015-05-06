企業のプロキシの後ろからサーバーにアクセスするにはどうすればよいですか？

MT5取引サーバーmt5.metaquotes.netはポート1950で動作しています。当社では、1950番ポートを含め、すべての「左」ポートを閉鎖しました。その開き具合（セキュリティポリシー...）について、管理者と合意することは不可能です。HTTPortによるトンネリング - うまくいきません。

MT4はICQが使用するポート443で動作していたため、このポート（ICQ用）を開放しています。

このような場合、サーバーへのアクセス方法はどのようなものがあるでしょうか。誰が何を知っている - もしあれば、あなたの経験を共有する;)

 

MetaTrader 5のデモサーバーには、複数のアクセスポイントがあります。

  1. アクセス.metatrader5.com:443
  2. mt5backup.metaquotes.net:443
  3. 80.94.86.19:1950

口座設定でaccess.metatrader5.com:443を指定し、それを経由してデモ口座を割り当てることが可能です。接続すると、端末が利用可能なすべてのアクセスポイントをスキャンし、最も高速なアクセスポイントを選択します。

443ポートへのアクセスは、通常プロキシサーバーで利用可能です。また、最新バージョンへのアップデートをお忘れなく。ビルド268でプロキシをサポートするパッチが適用されました。

 
今、すべてを一からインストールしました（古いバージョンをアンインストールし、新鮮なインストールを盗んだウェブインストーラーを実行しました）、しかし、まだ何も動作しません。

Tools / SettingsでServer欄にaccess.metatrader5.com:443を設定し、proxyの設定を試みました（working quadと同じパラメータを設定しました）。

どうやら、プロキシをテストするために、ターミナルはデフォルトのサーバー（1950番ポートを閉じたもの）に接続しようとするようなのです。接続が行われず、「Proxyテストに失敗しました」と表示される。接続が行われず、新しいサーバー access.metatrader5.com:443 が保存されず(?!)、サーバーリストで選択できません（ターミナルを再起動しても） - 存在しないのです。



ところで、私はどのサーバーにも接続されていないという事実にもかかわらず（どれもスキャン）デモ口座を開くプロセスを開始し、プログレスバーは右のボーダーに来て、（明らかにさらに行く）ハングアップし続けています。

しかし、サーバーアドレスを設定することは、デモ口座を開設する形で非常に適切 だと思います。

 

はい、これは必ず修正されます。

https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe(300kb) - デフォルトのアクセスポイントリストを更新しましたので、再度ダウンロードをお試しください。

以前ダウンロードした古いWebインストーラーには、最新のアクセスポイントリストが含まれていません。

 
Webインストーラは、（プロキシ 設定を伝えた後）正常にフル配布をダウンロードするためのアクセスポイントを 検索し、ダウンロード先を見つけ、正常にダウンロードすることができます。

しかし、ターミナルをインストールした後、どの 取引 サーバーもスキャンすることができません。 どんなプロキシ設定を試しても「Proxy test failed」と表示されたままです。


 

Webインストーラーは、CDNのアクセスポイントをスキャンしてディストリビューションをダウンロードします。これらのアクセスポイントは、インストールファイルを配布するためのhttpウェブサーバーであり、トレードサーバーではありません。

ダウンロードが必要なのは、アップデートされたインストーラーです。

プロキシは手動で設定したアクセスポイントを問題なくスキャンしています。


 
私が言いたいのは、プロキシからインストーラーをダウンロードするのは問題ないが、プロキシからトレードサーバーにアクセス するのはダメだということだ。


管理者に頼んで、1950番ポートの外部への出口を閉じてもらい（可能なら自分で閉じて）、私の状況（ポートが閉じている状態）をシミュレートしてみてください;)
 
