企業のプロキシの後ろからサーバーにアクセスするにはどうすればよいですか？
MetaTrader 5のデモサーバーには、複数のアクセスポイントがあります。
- アクセス.metatrader5.com:443
- mt5backup.metaquotes.net:443
- 80.94.86.19:1950
口座設定でaccess.metatrader5.com:443を指定し、それを経由してデモ口座を割り当てることが可能です。接続すると、端末が利用可能なすべてのアクセスポイントをスキャンし、最も高速なアクセスポイントを選択します。
443ポートへのアクセスは、通常プロキシサーバーで利用可能です。また、最新バージョンへのアップデートをお忘れなく。ビルド268でプロキシをサポートするパッチが適用されました。
今、すべてを一からインストールしました（古いバージョンをアンインストールし、新鮮なインストールを盗んだウェブインストーラーを実行しました）、しかし、まだ何も動作しません。
Tools / SettingsでServer欄にaccess.metatrader5.com:443を設定し、proxyの設定を試みました（working quadと同じパラメータを設定しました）。
どうやら、プロキシをテストするために、ターミナルはデフォルトのサーバー（1950番ポートを閉じたもの）に接続しようとするようなのです。接続が行われず、「Proxyテストに失敗しました」と表示される。接続が行われず、新しいサーバー access.metatrader5.com:443 が保存されず(?!)、サーバーリストで選択できません（ターミナルを再起動しても） - 存在しないのです。
ところで、私はどのサーバーにも接続されていないという事実にもかかわらず（どれもスキャン）デモ口座を開くプロセスを開始し、プログレスバーは右のボーダーに来て、（明らかにさらに行く）ハングアップし続けています。
しかし、サーバーアドレスを設定することは、デモ口座を開設する形で非常に適切 だと思います。
はい、これは必ず修正されます。
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe(300kb) - デフォルトのアクセスポイントリストを更新しましたので、再度ダウンロードをお試しください。
以前ダウンロードした古いWebインストーラーには、最新のアクセスポイントリストが含まれていません。
プロキシは手動で設定したアクセスポイントを問題なくスキャンしています。
だって、会社でチャートを見てはいけないんですよ！ 真面目な会社では、サラリーマンにチャートを見るための給料を払わないんです。
実は私も同じような悩みを抱えていました。
80番ポートでhttpとして動作するプロキシを探してみる。
企業のファイアウォールはビーフを取得しないかもしれません。
しかし、彼らは普段からバカでもない。
そして、あらゆる種類の賢い人たちが、企業の望むこと以外のことをしないようにするのです。
ビジネス慣行において、ビッグゲートは企業にとって興味のない情報を人々から遮断すると言われています。
会社の目標に知性を集中させることができるように。
今、企業文化の根幹をなすものです。
そして、不要な目標に気を取られないようにすることです。
ということで、あなたの行為は会社法違反とみなされる可能性があります。
お前は企業犯罪者だ =)
MetaQoutesSofware Corp.という真面目な組織みたいです。
と、そんなことを彼らのフォーラムで議論しているのか...。というのは、ハッキングやルール破りをしているようなものです。
しかし、あなたは、企業の保護を回避したり、企業のポリシーを回避したりすることを議論することを容認しています。
閉じたネットワークへのアクセスについては、ハッカー誌のフォーラムで議論した方がいいということですね。
若い頃、10年前くらいに買った記憶があります。）
.....
MT5取引サーバーmt5.metaquotes.netはポート1950で動作しています。当社では、1950番ポートを含め、すべての「左」ポートを閉鎖しました。その開き具合（セキュリティポリシー...）について、管理者と合意することは不可能です。HTTPortによるトンネリング - うまくいきません。
MT4はICQが使用するポート443で動作していたため、このポート（ICQ用）を開放しています。
このような場合、サーバーへのアクセス方法はどのようなものがあるでしょうか。誰が何を知っている - もしあれば、あなたの経験を共有する;)