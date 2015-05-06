企業のプロキシの後ろからサーバーにアクセスするにはどうすればよいですか？ - ページ 2

mt4プロキシは問題なく動作するのでしょうか？
 

はい、Quaternaryは長い間、不具合なく動作しています。

プロキシチェックでは、チェックに使用する取引サーバーとそのポートを明示的に指定することが可能なのでは？そうでなければ、最初のデフォルトサーバ（1950ポート）からチェックが始まるが、それに通じず、プロキシテストが失敗したと判断し、リストの他のサーバをチェックせずに、失敗して終了してしまうという印象を受ける。

 
ForexTools:
またsmartyですか？ 単純な話、mt5の新製品が問題なんです...。私はそれを解決しようとしています...そして、その解決策は、あなたが考える社員の働き方とは全く関係ないのです :)))

では、なぜ企業向けファイアウォールを


もし、おっしゃる通りであれば、企業のIT部門に行き、MetaQoutesSofware Corp.の新製品に問題があり、それを解決するために企業のネットワークセキュリティをオフにしなければならないと徹底的に言えばいいのです。

フラグを立ててください。


そう思っているのは私ではなく、企業の行動規範が確立されているからです。企業が不要なデータへのアクセスを遮断するのは当然です。

ハッカーを読めば、80ポートの安全なVPN接続や匿名プロキシ、プロキシ迂回ソフトの設定について書いてありますよ。

会社の社員なんだから、ある程度のアクセス権くらい自分で買えよと思う =)

 
CoreWinTT:

そんなことはないだろう...。

おいおい、わかんねえのかよ！？CoreWinTT - 私は あなたが 私や私の仕事、私たち管理者が従業員の仕事をどう扱うべきかについてどう考えているか には、まったく興味が ありません......。

MT5では、プロキシ下から取引サーバーに一次アクセスする際に明らかな不具合が発生します。443番ポートのアドレスを知っていても、そのサーバーに接続できないのです。あなたの発言と何か関係があるのでしょうか？このエラーを発見して修正できる「テストサイト」を持っているだけです。それにこのスレの目的は不具合への対処 であって、会社で仕事をしない方法や静かに会社を壊す方法を教えることではないよ。

 
MetaTrader 5のターミナルが意図したとおりに動作することを確認することは、私たちにとって本当に重要なことなのです。そのため、ForexToolsの メッセージは私たちにとって非常に重要なものです。丁寧な口調でお願いします。
 

ロッシュへ：今、この問題はどんな状況ですか？ 何かをしようとしているのか、それとも「後で」と先延ばしにしているのでしょうか？

4が5のサーバにpingを打ったのですが、pingは通りませんでした。4が5の応答を理解できていないのか（これが一番ありそう）、あるいは5のサーバが443番ポートを開けていても本当に出力/入力がないのか、どちらかでしょう。


 

数回前のビルドでプロキシ認証を書き直したので、すべて問題なく動作するはずです。もう一度確認してください。

MetaTrader4は、チェック/ハンドシェイクプロトコルが変更されたため、MetaTrader5サーバーをスキャンすることができません。

ご指定ください。

  1. 企業内ファイアウォール/プロキシの名称
  2. 使用した認証の種類 (ログインなし。通常のログイン/パスワード、activedirectory など)
 
Renat:

ご指定ください。

....

この件に関しては、すでに4回目のテクニカルサポートのチケット4423を見てもらうよう、開発者に依頼しています。
 
Renat:

もう一度確認...

プロキシテストフォームに直接サーバー名の入力 欄を埋め込むとか？ して、接続先を明示的に指定して「out」出力があるかどうかチェックする。
 
Renat :

数回前のビルドでプロキシ認証を書き直したので、すべてうまくいくはずなのですが・・・。

サービスデスクにもここにも、私の質問・提案に対する回答がありません。 私が問題を解決できる可能性はあるのでしょうか、それとも今は先延ばしにしているのでしょうか？

ところで、「更新待ち」の文字が入った空のチャートが4つも表示されないように、せめて配布物には過去のデータを入れて、「ローカルに」EAを開発できるようにしてほしいものです。

