企業のプロキシの後ろからサーバーにアクセスするにはどうすればよいですか？ - ページ 3

同じ問題です。4 は問題なく動作します。

MT4で問題なく動作

MT5で-問題あり。

ちなみに、最初のビルドがいくつかあったときは、すべてうまくいっていたのですが（インストールをそのままダウンロードできたとき（〜7MBらしい）、Webローダーが現れたときは問題がありました......）。

何かアドバイスがあれば教えてください。

 
vpost:

(mt5setup.exe - 15.33Mb - 13.10.2009) - 全く同じ話です、つまり、私は今それをインストールしようとしています... プロキシを要求します... それから - "Proxy test failed"...

 
は、別の正常に動作するP5端末でアカウントを開設しましたが、ポート443の明示的なサーバmt5backup.metaquotes.net:443で、この既存のアカウントに（プロキシから）ログインしようとすると、ログインも失敗しました :(
 

読む

Alexander  2010.06.28 19:01
 MetaTrader 5 Client Terminal build 290
  1. Terminal: プロキシサーバーを経由した場合のNTLM認証を修正しました。

うれしい。 試してみたけどダメだった :(

インストーラのダウンロード時にプロキシを要求され、パラメータを設定したところ、テストに成功し、インストーラがダウンロードされ、インストールされました。

インストール後に、インストール時に入力したプロキシ設定が保存されず（端末に送信されていない？）、再入力する必要があった。
ターミナルでのプロキシテストは、443番ポートを開放したサーバーを指定しても、どのようなバリエーションでもうまくいきませんでした

ポート443を使用しても、サーバーにPingが送信されない

 
ForexTools:

1.Terminalインストール 後、プロキシ無しで アップデートしてビルド290?インストーラは現在、290ではなく286のビルドをダウンロードし、展開しています。

2.さらにクリックして待っても、アカウントも開きません（これは290ビルドの場合です）？

3.お手元にMetaTrader 4のターミナルがありますか？その中でプロキシは問題なく動作するのでしょうか？

ありがとうございました。

 
gwend:

不思議なことに、286から290へのアップグレードは問題なく（ネイティブ端末で）、他のDCはすべてEXEとDLLを手動で変更しました...
vpost:

290で 試したところ、(ネイティブサーバー)http プロトコルは正しいです。すべて問題ないようですが...。


を行いました。

1.プロキシリストを開く -Fresh Proxy List.

2.74.213.166.67:80 (トロントにある匿名のカナダのサーバーであるべき)。

3.ターミナルでのプロキシ設定・テストのダイアログに挿入しました。

4.プロトコルがHTTP であることを指定する。

5.天井からログインとパスワードを入力

6.テストを行った。


テストに合格した（ターミナルにプロキシのテストに成功したと表示される）。

MT5でのプロキシのテストは良好

追記

ログインを削除して合格しても、テストはどうせ失敗するし...。

ソケットバリエーション（SOCKS4/SOCKS5）は試していませんが、サーバーが正しく、ユーザー名とパスが記入されていれば、それらも動作するはずですが...。


がんばってください・・・。

他のプロキシも試してみましたが、すでに本物の認証データがありました。

一度しか動作しないので、何の関係があるのか分かりませんが...。

 
gwend:

3.お手元にMetaTrader 4のターミナルがありますか？その中でプロキシはうまく機能するのでしょうか？

すみません、回答するのを忘れていました。

Quaternaryは正常に動作しています。プロキシやアップデートに問題はありません（Quaternaryのオープンポート443からクローズドポート1950への切り替えに問題がある可能性が高いと既に書きました）。

