企業のプロキシの後ろからサーバーにアクセスするにはどうすればよいですか？ - ページ 3

vlad 2010.05.25 16:33 #21
同じ問題です。4 は問題なく動作します。
MT5で-問題あり。
ちなみに、最初のビルドがいくつかあったときは、すべてうまくいっていたのですが（インストールをそのままダウンロードできたとき（〜7MBらしい）、Webローダーが現れたときは問題がありました......）。
何かアドバイスがあれば教えてください。

vlad 2010.05.25 16:58 #22
vpost:
同じ問題 です。
ちなみに、最初のビルドがいくつかあったときは、すべてうまくいっていました（インストールが丸ごとダウンロードできるとき（〜7MBらしい）、Webローダーが現れると問題がありました...）。
何かアドバイスがあれば教えてください。
(mt5setup.exe - 15.33Mb - 13.10.2009) - 全く同じ話です、つまり、私は今それをインストールしようとしています... プロキシを要求します... それから - "Proxy test failed"...

Sergey Kravchuk 2010.05.25 20:04 #23
は、別の正常に動作するP5端末でアカウントを開設しましたが、ポート443の明示的なサーバmt5backup.metaquotes.net:443で、この既存のアカウントに（プロキシから）ログインしようとすると、ログインも失敗しました :(

Sergey Kravchuk 2010.06.29 10:56 #24
読む
Alexander 2010.06.28 19:01# MetaTrader 5 Client Terminal build 290Terminal: プロキシサーバーを経由した場合のNTLM認証を修正しました。
うれしい。 試してみたけどダメだった :(
インストーラのダウンロード時にプロキシを要求され、パラメータを設定したところ、テストに成功し、インストーラがダウンロードされ、インストールされました。
インストール後に、インストール時に入力したプロキシ設定が保存されず（端末に送信されていない？）、再入力する必要があった。
ターミナルでのプロキシテストは、443番ポートを開放したサーバーを指定しても、どのようなバリエーションでもうまくいきませんでした

Anton 2010.06.29 11:50 #25
ForexTools:読んだよ...というわけで、早速試してみたのですが、やっぱりダメでした。インストーラのプロキシをロードするときに尋ねられたので、パラメータを設定しました - テストは成功し、インストーラはダウンロードされ、インストールされました。インストール後に、インストール時に入力したプロキシパラメータが保存されておらず（端末に送信されていない？）、再度入力する必要がありました。
ターミナルでのプロキシテストは、443番ポートを開放したサーバーを指定しても、どのバリエーションでもパスしませんでした
1.Terminalインストール 後、プロキシ無しで アップデートしてビルド290?インストーラは現在、290ではなく286のビルドをダウンロードし、展開しています。
2.さらにクリックして待っても、アカウントも開きません（これは290ビルドの場合です）？
3.お手元にMetaTrader 4のターミナルがありますか？その中でプロキシは問題なく動作するのでしょうか？
ありがとうございました。

Sergey Kravchuk 2010.06.29 13:01 #26
gwend:1.ターミナルをインストール後、プロキシなしでビルド290に 更新されましたか？インストーラは現在、290ではなく286のビルドをダウンロードし、展開しています。
286が搭載されています。
しかし、これは非常に悲しいことです - 290ビルドをダウンロードし、286をインストールすることができると書いてある ;)

削除済み 2010.06.29 13:15 #27
ForexTools:286が搭載されています。
しかし、290ビルドをダウンロードできると書いてあるのに286がインストールされてしまうのはちょっと悲しいです ;)
不思議なことに、286から290へのアップグレードは問題なく（ネイティブ端末で）、他のDCはすべてEXEとDLLを手動で変更しました...

削除済み 2010.06.29 13:51 #28
vpost:
MT5で-問題あり。ちなみに、最初のビルドがいくつかあったときは、すべてうまくいっていたのですが（インストールをそのままダウンロードできたとき（〜7MBらしい）、Webローダーが現れたときは問題がありました......）。
何かアドバイスがあれば教えてください。
290で 試したところ、(ネイティブサーバー)http プロトコルは正しいです。すべて問題ないようですが...。
を行いました。
1.プロキシリストを開く -Fresh Proxy List.
2.74.213.166.67:80 (トロントにある匿名のカナダのサーバーであるべき)。
3.ターミナルでのプロキシ設定・テストのダイアログに挿入しました。
4.プロトコルがHTTP であることを指定する。
5.天井からログインとパスワードを入力
6.テストを行った。
テストに合格した（ターミナルにプロキシのテストに成功したと表示される）。
追記
ログインを削除して合格しても、テストはどうせ失敗するし...。
ソケットバリエーション（SOCKS4/SOCKS5）は試していませんが、サーバーが正しく、ユーザー名とパスが記入されていれば、それらも動作するはずですが...。
がんばってください・・・。

削除済み 2010.06.29 14:02 #29
他のプロキシも試してみましたが、すでに本物の認証データがありました。
一度しか動作しないので、何の関係があるのか分かりませんが...。

Sergey Kravchuk 2010.06.29 14:19 #30
gwend:3.お手元にMetaTrader 4のターミナルがありますか？その中でプロキシはうまく機能するのでしょうか？
すみません、回答するのを忘れていました。
Quaternaryは正常に動作しています。プロキシやアップデートに問題はありません（Quaternaryのオープンポート443からクローズドポート1950への切り替えに問題がある可能性が高いと既に書きました）。
