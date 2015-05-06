企業のプロキシの後ろからサーバーにアクセスするにはどうすればよいですか？ - ページ 4 1234567 新しいコメント ddd06 2010.08.10 08:22 #31 企業ネットワークから（プロキシ経由で）MT5をインストールする方法を教えてください。 ddd06 2010.08.10 08:40 #32 私は自分自身の質問を撤回し、インストーラは、なぜかプロキシを検出し、Internet Explorerから設定を取って、それだけでインストールされました。 Roman Chernyaev 2010.09.07 16:35 #33 ForexTools:今、すべてを一からインストール（旧バージョンをアンインストールし、フレッシュインストールを盗んだウェブインストーラーを実行）しましたが、それでも何も動きません。Tools / SettingsでServer欄にaccess.metatrader5.com:443を設定し、proxyの設定を試みます（4と同じパラメータを設定します）。 どうやら、プロキシをテストするために、ターミナルはデフォルトのサーバー（1950番ポートを閉じたもの）に接続しようとするようなのです。接続が行われず、「Proxyテストに失敗しました」と表示される。接続が行われず、新しいサーバー access.metatrader5.com:443 が保存されず(?!)、サーバーリストで選択できません（ターミナルを再起動しても）-存在しないのです。ところで、私はどのサーバーにも接続されていないという事実にもかかわらず（どれもスキャン）デモ口座を開くプロセスを開始し、プログレスバーは右のボーダーに来て、（明らかにさらに行く）ハングアップし続けています。 しかし、サーバーアドレスを設定することは、デモ口座を開設する形で非常に適切 だと思います。同じ問題です。MT5 Build 319でプロキシテストが失敗したと報告される。MT4はプロキシ経由でも問題なく動作するプロキシサーバー Eserv 4.24913 Konstantin Chernov 2011.10.19 14:15 #34 クラウドエージェントは、プロキシを経由してどのように動作しますか？エラーが発生するMQL5 Cloud Networkの 認証に失敗しました（リクエストを送信できません[12029]）。端末自体は動作します。 Renat Fatkhullin 2011.10.19 14:37 #35 Konstantin83: クラウドエージェントは、プロキシを経由してどのように動作しますか？エラーが発生するMQL5 Cloud Networkの認証に失敗しました（リクエストを送信できません[12029]）。端末自体は動作します。クラウドエージェントがInternet Explorerの設定でプロキシ経由の接続を無許可で試みている。プロキシ認証を使用しているか、Internet Explorerにプロキシが規定されていないか。 Konstantin Chernov 2011.10.19 16:45 #36 Renat:クラウドエージェントが、Internet Explorerの設定からプロキシ経由で認証なしに接続しようとする。プロキシ認証を使用しているか、Internet Expolorerにプロキシが規定されていないだけでは？ プロキシとポートは、Internet Explorerの設定に規定されています。このデータをターミナルでsettings-server-proxyに規定し、ログインとパスワードは空にしています。 テストは実行されターミナルも動いていますが、MQL5 Cloud Network authorization failed (cannot send request [12029]) で、テスターのエージェントタブに行くと「認証に失敗しました」と出て、クラウドで認証ができません。 Renat Fatkhullin 2011.10.19 16:52 #37 自分たちの家で確認し、再現する。 Konstantin Chernov 2011.10.24 09:03 #38 ターミナルとエージェントがビルド527に更新されました。クラウド上のエージェントは認証されていません。設定 Igor Makanu 2012.08.29 19:41 #39 トピックスターターが指摘した問題が、「でも、まだある・・・」と長い間存在していた理由がわかりません。 プロキシ経由でMT5をインストールしようとしたが、インストールはできたが、動作させようとしない、プロキシテストもパスしない、MT4は問題なく動作するが Vladimir Kostenko 2012.09.23 19:36 #40 同様の状況：デスクトップパソコンではMT5が問題なく動作するが、ノートパソコンではMetaQuotes-Demoサーバーに接続 できない。どこを探しても解決策が見つからない。ヘルプはなぜか問題なくダウンロードできました。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
企業ネットワークから（プロキシ経由で）MT5をインストールする方法を教えてください。
私は自分自身の質問を撤回し、インストーラは、なぜかプロキシを検出し、Internet Explorerから設定を取って、それだけでインストールされました。
今、すべてを一からインストール（旧バージョンをアンインストールし、フレッシュインストールを盗んだウェブインストーラーを実行）しましたが、それでも何も動きません。
Tools / SettingsでServer欄にaccess.metatrader5.com:443を設定し、proxyの設定を試みます（4と同じパラメータを設定します）。
どうやら、プロキシをテストするために、ターミナルはデフォルトのサーバー（1950番ポートを閉じたもの）に接続しようとするようなのです。接続が行われず、「Proxyテストに失敗しました」と表示される。接続が行われず、新しいサーバー access.metatrader5.com:443 が保存されず(?!)、サーバーリストで選択できません（ターミナルを再起動しても）-存在しないのです。
ところで、私はどのサーバーにも接続されていないという事実にもかかわらず（どれもスキャン）デモ口座を開くプロセスを開始し、プログレスバーは右のボーダーに来て、（明らかにさらに行く）ハングアップし続けています。
しかし、サーバーアドレスを設定することは、デモ口座を開設する形で非常に適切 だと思います。
同じ問題です。
MT5 Build 319でプロキシテストが失敗したと報告される。
MT4はプロキシ経由でも問題なく動作する
プロキシサーバー Eserv 4.24913
クラウドエージェントは、プロキシを経由してどのように動作しますか？
エラーが発生する
MQL5 Cloud Networkの 認証に失敗しました（リクエストを送信できません[12029]）。
端末自体は動作します。
クラウドエージェントがInternet Explorerの設定でプロキシ経由の接続を無許可で試みている。
プロキシ認証を使用しているか、Internet Explorerにプロキシが規定されていないか。
クラウドエージェントが、Internet Explorerの設定からプロキシ経由で認証なしに接続しようとする。
プロキシ認証を使用しているか、Internet Expolorerにプロキシが規定されていないだけでは？
ターミナルとエージェントがビルド527に更新されました。クラウド上のエージェントは認証されていません。
設定
トピックスターターが指摘した問題が、「でも、まだある・・・」と長い間存在していた理由がわかりません。
プロキシ経由でMT5をインストールしようとしたが、インストールはできたが、動作させようとしない、プロキシテストもパスしない、MT4は問題なく動作するが
同様の状況：デスクトップパソコンではMT5が問題なく動作するが、ノートパソコンではMetaQuotes-Demoサーバーに接続 できない。どこを探しても解決策が見つからない。ヘルプはなぜか問題なくダウンロードできました。