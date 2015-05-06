企業のプロキシの後ろからサーバーにアクセスするにはどうすればよいですか？ - ページ 4

企業ネットワークから（プロキシ経由で）MT5をインストールする方法を教えてください。

 

私は自分自身の質問を撤回し、インストーラは、なぜかプロキシを検出し、Internet Explorerから設定を取って、それだけでインストールされました。

 
ForexTools:

今、すべてを一からインストール（旧バージョンをアンインストールし、フレッシュインストールを盗んだウェブインストーラーを実行）しましたが、それでも何も動きません。

Tools / SettingsでServer欄にaccess.metatrader5.com:443を設定し、proxyの設定を試みます（4と同じパラメータを設定します）。

どうやら、プロキシをテストするために、ターミナルはデフォルトのサーバー（1950番ポートを閉じたもの）に接続しようとするようなのです。接続が行われず、「Proxyテストに失敗しました」と表示される。接続が行われず、新しいサーバー access.metatrader5.com:443 が保存されず(?!)、サーバーリストで選択できません（ターミナルを再起動しても）-存在しないのです。



ところで、私はどのサーバーにも接続されていないという事実にもかかわらず（どれもスキャン）デモ口座を開くプロセスを開始し、プログレスバーは右のボーダーに来て、（明らかにさらに行く）ハングアップし続けています。

しかし、サーバーアドレスを設定することは、デモ口座を開設する形で非常に適切 だと思います。

同じ問題です。

MT5 Build 319でプロキシテストが失敗したと報告される。

MT4はプロキシ経由でも問題なく動作する

プロキシサーバー Eserv 4.24913

 

クラウドエージェントは、プロキシを経由してどのように動作しますか？

エラーが発生する

MQL5 Cloud Networkの 認証に失敗しました（リクエストを送信できません[12029]）。

端末自体は動作します。

 
Konstantin83:

クラウドエージェントは、プロキシを経由してどのように動作しますか？

エラーが発生する

MQL5 Cloud Networkの認証に失敗しました（リクエストを送信できません[12029]）。

端末自体は動作します。

クラウドエージェントがInternet Explorerの設定でプロキシ経由の接続を無許可で試みている。

プロキシ認証を使用しているか、Internet Explorerにプロキシが規定されていないか。

 
Renat:

クラウドエージェントが、Internet Explorerの設定からプロキシ経由で認証なしに接続しようとする。

プロキシ認証を使用しているか、Internet Expolorerにプロキシが規定されていないだけでは？

プロキシとポートは、Internet Explorerの設定に規定されています。このデータをターミナルでsettings-server-proxyに規定し、ログインとパスワードは空にしています。 テストは実行されターミナルも動いていますが、MQL5 Cloud Network authorization failed (cannot send request [12029]) で、テスターのエージェントタブに行くと「認証に失敗しました」と出て、クラウドで認証ができません。
 
自分たちの家で確認し、再現する。
 

ターミナルとエージェントがビルド527に更新されました。クラウド上のエージェントは認証されていません。

設定


 

トピックスターターが指摘した問題が、「でも、まだある・・・」と長い間存在していた理由がわかりません。

プロキシ経由でMT5をインストールしようとしたが、インストールはできたが、動作させようとしない、プロキシテストもパスしない、MT4は問題なく動作するが

 

同様の状況：デスクトップパソコンではMT5が問題なく動作するが、ノートパソコンではMetaQuotes-Demoサーバーに接続 できない。どこを探しても解決策が見つからない。ヘルプはなぜか問題なくダウンロードできました。

