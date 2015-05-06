企業のプロキシの後ろからサーバーにアクセスするにはどうすればよいですか？ - ページ 6

IgorM:

は、私の側のバグなのか、それとも新しいビルドの後に現れたものなのでしょうか？

mql4.comフォーラムの要請により再投稿しました。

MT4とMT5がWin7に全くインストール されないhttps://www.mql5.com/ru/forum/142529

vertualfx:

インストールは、最適なアクセスポイントを選択するところまでしかできません。ここでストップです。ただ、意味がないんです。旧バージョンの方がずっとよく動きました。

すべて元に戻してください。

vertualfx:
返信ありがとうございました。はい、リンク先に記載されているのと同じ話です。解決策が見つかるのを待ちたいと思います。教えてください。
WebインストーラーでMT5を再インストールしようとしたら、今度はダウンロードの途中で止まってしまう。

は私の方かもしれませんが......後で確認しますが、「キャンセル」ボタンを押したときに、終了しかできないのは非常に不便です。
パスワードやプロキシを再入力するのが面倒なので、戻るボタンを使えるようにした。

万歳！うまくいきました。(c) build 742 すべてOK、Webインストーラーとプロキシからの端末の両方で動作します。


IgorM:

万歳！うまくいきました。(c) ビルド 742 すべてOK、Webインストーラーとプロキシからのターミナルの両方が動作します。


みなさん、こんにちは。

まだ、うまくいかない。MT5のウェブサイトから最新バージョンのターミナルをダウンロードし、古いコピーをすべて削除しました。インストール時にユーザー名とパスワードなしでproxy:80を指定すると、すべてうまくいくのですが、取引サーバーに接続しようとすると、proxyがテストにさえ失敗してしまいます。例えば、プロキシ→テストをクリックしても何も起こらない（結果が全く出ない） - フォームを完全に埋める前にクリックしようとすると、Windows 7が出す音が聞こえるだけ。プロキシ設定に会社のユーザー名とパスワードを指定しても同じ曲です。

このことを理解するのを助けてください！お願いします

スクリーンショットを添付します。以下は、プロキシ下からの端末設定です。



ここでは、プロキシのテストを試みます（テストボタンは押されていません）。



そして、以下はMT4での同じ設定ですが、すべて正常に動作します。


ご協力をお願いします。

リーズナブル。

アルパリでデモ口座を開設してもらい、サーバー設定とログイン・パスワードを入力しましたが、すべて同じでした。

プロキシ 設定の「テスト」ボタンが機能しないのはなぜか、どなたか教えてください。

 
Programmer:


お便りをお待ちしています。

リーズナブル。

プログラマー

名前の代わりにIPを指定してみてください。
 
alexvd:
名前の代わりにIPを使用してみてください。


ごあいさつ

早速のご返信ありがとうございます。試してみたが、うまくいかない。テストボタンはまだクリックされず、Windowsの「チーン」という音だけが聞こえます。

スキンショットはこちらです。

ъ



他に何が問題なんだ！？

謹んで申し上げます。

Programmer:


ごあいさつ

早速のご返信ありがとうございます。試してみたが、うまくいかない。テストボタンはまだクリックされず、ワインドアップの「チン」という音だけが聞こえます。

スキンショットはこちらです。

ъ



他に何が問題なんだ！？

リーズナブル。

プログラマー


IP:Portの設定は正しいですか？プロキシはポート80（以前のスクリーンショットと同様）または443に設定されていますか？

最初からやりましょう。

OSの種類は？UACは有効になっていますか？ファイアウォールの設定はどうなっていますか？ファイアウォールをオフにしてみましたか？ウイルス対策ソフトがありますが、無効にしてみましたか？IPトラフィックのフィルタリングはありますか？

 

以下は、インストールするテリメインを読み込む際の設定です。



ご覧のとおり、すべて動作します。


 

そして、プロキシ 設定時の同設定は以下の通りです。

テスト」ボタンが押されていない - つまり、プロキシ/ファイアウォール/IPアドレスの設定に問題があるわけではありません。

(詳しくは次回の投稿をご覧ください)



