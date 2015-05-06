企業のプロキシの後ろからサーバーにアクセスするにはどうすればよいですか？ - ページ 6 1234567 新しいコメント Renat Fatkhullin 2012.11.30 07:12 #51 IgorM:は、私の側のバグなのか、それとも新しいビルドの後に現れたものなのでしょうか？ すでに整理している。 Igor Makanu 2012.12.10 13:28 #52 mql4.comフォーラムの要請により再投稿しました。MT4とMT5がWin7に全くインストール されないhttps://www.mql5.com/ru/forum/142529 vertualfx:インストールは、最適なアクセスポイントを選択するところまでしかできません。ここでストップです。ただ、意味がないんです。旧バージョンの方がずっとよく動きました。すべて元に戻してください。 vertualfx: 返信ありがとうございました。はい、リンク先に記載されているのと同じ話です。解決策が見つかるのを待ちたいと思います。教えてください。 МТ4 и МТ5 не инсталируются на Win7 вообще - MQL4 форум www.mql5.com МТ4 и МТ5 не инсталируются на Win7 вообще - MQL4 форум Igor Makanu 2013.01.10 12:40 #53 WebインストーラーでMT5を再インストールしようとしたら、今度はダウンロードの途中で止まってしまう。は私の方かもしれませんが......後で確認しますが、「キャンセル」ボタンを押したときに、終了しかできないのは非常に不便です。 パスワードやプロキシを再入力するのが面倒なので、戻るボタンを使えるようにした。______________________万歳！うまくいきました。(c) build 742 すべてOK、Webインストーラーとプロキシからの端末の両方で動作します。MetaQuotes最高のユーザーサポート、ありがとうございます!!! Programmer 2013.01.22 12:30 #54 IgorM:万歳！うまくいきました。(c) ビルド 742 すべてOK、Webインストーラーとプロキシからのターミナルの両方が動作します。みなさん、こんにちは。まだ、うまくいかない。MT5のウェブサイトから最新バージョンのターミナルをダウンロードし、古いコピーをすべて削除しました。インストール時にユーザー名とパスワードなしでproxy:80を指定すると、すべてうまくいくのですが、取引サーバーに接続しようとすると、proxyがテストにさえ失敗してしまいます。例えば、プロキシ→テストをクリックしても何も起こらない（結果が全く出ない） - フォームを完全に埋める前にクリックしようとすると、Windows 7が出す音が聞こえるだけ。プロキシ設定に会社のユーザー名とパスワードを指定しても同じ曲です。このことを理解するのを助けてください！お願いしますスクリーンショットを添付します。以下は、プロキシ下からの端末設定です。ここでは、プロキシのテストを試みます（テストボタンは押されていません）。そして、以下はMT4での同じ設定ですが、すべて正常に動作します。ご協力をお願いします。リーズナブル。プログラマー Programmer 2013.01.22 13:22 #55 アルパリでデモ口座を開設してもらい、サーバー設定とログイン・パスワードを入力しましたが、すべて同じでした。プロキシ 設定の「テスト」ボタンが機能しないのはなぜか、どなたか教えてください。 Test Account 2013.01.22 13:35 #56 Programmer:お便りをお待ちしています。リーズナブル。プログラマー 名前の代わりにIPを指定してみてください。 Programmer 2013.01.22 13:51 #57 alexvd: 名前の代わりにIPを使用してみてください。ごあいさつ早速のご返信ありがとうございます。試してみたが、うまくいかない。テストボタンはまだクリックされず、Windowsの「チーン」という音だけが聞こえます。スキンショットはこちらです。 ъ他に何が問題なんだ！？謹んで申し上げます。プログラマー Test Account 2013.01.23 06:15 #58 Programmer:ごあいさつ早速のご返信ありがとうございます。試してみたが、うまくいかない。テストボタンはまだクリックされず、ワインドアップの「チン」という音だけが聞こえます。スキンショットはこちらです。ъ他に何が問題なんだ！？リーズナブル。プログラマーIP:Portの設定は正しいですか？プロキシはポート80（以前のスクリーンショットと同様）または443に設定されていますか？最初からやりましょう。OSの種類は？UACは有効になっていますか？ファイアウォールの設定はどうなっていますか？ファイアウォールをオフにしてみましたか？ウイルス対策ソフトがありますが、無効にしてみましたか？IPトラフィックのフィルタリングはありますか？ Programmer 2013.01.23 08:51 #59 以下は、インストールするテリメインを読み込む際の設定です。ご覧のとおり、すべて動作します。 Programmer 2013.01.23 08:52 #60 そして、プロキシ 設定時の同設定は以下の通りです。テスト」ボタンが押されていない - つまり、プロキシ/ファイアウォール/IPアドレスの設定に問題があるわけではありません。(詳しくは次回の投稿をご覧ください) 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
は、私の側のバグなのか、それとも新しいビルドの後に現れたものなのでしょうか？
mql4.comフォーラムの要請により再投稿しました。
MT4とMT5がWin7に全くインストール されないhttps://www.mql5.com/ru/forum/142529
インストールは、最適なアクセスポイントを選択するところまでしかできません。ここでストップです。ただ、意味がないんです。旧バージョンの方がずっとよく動きました。
すべて元に戻してください。
返信ありがとうございました。はい、リンク先に記載されているのと同じ話です。解決策が見つかるのを待ちたいと思います。教えてください。
WebインストーラーでMT5を再インストールしようとしたら、今度はダウンロードの途中で止まってしまう。
は私の方かもしれませんが......後で確認しますが、「キャンセル」ボタンを押したときに、終了しかできないのは非常に不便です。
パスワードやプロキシを再入力するのが面倒なので、戻るボタンを使えるようにした。
______________________
万歳！うまくいきました。(c) build 742 すべてOK、Webインストーラーとプロキシからの端末の両方で動作します。
MetaQuotes最高のユーザーサポート、ありがとうございます!!!
みなさん、こんにちは。
まだ、うまくいかない。MT5のウェブサイトから最新バージョンのターミナルをダウンロードし、古いコピーをすべて削除しました。インストール時にユーザー名とパスワードなしでproxy:80を指定すると、すべてうまくいくのですが、取引サーバーに接続しようとすると、proxyがテストにさえ失敗してしまいます。例えば、プロキシ→テストをクリックしても何も起こらない（結果が全く出ない） - フォームを完全に埋める前にクリックしようとすると、Windows 7が出す音が聞こえるだけ。プロキシ設定に会社のユーザー名とパスワードを指定しても同じ曲です。
このことを理解するのを助けてください！お願いします
スクリーンショットを添付します。以下は、プロキシ下からの端末設定です。
ここでは、プロキシのテストを試みます（テストボタンは押されていません）。
そして、以下はMT4での同じ設定ですが、すべて正常に動作します。
ご協力をお願いします。
リーズナブル。
プログラマー
アルパリでデモ口座を開設してもらい、サーバー設定とログイン・パスワードを入力しましたが、すべて同じでした。
プロキシ 設定の「テスト」ボタンが機能しないのはなぜか、どなたか教えてください。
お便りをお待ちしています。
リーズナブル。
プログラマー
名前の代わりにIPを使用してみてください。
ごあいさつ
早速のご返信ありがとうございます。試してみたが、うまくいかない。テストボタンはまだクリックされず、Windowsの「チーン」という音だけが聞こえます。
スキンショットはこちらです。
ъ
他に何が問題なんだ！？
謹んで申し上げます。
プログラマー
ごあいさつ
早速のご返信ありがとうございます。試してみたが、うまくいかない。テストボタンはまだクリックされず、ワインドアップの「チン」という音だけが聞こえます。
スキンショットはこちらです。
ъ
他に何が問題なんだ！？
リーズナブル。
プログラマー
IP:Portの設定は正しいですか？プロキシはポート80（以前のスクリーンショットと同様）または443に設定されていますか？
最初からやりましょう。
OSの種類は？UACは有効になっていますか？ファイアウォールの設定はどうなっていますか？ファイアウォールをオフにしてみましたか？ウイルス対策ソフトがありますが、無効にしてみましたか？IPトラフィックのフィルタリングはありますか？
以下は、インストールするテリメインを読み込む際の設定です。
ご覧のとおり、すべて動作します。
そして、プロキシ 設定時の同設定は以下の通りです。
テスト」ボタンが押されていない - つまり、プロキシ/ファイアウォール/IPアドレスの設定に問題があるわけではありません。
(詳しくは次回の投稿をご覧ください)