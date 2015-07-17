穴 - ページ 6 1234567 新しいコメント Prival 2010.07.14 15:18 #51 午前1時から午前2時まで、すべてのシンボルに穴があいているんです。グリッド表示で、縦線（それぞれが時間の始まりに対応）の間に60本のバーがあるはずなのですが、ありません（（笑））。端末のアップデートと再起動が効かない Test Account 2010.07.14 15:33 #52 Prival:午前1時から午前2時まで、すべてのシンボルに穴があいているんです。グリッド表示で、縦線（それぞれが時間の始まりに対応）の間に60本のバーがあるはずなのですが、ありません（（笑））。端末のアップデートと再起動が効かない データは本当にサーバーにないんです。必ず直します。 Test Account 2010.07.14 15:33 #53 zigan:端末を完全にリロードしたところ、効果がなくなりました。 私の記憶では、1台のパソコンに複数の端末を搭載していますね。この状況は、全部にあるのでしょうか、それとも1つだけなのでしょうか？ MQ Alexander 2010.07.14 15:39 #54 alexvd: ここは本当にサーバーにデータがないんです。直します。 持っています。 Prival 2010.07.14 15:50 #55 Alexander: 修正しました。穴が開いていてスムーズに話が進むのと、穴はないが隙間があるのと、どっちがいいんだろう？ 人工的な感じですが、この時、隙間があったかどうかわかりますか？(ポンド/フランクペア) Prival 2010.07.14 16:04 #56 参考までに、同じものですが、アルパリのリアルMT4サーバーからのものです。ギャップはありません。指標にはならないけど、それでも......。 Andrei 2010.07.14 16:20 #57 alexvd: 私の記憶では、1台のパソコンに複数の端末を搭載していますね。 この状況は、全部にあるのでしょうか、それとも1つだけなのでしょうか？ MT4、MT5が数台。 Andrei 2010.07.14 18:05 #58 穴とは別に、チャートを通り過ぎてのトレードもある（どのような値段でかは不明）。 trade 1107145 at 88.672 - チャート上にそのような価格はありません。 Prival 2010.07.14 20:39 #59 ありがとうございます。 ギャップを修正しました。こちらの方がふさわしいと思います。非常に興味深いバーが登場しました。同じONLC価格、異なる出来高の4本のバーを連続表示。3-3-4-1. AUDUSD.私が理解する限りでは、このようなことはないはずです。 それともコンセプトが変わって、穴のないチャートになるのでしょうか？https://www.mql5.com/ru/articles/1407 Andrei 2010.07.14 20:42 #60 サーバーの時刻が＋1時間ずつ跳ね上がっているようです。ぜひご確認ください。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
午前1時から午前2時まで、すべてのシンボルに穴があいているんです。
グリッド表示で、縦線（それぞれが時間の始まりに対応）の間に60本のバーがあるはずなのですが、ありません（（笑））。
端末のアップデートと再起動が効かない
端末を完全にリロードしたところ、効果がなくなりました。
私の記憶では、1台のパソコンに複数の端末を搭載していますね。
この状況は、全部にあるのでしょうか、それとも1つだけなのでしょうか？
ここは本当にサーバーにデータがないんです。直します。
修正しました。
穴が開いていてスムーズに話が進むのと、穴はないが隙間があるのと、どっちがいいんだろう？
人工的な感じですが、この時、隙間があったかどうかわかりますか？(ポンド/フランクペア)
穴とは別に、チャートを通り過ぎてのトレードもある（どのような値段でかは不明）。
trade 1107145 at 88.672 - チャート上にそのような価格はありません。
ありがとうございます。 ギャップを修正しました。
こちらの方がふさわしいと思います。非常に興味深いバーが登場しました。
同じONLC価格、異なる出来高の4本のバーを連続表示。3-3-4-1. AUDUSD.私が理解する限りでは、このようなことはないはずです。
それともコンセプトが変わって、穴のないチャートになるのでしょうか？https://www.mql5.com/ru/articles/1407
サーバーの時刻が＋1時間ずつ跳ね上がっているようです。ぜひご確認ください。