午前1時から午前2時まで、すべてのシンボルに穴があいているんです。

グリッド表示で、縦線（それぞれが時間の始まりに対応）の間に60本のバーがあるはずなのですが、ありません（（笑））。

Prival:

端末のアップデートと再起動が効かない

データは本当にサーバーにないんです。必ず直します。
 
zigan:

端末を完全にリロードしたところ、効果がなくなりました。


私の記憶では、1台のパソコンに複数の端末を搭載していますね。

この状況は、全部にあるのでしょうか、それとも1つだけなのでしょうか？

 
alexvd:
ここは本当にサーバーにデータがないんです。直します。
持っています。
 
Alexander:
修正しました。

穴が開いていてスムーズに話が進むのと、穴はないが隙間があるのと、どっちがいいんだろう？

人工的な感じですが、この時、隙間があったかどうかわかりますか？(ポンド/フランクペア)

 
参考までに、同じものですが、アルパリのリアルMT4サーバーからのものです。ギャップはありません。指標にはならないけど、それでも......。
 
alexvd:

MT4、MT5が数台。
 

穴とは別に、チャートを通り過ぎてのトレードもある（どのような値段でかは不明）。

trade 1107145 at 88.672 - チャート上にそのような価格はありません。

 

ありがとうございます。 ギャップを修正しました。

こちらの方がふさわしいと思います。非常に興味深いバーが登場しました。

同じONLC価格、異なる出来高の4本のバーを連続表示。3-3-4-1. AUDUSD.私が理解する限りでは、このようなことはないはずです。

それともコンセプトが変わって、穴のないチャートになるのでしょうか？https://www.mql5.com/ru/articles/1407

 

サーバーの時刻が＋1時間ずつ跳ね上がっているようです。ぜひご確認ください。

