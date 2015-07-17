穴 - ページ 2 1234567 新しいコメント Renat Fatkhullin 2010.01.15 14:02 #11 誰かがお金を取ったからと言って、他の人も全く同じことをするとは限りません。私たちは、生涯を通じてソフトウェアの80％を無料で提供し、練習用アカウントも無制限に提供しています。そして、競合他社が死んでいく。 詳細な見積もりはそこにある、ブローカーにもある。 traderOK 2010.01.15 17:28 #12 Renat: 誰かがお金を取ったからと言って、他の人も全く同じことをするとは限りません。 私たちは、生涯を通じてソフトウェアの80％を無料で提供し、練習用アカウントも無制限に提供しています。そして、競合他社が死んでいく。 詳細な見積もりが可能で、ブローカーも利用できる。 では、なぜ物事を捻じ曲げるのか？有償の交換データは現代の常識です。 CQGとは比較にならない。CQGのソフトは、タイムフレームを変えてもチャートの線が動かず、平行線が保たれるなど、大手の銀行や金融情報TVチャンネルが使っている。 でも、ラムの話に戻りますね。明らかに、1つのチャートに3つのタイムフレームが混在しているのは、ブローカーが悪いというより、開発者としてのあなたのミスです。あなたのソフトウェアは「フールプルーフ」ではなく、あなたのクライアントとあなたの80%のフリーソフトウェアを使用する人々の両方に対する潜在的な脅威を生み出します。;) Renat Fatkhullin 2010.01.15 17:52 #13 なんて身近な存在なんだろう。MetastockやTradestationのレベルには到底及ばない、彼らはパワーがある、君はそうなのか...」という言葉を思い出してください。 視野を広げるためのレポートを ご紹介します。 誰かが整然と「大リーグ」をマスマーケットから押し出し、誰かが神話を語っているのです :) Google Тренды - Сервис: Поиск по Интернету. Запросы не указаны. - По всему миру, 2004 – настоящее время www.google.ru Изучайте популярные поисковые запросы при помощи службы "Google Тренды". traderOK 2010.02.05 21:38 #14 Renat: なんて身近な存在なんだろう。 MetastockやTradestationのレベルには到底及ばない。 彼らはパワーであり、あなたはただの...」というフレーズを覚えているかもしれませんね。 視野を広げるためのレポートを ご紹介します。 誰かが整然と「大リーグ」をマスマーケットから押し出し、誰かが神話を語っているのです :) 誰もあなたに話すことを強制していません。あなたのソフトウェアは「マスマーケット」にライバルがいないのです。） アクモスやフォレックス・クラブの自作自演のトレーディング・プラットフォームは、あなたの傑作に匹敵するものではありません。 あなたの論理でいくと、メルセデスよりジーグリの方が高級車ということになりますが、それはジーグリの方が運用（修理）する台数が多いからです。;) そして、あなたのMTを買って、ロイターとの取引に見切りをつけた銀行がどれだけあるか？;) 成功で目眩がしないように、同じGoogleで自分の会社がどれだけ有名か感心してください。 kombat 2010.02.05 22:23 #15 traderOK: そして、どれだけの銀行があなたのMTを買い、ロイターのDillingをあきらめたのでしょうか？;)間違った比較... John 2010.02.10 00:39 #16 traderOK писал(а) # : なぜ話をこじつけるのですか？交換データの有料化は現代の常識です。 そして、誰もあなたとCQGを比べようとはしなかったのです。CQGのソフトは、タイムフレームを変えてもチャートの線が動かず、平行線が保たれる...銀行や金融情報のテレビ局が使っている。 .... 誰もあなたに話すことを強制していません。あなたのソフトウェアは、「マスマーケット」において本当に比類のないもので、他のソフトウェアがないだけです :) アクモスやフォレックス・クラブの自作自演のトレーディング・プラットフォームは、あなたの傑作に匹敵するものではありません。 あなたの論理でいくと、メルセデスよりジーグリの方が高級車ということになりますが、それはジーグリの方が運用（修理）する台数が多いからです。;) そして、あなたのMTを買って、ロイターとの取引に見切りをつけた銀行がどれだけあるか？;) 成功で目眩がしないように、同じGoogleで自分の会社がどれだけ有名か感心してください。 申し訳ありませんが、おっしゃるとおり「メジャーリーグ」であり、MQ製品の足元にも及ばないものです。きれいな写真」に興味がある人は、まったく別物です。このブランド企業」が作るプログラムは、比較する意味すらないほどダサい。すべてのこれらのロイターは、何よりもまず伝統であり、唯一の内部、そして実際には非常に不快で不便なものは、同時に、それがやっとクロールと知恵遅れのモンスターを作る関連ツールのすべての種類の無数をドラッグします。 そしてそれはビー玉とは何の関係もない、と比較は、それらを支持していない...この「ハイエストリーグ」は、自動車と比較して、単に「機関車」と呼ぶ方がはるかに正確だろう。大リーグも、パンチカードを持ち、悪ふざけをするたびに代金を要求する強請屋にはうんざりしていると言うことですね。しかも、その様子からすると、あまり時間が残されていないようだ。肥大化した職員と、タダ働きする「学者」の海で、彼らは生き残れないだろう。 まあ、彼らの内部を見れば、20世紀後半の静かな恐怖があるだけで、90年代程度のレベルである。:)値段の話ではなく、こんなお金で何を提供してくれるんだろうと、時々笑ってしまうんです。 だから、MQは近いうちに業界のトレンドセッターになると確信しています。 Andrei 2010.02.19 16:10 #17 続けています。 2月18日完全に行方不明、18日の端末で、バーはついていたのに、消えた！？ --- 2010.02.19 16:35 #18 zigan писал(а) # :続けています。 2月18日完全に行方不明、18日の端末で、バーはついていたのに、消えた！？ 持っています。 Renat Fatkhullin 2010.02.19 16:38 #19 zigan:続けています。 2月18日完全に行方不明、18日の端末で、バーがあったのに消えた！？ MetaQuotes-Demoのサーバーで発生したのでしょうか？今確認しました。私のデータはちゃんとあります。右クリックメニューから「更新」コマンドを与えてみてください。 Andrei 2010.02.19 16:46 #20 Renat: 右クリックメニューから「更新」コマンドを与えてみてください。 そう、"Refresh "は穴を縢るのです。(そして、各期間ごとにクリックする必要があることが判明しました）。 コーヒーに気を取られている間に、また穴が開いてしまった。そして今、サーバーは完全にダウンしています。 ああ、サーバーのことを忘れていました。両方のサーバー（サーバーとサーバーバックアップ）でアップデートを試したのですが、どちらかに穴が開いていました（どちらかは覚えていません）。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
では、なぜ物事を捻じ曲げるのか？有償の交換データは現代の常識です。
CQGとは比較にならない。CQGのソフトは、タイムフレームを変えてもチャートの線が動かず、平行線が保たれるなど、大手の銀行や金融情報TVチャンネルが使っている。
でも、ラムの話に戻りますね。明らかに、1つのチャートに3つのタイムフレームが混在しているのは、ブローカーが悪いというより、開発者としてのあなたのミスです。あなたのソフトウェアは「フールプルーフ」ではなく、あなたのクライアントとあなたの80%のフリーソフトウェアを使用する人々の両方に対する潜在的な脅威を生み出します。;)
traderOK:そして、どれだけの銀行があなたのMTを買い、ロイターのDillingをあきらめたのでしょうか？;)
間違った比較...
申し訳ありませんが、おっしゃるとおり「メジャーリーグ」であり、MQ製品の足元にも及ばないものです。きれいな写真」に興味がある人は、まったく別物です。このブランド企業」が作るプログラムは、比較する意味すらないほどダサい。すべてのこれらのロイターは、何よりもまず伝統であり、唯一の内部、そして実際には非常に不快で不便なものは、同時に、それがやっとクロールと知恵遅れのモンスターを作る関連ツールのすべての種類の無数をドラッグします。 そしてそれはビー玉とは何の関係もない、と比較は、それらを支持していない...この「ハイエストリーグ」は、自動車と比較して、単に「機関車」と呼ぶ方がはるかに正確だろう。大リーグも、パンチカードを持ち、悪ふざけをするたびに代金を要求する強請屋にはうんざりしていると言うことですね。しかも、その様子からすると、あまり時間が残されていないようだ。肥大化した職員と、タダ働きする「学者」の海で、彼らは生き残れないだろう。 まあ、彼らの内部を見れば、20世紀後半の静かな恐怖があるだけで、90年代程度のレベルである。:)値段の話ではなく、こんなお金で何を提供してくれるんだろうと、時々笑ってしまうんです。
だから、MQは近いうちに業界のトレンドセッターになると確信しています。
MetaQuotes-Demoのサーバーで発生したのでしょうか？今確認しました。私のデータはちゃんとあります。
右クリックメニューから「更新」コマンドを与えてみてください。
そう、"Refresh "は穴を縢るのです。(そして、各期間ごとにクリックする必要があることが判明しました）。
コーヒーに気を取られている間に、また穴が開いてしまった。そして今、サーバーは完全にダウンしています。
ああ、サーバーのことを忘れていました。両方のサーバー（サーバーとサーバーバックアップ）でアップデートを試したのですが、どちらかに穴が開いていました（どちらかは覚えていません）。