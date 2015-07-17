穴 - ページ 3

249ビルドでもこの現象は起きているのでしょうか？

アクセスポイントを確認する - もしかしたら、それが問題かもしれません。

 
Renat:

ビルド249

は、もう一度切り替えてみました。
Server --> Server Backup： 穴が開く。
サーバーのバックアップ→サーバー： 穴が残る＋アップデート： 穴が消える。

 
zigan:

メッセージありがとうございました！バグは修正されます。
 

また穴が開く、というか、なぜか不思議とバーが消える（案件が空白にぶら下がる）。

 

不思議なのは、こんなの初めてということです。これが写真です。グレーの縦線が時間の始まりです。

どうにもならない((

 

今のところ、すべてのバーが混在しています。

どうすれば直るのかわからないが、入ってくる相場の質はどんな取引システムも殺してしまう。履歴がスムーズなのは良いことですが、引用の質はもっと重要です。

ビルド274

 
そのようなものがあり、更新と切断を繰り返すと、また同じ場所で消えてしまいます

また、アップデートがうまくいかないこともあります。 昨夜はユーロのアップデートを1分ほど試しましたが、5回目であきらめました...。

同時に、もう一方のtfの履歴も正常に表示されます。

また、Copy*()関数でエキスパートで分の履歴を要求すると、非常に長い茫漠とした状態になることにデバッガで気づきました、ところで、多分それはエラーになります。

 

今日ターミナルを開けても、昨日の分は見つかりませんでした。昨日は端末で作業していたものの


 
私も見ていますよ〜。
 

こちらもどうぞ。

2010.06.03 - バーがない、いや、むしろ奇妙な形のバーが1つある。

