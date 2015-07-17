穴 - ページ 3 1234567 新しいコメント Renat Fatkhullin 2010.02.19 17:13 #21 249ビルドでもこの現象は起きているのでしょうか？ アクセスポイントを確認する - もしかしたら、それが問題かもしれません。 Andrei 2010.02.19 18:02 #22 Renat: ビルド249で起きているのでしょうか？ アクセスポイントを確認する - もしかしたら、それが問題かもしれません。 ビルド249 は、もう一度切り替えてみました。Server --> Server Backup： 穴が開く。サーバーのバックアップ→サーバー： 穴が残る＋アップデート： 穴が消える。 Anton 2010.02.19 18:11 #23 zigan: ビルド249 もう一度切り替えてみた。Server --> Server Backup： 穴が開く。サーバーのバックアップ→サーバー： 穴が残る＋アップデート： 穴が消える。 メッセージありがとうございました！バグは修正されます。 Andrei 2010.05.17 01:44 #24 また穴が開く、というか、なぜか不思議とバーが消える（案件が空白にぶら下がる）。 Prival 2010.05.17 23:25 #25 不思議なのは、こんなの初めてということです。これが写真です。グレーの縦線が時間の始まりです。 どうにもならない(( Prival 2010.05.18 08:40 #26 今のところ、すべてのバーが混在しています。 どうすれば直るのかわからないが、入ってくる相場の質はどんな取引システムも殺してしまう。履歴がスムーズなのは良いことですが、引用の質はもっと重要です。ビルド274 Dmitry Voronkov 2010.05.18 09:23 #27 zigan: また穴というか、不思議な方法でバーが消える（トランザクションが空中にぶら下がる）。 そのようなものがあり、更新と切断を繰り返すと、また同じ場所で消えてしまいます また、アップデートがうまくいかないこともあります。 昨夜はユーロのアップデートを1分ほど試しましたが、5回目であきらめました...。 同時に、もう一方のtfの履歴も正常に表示されます。 また、Copy*()関数でエキスパートで分の履歴を要求すると、非常に長い茫漠とした状態になることにデバッガで気づきました、ところで、多分それはエラーになります。 Марат 2010.05.27 11:34 #28 今日ターミナルを開けても、昨日の分は見つかりませんでした。昨日は端末で作業していたものの Михаил 2010.05.27 12:08 #29 marat_a :今日ターミナルを開けても、昨日の分は見つかりませんでした。昨日は端末で作業していたものの 私も見ていますよ〜。 Andrei 2010.06.04 13:25 #30 こちらもどうぞ。 2010.06.03 - バーがない、いや、むしろ奇妙な形のバーが1つある。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また穴が開く、というか、なぜか不思議とバーが消える（案件が空白にぶら下がる）。
不思議なのは、こんなの初めてということです。これが写真です。グレーの縦線が時間の始まりです。
どうにもならない((
今のところ、すべてのバーが混在しています。
どうすれば直るのかわからないが、入ってくる相場の質はどんな取引システムも殺してしまう。履歴がスムーズなのは良いことですが、引用の質はもっと重要です。
ビルド274
また穴というか、不思議な方法でバーが消える（トランザクションが空中にぶら下がる）。
そのようなものがあり、更新と切断を繰り返すと、また同じ場所で消えてしまいます
また、アップデートがうまくいかないこともあります。 昨夜はユーロのアップデートを1分ほど試しましたが、5回目であきらめました...。
同時に、もう一方のtfの履歴も正常に表示されます。
また、Copy*()関数でエキスパートで分の履歴を要求すると、非常に長い茫漠とした状態になることにデバッガで気づきました、ところで、多分それはエラーになります。
今日ターミナルを開けても、昨日の分は見つかりませんでした。昨日は端末で作業していたものの
こちらもどうぞ。
2010.06.03 - バーがない、いや、むしろ奇妙な形のバーが1つある。