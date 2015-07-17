穴 - ページ 5

zigan:
アップデートは試されましたか？どのサーバーで？
 

1)コンピュータの ローカルタイムを確認してください - 正しい時刻と大きく異なっていませんか？

2）端末の作りは？

3) グラフ上で右クリックして「更新」を呼び出した後、その効果は失われないのか？

 
Renat:

1) コンピュータのローカルタイムを確認してください - 正しい時刻と大きく異なっていませんか？

2）端末の作りは？

3) グラフ上で右クリックして "Refresh "を呼び出した後、その効果は失われないのでしょうか？


1.約1〜2分の違い。

2.292

3.グラフ上でマウスの右ボタンで「更新」を呼び出した直後は、効果が消えない。しかし、一定時間（一晩）経つと消えて、違う場所に現れました。

これで、グラフはこのようになります。

 
4) どのトレーディングサーバーを使うか?
 

Renat:
MetaQuotes-デモ

数時間経ちますが、何も問題ないようです。

 

そして、EURUSDのチャートは現在、次のようになっています。

 
Refreshを押してみてください。
 

更新を押し、5分待つ。

グラフは以下の通りです。

 

端末を完全にリロードしたところ、効果がなくなりました。

