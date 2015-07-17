穴 - ページ 5 1234567 新しいコメント Andrei 2010.07.13 14:15 #41 Test Account 2010.07.13 15:59 #42 zigan: アップデートは試されましたか？どのサーバーで？ Renat Fatkhullin 2010.07.14 00:51 #43 1)コンピュータの ローカルタイムを確認してください - 正しい時刻と大きく異なっていませんか？2）端末の作りは？3) グラフ上で右クリックして「更新」を呼び出した後、その効果は失われないのか？ Andrei 2010.07.14 10:22 #44 Renat: 1) コンピュータのローカルタイムを確認してください - 正しい時刻と大きく異なっていませんか？ 2）端末の作りは？ 3) グラフ上で右クリックして "Refresh "を呼び出した後、その効果は失われないのでしょうか？ 1.約1〜2分の違い。 2.292 3.グラフ上でマウスの右ボタンで「更新」を呼び出した直後は、効果が消えない。しかし、一定時間（一晩）経つと消えて、違う場所に現れました。 これで、グラフはこのようになります。 Renat Fatkhullin 2010.07.14 13:32 #45 4) どのトレーディングサーバーを使うか? Andrei 2010.07.14 14:34 #46 Renat: 4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет MetaQuotes-デモ 数時間経ちますが、何も問題ないようです。 Andrei 2010.07.14 14:45 #47 そして、EURUSDのチャートは現在、次のようになっています。 Renat Fatkhullin 2010.07.14 14:47 #48 Refreshを押してみてください。 Andrei 2010.07.14 14:57 #49 更新を押し、5分待つ。 グラフは以下の通りです。 Andrei 2010.07.14 15:05 #50 端末を完全にリロードしたところ、効果がなくなりました。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1.約1〜2分の違い。
2.292
3.グラフ上でマウスの右ボタンで「更新」を呼び出した直後は、効果が消えない。しかし、一定時間（一晩）経つと消えて、違う場所に現れました。
これで、グラフはこのようになります。
Renat:
4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет
MetaQuotes-デモ
数時間経ちますが、何も問題ないようです。
そして、EURUSDのチャートは現在、次のようになっています。
更新を押し、5分待つ。
グラフは以下の通りです。
端末を完全にリロードしたところ、効果がなくなりました。