穴 - ページ 4 1234567 新しいコメント Anton 2010.06.04 13:53 #31 zigan:こちらもどうぞ。2010.06.03 - バーがない、いや、むしろ奇妙な形のバーが1つある。 端末が接続されているサーバーを指定し、サーバー時刻とローカル時刻 の差をご確認ください。 Andrei 2010.06.04 14:18 #32 antt: Уточните пожалуйста к какому серверу был подключен терминал и посмотрите разность серверного и локального времени. ローカルタイ ムはサーバータイムに+1されます。穴が開くと本能的に3つのサーバー（Access Server、Access Server Europe、Access Server Backup）を切り替え、穴を塞ぐことになるので、どのサーバーに接続していたかは覚えていない。 再起動後、もう一度すべてのサーバーに切り替えてみましたが、どのサーバーにも穴はありませんでした。 Anton 2010.06.04 14:33 #33 zigan: ローカルタイム＋1→サーバータイム 日付は正しいですか？分秒のズレはないのですか？ Andrei 2010.06.04 14:53 #34 antt: 日付は正しいですか？分秒のミスマッチはないのですか？ 分マッチ、秒単位、見方がわからない。 OSはtime.windows.comとローカルタイムを同期しています。 Andrei 2010.06.11 02:31 #35 6月10日から11日にかけては、このような流れになりました。 のように、バーの順番が決まっています。 2010.06.11 00:10 2010.06.11 00:05 2010.06.10 23:55 2010.06.11 00:00 2010.06.09 23:55 2010.06.09 23:50 と、ひとつひとつ丁寧に。 30分後、絵が変わりました。 のバーが順番に表示されますが、2010.06.11 00:00のバーが表示されません。 Марат 2010.06.16 13:05 #36 15日はEURJPYのイブニングはありません Prival 2010.06.16 13:15 #37 ポンド円 MQ Alexander 2010.06.23 11:14 #38 Prival: ポンド円 6月15日～16日、サーバーに問題が発生しましたので、近日中に記事を更新します。 Prival 2010.06.28 11:57 #39 また、何かが曖昧になっている。1.さっきまで全部端末(データ)に入っていたのに。 2.グラフの外観を 調整し、default.tpl テンプレートを保存した。3.チャートを更新したら、データが消えてしまった((. 端末の完全なリセットを行ったのみ Alexandr2385 2010.07.06 01:12 #40 MT5を起動した直後から、チャートが描画されない、つまり新しいローソク足が 表示されず、価格がまるで空白のように動いてしまうのです。さらに、端末を再起動するだけで、以前描画されなかったローソク足が読み込まれ、その後はローソク足が描画されなくなります。同様に、端末を再インストールしてもダメでした。どうしたらいいのか、アドバイスをお願いします ファイル: 1.png 31 kb 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こちらもどうぞ。
2010.06.03 - バーがない、いや、むしろ奇妙な形のバーが1つある。
antt:
Уточните пожалуйста к какому серверу был подключен терминал и посмотрите разность серверного и локального времени.
ローカルタイ ムはサーバータイムに+1されます。穴が開くと本能的に3つのサーバー（Access Server、Access Server Europe、Access Server Backup）を切り替え、穴を塞ぐことになるので、どのサーバーに接続していたかは覚えていない。
再起動後、もう一度すべてのサーバーに切り替えてみましたが、どのサーバーにも穴はありませんでした。
ローカルタイム＋1→サーバータイム
日付は正しいですか？分秒のミスマッチはないのですか？
分マッチ、秒単位、見方がわからない。
OSはtime.windows.comとローカルタイムを同期しています。
6月10日から11日にかけては、このような流れになりました。
のように、バーの順番が決まっています。
2010.06.11 00:10
2010.06.11 00:05
2010.06.10 23:55
2010.06.11 00:00
2010.06.09 23:55
2010.06.09 23:50
と、ひとつひとつ丁寧に。
30分後、絵が変わりました。
のバーが順番に表示されますが、2010.06.11 00:00のバーが表示されません。
15日はEURJPYのイブニングはありません
ポンド円
ポンド円
また、何かが曖昧になっている。
1.さっきまで全部端末(データ)に入っていたのに。
2.グラフの外観を 調整し、default.tpl テンプレートを保存した。
3.チャートを更新したら、データが消えてしまった((.
端末の完全なリセットを行ったのみ