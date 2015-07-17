穴 - ページ 4

2010.06.03 - バーがない、いや、むしろ奇妙な形のバーが1つある。

端末が接続されているサーバーを指定し、サーバー時刻とローカル時刻 の差をご確認ください。
 

ローカルタイ ムはサーバータイムに+1されます。穴が開くと本能的に3つのサーバー（Access Server、Access Server Europe、Access Server Backup）を切り替え、穴を塞ぐことになるので、どのサーバーに接続していたかは覚えていない。

再起動後、もう一度すべてのサーバーに切り替えてみましたが、どのサーバーにも穴はありませんでした。

 
ローカルタイム＋1→サーバータイム

日付は正しいですか？分秒のズレはないのですか？
 
日付は正しいですか？分秒のミスマッチはないのですか？

分マッチ、秒単位、見方がわからない。

OSはtime.windows.comとローカルタイムを同期しています。

 

6月10日から11日にかけては、このような流れになりました。

のように、バーの順番が決まっています。

2010.06.11 00:10

2010.06.11 00:05

2010.06.10 23:55

2010.06.11 00:00

2010.06.09 23:55

2010.06.09 23:50

と、ひとつひとつ丁寧に。

30分後、絵が変わりました。

のバーが順番に表示されますが、2010.06.11 00:00のバーが表示されません。

 

15日はEURJPYのイブニングはありません


 

ポンド円

 
ポンド円

6月15日～16日、サーバーに問題が発生しましたので、近日中に記事を更新します。
 

また、何かが曖昧になっている。

1.さっきまで全部端末(データ)に入っていたのに。

2.グラフの外観を 調整し、default.tpl テンプレートを保存した。

3.チャートを更新したら、データが消えてしまった((.

端末の完全なリセットを行ったのみ

 
MT5を起動した直後から、チャートが描画されない、つまり新しいローソク足が 表示されず、価格がまるで空白のように動いてしまうのです。さらに、端末を再起動するだけで、以前描画されなかったローソク足が読み込まれ、その後はローソク足が描画されなくなります。同様に、端末を再インストールしてもダメでした。どうしたらいいのか、アドバイスをお願いします
