ストラテジーテスター - ページ 6

Вадим 2010.04.24 11:24 #51

2号機でテスターを確認すると、今月20日に無事死亡の表示が...。テスト終了 がうまくいっていないようだ...。それとも私だけでしょうか？

Jmiller 2010.04.24 11:29 #52

最適化の仕組みは？入力パラメータ」では、最適化するパラメータにチェックを入れます（開始値、終了値、ステップを設定します）。テスターは初期値で一度だけ実行され、1つのコアのみがロードされます。エージェント 設定のテスターで「選択」とはどういう意味ですか？選択されたコアが最初にロードされることは明らかですが、他には？

Renat Fatkhullin 2010.04.24 11:57 #53

CoreWinTT: ここでウイルスのお叱りです、ここからサービスDEXにリンクを投げます、そこでは写真を追加できません =((

私は、この "アンチウイルス "AVGをあきらめることをお勧めします。

この野郎 どもは、ウイルス定義の評価でより多くのポイントを得るために、安易にThemidaを ウイルス保護 システムと呼んだのだ。彼らは、自分たちの「アンチウイルス」がThemidaを100％誤検知し、ソフトウェア開発者の評判を落としていることをよく知っているのです。彼らと話しても無駄だし、彼らの防御機構を無効にすることもできない。

Renat Fatkhullin 2010.04.24 12:00 #54

Erm955:例えば、EurUsdとGbpUsdを同じ実行で選択する方法など、もう少し具体的に教えてください。チェックボックスも何もない。楽器は1つだけ選択されています。テスターの 設定では、ベースチャートが選択されていますが、Expert Advisorが他のシンボルやタイムフレームを使用している場合、それらは自動的にダウンロードされ、モデル化されます。多通貨エンジンは透過的に動作します。Expert Advisor からの要求（インジケータ要求、CopyXXX 関数を介して）により、データが提供され、自動的にモデル化されます。

Владимир 2010.04.24 12:13 #55

ああ、じゃあ、Expert Advisorで複数の通貨ペアを使うように自分でプログラミングしないといけないんですね。しかし、MQL4でも可能だったのです。おそらく、私はまだ何かを理解していません。 あなたの例を徐々に処理します。 私は、多通貨のテストの簡単な例を必要とします。

Renat Fatkhullin 2010.04.24 12:13 #56

jmiller:最適化の仕組みは？入力パラメータ」では、最適化するパラメータにチェックを入れます（開始値、終了値、ステップを設定します）。テスターは初期値で1回だけ実行され、1つのコアのみがロードされます。最適化モードを 有効にすることを忘れないでください。エージェント設定のテスターで「選択する」とはどういう意味ですか？選択したコアを最初にロードすることは明らかですが、他には？シングル ランでは、任意のエージェント（ローカルまたはリモート）を選択することができます。例えば、より高速で強力なリモートエージェントで単一のテストを実行することができます。最適化モードでは、システムはリモートエージェントを含む利用可能なすべてのエージェントを使用します。

Renat Fatkhullin 2010.04.24 12:16 #57

Erm955:ああ、じゃあ、Expert Advisorで複数の通貨ペアを使うように自分でプログラミングしないといけないんですね。しかし、MQL4でも可能だったのです。まだ理解していないことがほとんどです。 あなたの例を徐々に扱っていきます。 多通貨テストの簡単な例が必要です。MT4では、およそ最後のバーをモデル化した他のシンボルへのアクセスも使用することができます。MetaTrader 5では、他のシンボルも非常に正確にモデル化されています。MT4とは異なり、MT5では、利用可能なあらゆるシンボルで取引 することができます。これらのシンボルが詳細にモデル化されたため、このようなことが可能になりました。Expert Advisorのうち、いくつかのシンボルについて自分でトレードしてみる。

Andrei 2010.04.24 12:58 #58

Renat: このAVG「アンチウイルス」をあきらめることをお勧めします。

私も参加します。このアンチウイルスをだいぶ前に交換した。そのうえで、知恵遅れ。

Andrei 2010.04.24 13:08 #59

からDLLを移動させる必要がありました。Директория из которой был запущен модуль, импортирующий dll. Под модулем понимается эксперт, скрипт, индикатор или библиотека EX5; вСистемная директория; でないと始動しない。

Максим 2010.04.24 13:16 #60

Renat:MT4では、最後のバーが近似的にモデル化された他のシンボルへのアクセスも使用することができます。MetaTrader 5では、他のシンボルは非常に正確にモデル化されています。MT4とは異なり、MT5では、利用可能なあらゆるシンボルで取引を行うことができます。これは、これらのシンボルが詳細にモデル化されたためです。Expert Advisorのうち、いくつかのシンボルについて自分でトレードしてみる。

MT4は、異なる商品の複数の未決済注文の利益/損失を同時にカウントする方法を知りません。MT5でできるのか？
2号機でテスターを確認すると、今月20日に無事死亡の表示が...。テスト終了 がうまくいっていないようだ...。それとも私だけでしょうか？
入力パラメータ」では、最適化するパラメータにチェックを入れます（開始値、終了値、ステップを設定します）。テスターは初期値で一度だけ実行され、1つのコアのみがロードされます。
エージェント 設定のテスターで「選択」とはどういう意味ですか？選択されたコアが最初にロードされることは明らかですが、他には？
ここでウイルスのお叱りです、ここからサービスDEXにリンクを投げます、そこでは写真を追加できません =((
この野郎 どもは、ウイルス定義の評価でより多くのポイントを得るために、安易にThemidaを ウイルス保護 システムと呼んだのだ。彼らは、自分たちの「アンチウイルス」がThemidaを100％誤検知し、ソフトウェア開発者の評判を落としていることをよく知っているのです。彼らと話しても無駄だし、彼らの防御機構を無効にすることもできない。
テスターの 設定では、ベースチャートが選択されていますが、Expert Advisorが他のシンボルやタイムフレームを使用している場合、それらは自動的にダウンロードされ、モデル化されます。
多通貨エンジンは透過的に動作します。Expert Advisor からの要求（インジケータ要求、CopyXXX 関数を介して）により、データが提供され、自動的にモデル化されます。
最適化モードを 有効にすることを忘れないでください。
シングル ランでは、任意のエージェント（ローカルまたはリモート）を選択することができます。例えば、より高速で強力なリモートエージェントで単一のテストを実行することができます。
最適化モードでは、システムはリモートエージェントを含む利用可能なすべてのエージェントを使用します。
私も参加します。このアンチウイルスをだいぶ前に交換した。そのうえで、知恵遅れ。
からDLLを移動させる必要がありました。
でないと始動しない。
