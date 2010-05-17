ストラテジーテスター - ページ 8

テスターをありがとうございました。

確かに課題はありますが、全体的にCool!

 

ウイルス対策をアドバイスする、ウイルス対策なしでテストを拒否する

できれば無料がいい、割れるのは嫌だ

無料のプログラムも充実しているので、有料のものを買うつもりはない。

 
素晴らしい無料アンチウイルス http://www.comodo.com/ もう1年も使っています。
 

私のテスターは高速で動作しており、グラフはトレードのない直線を示しています。

 
マイクロソフト社からは、Microsoft Security Essentialsという 優れた無料のアンチウイルスが提供されています（ただし、Windowsの正規のコピーにのみインストールされます）。

McAfee VirusScan Enterprise 8.7 (McAfee VerusScanと混同しないでください) も非常に優れています。企業ユーザー向けのアンチウイルスです（クラックする必要はありません）。また、Windowsサーバーにもインストールされています。3年間の使用で、問題はない。
 
Renat:

最適化モードを有効にすることを忘れないでください。



シングル ランでは、任意のエージェント（ローカルまたはリモート）を選択することができます。例えば、より高速で強力なリモートエージェントで単一のテストを実行することができます。

最適化モードでは、リモートエージェントを含む、利用可能なすべてのエージェントを使用します。


返信ありがとうございました。テスターウィンドウにすべての行が表示されていない場合、スクロールを行うのも悪くないでしょう。なんとなく下の2つのフィールドをすぐに見つけられませんでした。私のテスターはこのように開きました。


 
テスターでテストを可視化する予定はありますか？また、その場合はいつ？
 
予定されています。タイミングについては何とも言えません
 

1.ローカルカーネルを無効化する方法はありますか？

そのような機能があるといいですね。例えば私はノートパソコンで快適に仕事をしていますが、ノートパソコンのプロセッサーの100％負荷は不快なファンノイズを発生させます。

2.Linux用のテスターを公開する予定はありますか？RISCシステムで最適化を行うことも可能でしょう。

