ストラテジーテスター - ページ 8 12345678910 新しいコメント Sergey Chalyshev 2010.04.24 16:20 #71 テスターをありがとうございました。確かに課題はありますが、全体的にCool! Vasily 2010.04.24 16:45 #72 ウイルス対策をアドバイスする、ウイルス対策なしでテストを拒否するできれば無料がいい、割れるのは嫌だ無料のプログラムも充実しているので、有料のものを買うつもりはない。 Никитка 2010.04.24 16:52 #73 CoreWinTT: ウイルス対策をアドバイスする、ウイルス対策なしでテストを拒否する できれば無料がいい、割れるのは嫌だ 無料のプログラムも充実しているので、有料のものを買うつもりはない。 素晴らしい無料アンチウイルス http://www.comodo.com/ もう1年も使っています。 Никитка 2010.04.24 17:02 #74 私のテスターは高速で動作しており、グラフはトレードのない直線を示しています。 Renat Fatkhullin 2010.04.24 17:20 #75 CoreWinTT:ウイルス対策をアドバイスする、ウイルス対策なしでテストを拒否するできれば無料がいい、割れるのは嫌だ無料のプログラムも充実しているので、有料のものを買うつもりはない。マイクロソフト社からは、Microsoft Security Essentialsという 優れた無料のアンチウイルスが提供されています（ただし、Windowsの正規のコピーにのみインストールされます）。 Microsoft Security Essentials - Microsoft Windows www.microsoft.com Use Microsoft Security Essentials to help guard against viruses, spyware, and other malicious software. It provides real-time protection for your home or small business PCs. Microsoft Security Essentials is free* and we designed it to be simple to install and easy to use. It runs quietly and efficiently in the background so you don't have... Jmiller 2010.04.24 20:18 #76 McAfee VirusScan Enterprise 8.7 (McAfee VerusScanと混同しないでください) も非常に優れています。企業ユーザー向けのアンチウイルスです（クラックする必要はありません）。また、Windowsサーバーにもインストールされています。3年間の使用で、問題はない。 Jmiller 2010.04.24 20:24 #77 Renat:最適化モードを有効にすることを忘れないでください。シングル ランでは、任意のエージェント（ローカルまたはリモート）を選択することができます。例えば、より高速で強力なリモートエージェントで単一のテストを実行することができます。最適化モードでは、リモートエージェントを含む、利用可能なすべてのエージェントを使用します。返信ありがとうございました。テスターウィンドウにすべての行が表示されていない場合、スクロールを行うのも悪くないでしょう。なんとなく下の2つのフィールドをすぐに見つけられませんでした。私のテスターはこのように開きました。 Jmiller 2010.04.24 20:30 #78 テスターでテストを可視化する予定はありますか？また、その場合はいつ？ Slava 2010.04.24 20:39 #79 jmiller: テスターでテストを可視化する予定はありますか？また、その場合はいつ？ 予定されています。タイミングについては何とも言えません Jmiller 2010.04.24 20:50 #80 1.ローカルカーネルを無効化する方法はありますか？ そのような機能があるといいですね。例えば私はノートパソコンで快適に仕事をしていますが、ノートパソコンのプロセッサーの100％負荷は不快なファンノイズを発生させます。2.Linux用のテスターを公開する予定はありますか？RISCシステムで最適化を行うことも可能でしょう。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
テスターをありがとうございました。
確かに課題はありますが、全体的にCool!
ウイルス対策をアドバイスする、ウイルス対策なしでテストを拒否する
できれば無料がいい、割れるのは嫌だ
無料のプログラムも充実しているので、有料のものを買うつもりはない。
ウイルス対策をアドバイスする、ウイルス対策なしでテストを拒否する
できれば無料がいい、割れるのは嫌だ
無料のプログラムも充実しているので、有料のものを買うつもりはない。
私のテスターは高速で動作しており、グラフはトレードのない直線を示しています。
ウイルス対策をアドバイスする、ウイルス対策なしでテストを拒否する
できれば無料がいい、割れるのは嫌だ
無料のプログラムも充実しているので、有料のものを買うつもりはない。
マイクロソフト社からは、Microsoft Security Essentialsという 優れた無料のアンチウイルスが提供されています（ただし、Windowsの正規のコピーにのみインストールされます）。
最適化モードを有効にすることを忘れないでください。
シングル ランでは、任意のエージェント（ローカルまたはリモート）を選択することができます。例えば、より高速で強力なリモートエージェントで単一のテストを実行することができます。
最適化モードでは、リモートエージェントを含む、利用可能なすべてのエージェントを使用します。
返信ありがとうございました。テスターウィンドウにすべての行が表示されていない場合、スクロールを行うのも悪くないでしょう。なんとなく下の2つのフィールドをすぐに見つけられませんでした。私のテスターはこのように開きました。
テスターでテストを可視化する予定はありますか？また、その場合はいつ？
1.ローカルカーネルを無効化する方法はありますか？
そのような機能があるといいですね。例えば私はノートパソコンで快適に仕事をしていますが、ノートパソコンのプロセッサーの100％負荷は不快なファンノイズを発生させます。
2.Linux用のテスターを公開する予定はありますか？RISCシステムで最適化を行うことも可能でしょう。