ウフ、ビルドを2回更新したら、テスターが動くようになりました。しかし、疑問があります。 テストの最後に、ポジションを開いたままにして、損切りしてしまうのです。何か解決する方法はありますか？現実に即していないのです。例えば、ストラテジーテスターではそうなっています。

実際のアカウントでは、このようになります。

例えば、テスターでは、テスト終了時にテスターが強制的に決済した取引は考慮しない。

 
CoreWinTT:

私のアンチウイルスが戦っている =((

消さないで、直してくれるのを待ちます。

どのように、何を壊しているのか？

詳細を教えてください。最良の方法は、ウェブサイトから「サービスデスク」機能を使用することです。この機能は、開発者向けのタスクのリストに直接タスクを追加します。

 
179
Rinng  2010.04.24 01:45.
2010.04.24 01:45:32

ええ、マージンが十分であれば、もちろん、テストの終わりまでに正の取引のみを閉じて、それらの負の蓄積されたものを破棄してください！。簡単にgrailsを作ることができるようになります
 
Valmars:


179
2010.04.24 01:45:32

うーん、わざとリアルな アカウントで同じ結果を出してみたんですけどね。マージンコールにつながるような負けはありません。そして、テスターは最後の取引で間違った結果を示したのだ!
Rinng:
また、テスターのエントリーとイグジットは、オンライン（おそらくデモ口座で、本番はまだ開設していない）のEAの動作とどの程度一致しているのでしょうか。
 

オンラインロボットは7日、8日と損切りして終了し、そのパターンでした。

そして、テスターでは7日にマージンコールが表示されました。

オンラインロボットは、今月23日まで無事存続していた。

 

テスターの説明がまだない？

マルチインストゥルメントを見かけなかった。今のところ1つの楽器だけ？

 
多通貨のテストが可能です。
 

ここにウイルスがあります、ここからdexサービスのリンクを送ります、そこでは写真を追加できません =(

 

例えば、EurUsdとGbpUsdを同じ実行で選択する方法など、もう少し具体的に教えてください。チェックボックスも何もない。楽器は1つだけ選択されています。

