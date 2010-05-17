ストラテジーテスター - ページ 5 12345678910 新しいコメント Вадим 2010.04.24 01:45 #41 ウフ、ビルドを2回更新したら、テスターが動くようになりました。しかし、疑問があります。 テストの最後に、ポジションを開いたままにして、損切りしてしまうのです。何か解決する方法はありますか？現実に即していないのです。例えば、ストラテジーテスターではそうなっています。 実際のアカウントでは、このようになります。 例えば、テスターでは、テスト終了時にテスターが強制的に決済した取引は考慮しない。 Renat Fatkhullin 2010.04.24 02:57 #42 CoreWinTT: 私のアンチウイルスが戦っている =((消さないで、直してくれるのを待ちます。どのように、何を壊しているのか？ 詳細を教えてください。最良の方法は、ウェブサイトから「サービスデスク」機能を使用することです。この機能は、開発者向けのタスクのリストに直接タスクを追加します。 Валерий 2010.04.24 08:30 #43 179 Rinng 2010.04.24 01:45#. 2010.04.24 01:45:32 ...しかし、疑問があります。 テストの最後に、ポジションを開いたままにして、損切りしてしまうのです。何か解決する方法はありますか？現実に即していないのです。例えばStrategy Testerでは、このようになります。 よくテスターで例えば強制的にテストの終わりにテスターによって閉じられているアカウントの取引を取ることはありません。 ええ、マージンが十分であれば、もちろん、テストの終わりまでに正の取引のみを閉じて、それらの負の蓄積されたものを破棄してください！。簡単にgrailsを作ることができるようになります Вадим 2010.04.24 10:13 #44 Valmars:1792010.04.24 01:45:32 そう、ポジだけをクローズして、テスト終了までに溜まったネガは捨てる、もちろん十分なマージンがあれば、テスト終了まで !簡単にgrailsを作ることができるようになります うーん、わざとリアルな アカウントで同じ結果を出してみたんですけどね。マージンコールにつながるような負けはありません。そして、テスターは最後の取引で間違った結果を示したのだ! Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 Валерий 2010.04.24 10:38 #45 Rinng: うーん、わざとリアルなアカウントで同じ結果を出してみたんですけどね。マージンコールにつながる負けトレードがない!そして、テスターは最後の取引で間違った結果を示したのだ! また、テスターのエントリーとイグジットは、オンライン（おそらくデモ口座で、本番はまだ開設していない）のEAの動作とどの程度一致しているのでしょうか。 Вадим 2010.04.24 10:47 #46 オンラインロボットは7日、8日と損切りして終了し、そのパターンでした。 そして、テスターでは7日にマージンコールが表示されました。 オンラインロボットは、今月23日まで無事存続していた。 Владимир 2010.04.24 10:49 #47 テスターの説明がまだない？ マルチインストゥルメントを見かけなかった。今のところ1つの楽器だけ？ Renat Fatkhullin 2010.04.24 10:52 #48 多通貨のテストが可能です。 Vasily 2010.04.24 10:57 #49 ここにウイルスがあります、ここからdexサービスのリンクを送ります、そこでは写真を追加できません =( Владимир 2010.04.24 11:07 #50 例えば、EurUsdとGbpUsdを同じ実行で選択する方法など、もう少し具体的に教えてください。チェックボックスも何もない。楽器は1つだけ選択されています。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ウフ、ビルドを2回更新したら、テスターが動くようになりました。しかし、疑問があります。 テストの最後に、ポジションを開いたままにして、損切りしてしまうのです。何か解決する方法はありますか？現実に即していないのです。例えば、ストラテジーテスターではそうなっています。
実際のアカウントでは、このようになります。
例えば、テスターでは、テスト終了時にテスターが強制的に決済した取引は考慮しない。
私のアンチウイルスが戦っている =((
消さないで、直してくれるのを待ちます。
どのように、何を壊しているのか？
詳細を教えてください。最良の方法は、ウェブサイトから「サービスデスク」機能を使用することです。この機能は、開発者向けのタスクのリストに直接タスクを追加します。
そう、ポジだけをクローズして、テスト終了までに溜まったネガは捨てる、もちろん十分なマージンがあれば、テスト終了まで !簡単にgrailsを作ることができるようになります
うーん、わざとリアルなアカウントで同じ結果を出してみたんですけどね。マージンコールにつながる負けトレードがない!そして、テスターは最後の取引で間違った結果を示したのだ!
オンラインロボットは7日、8日と損切りして終了し、そのパターンでした。
そして、テスターでは7日にマージンコールが表示されました。
オンラインロボットは、今月23日まで無事存続していた。
テスターの説明がまだない？
マルチインストゥルメントを見かけなかった。今のところ1つの楽器だけ？
ここにウイルスがあります、ここからdexサービスのリンクを送ります、そこでは写真を追加できません =(
例えば、EurUsdとGbpUsdを同じ実行で選択する方法など、もう少し具体的に教えてください。チェックボックスも何もない。楽器は1つだけ選択されています。