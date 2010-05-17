ストラテジーテスター - ページ 7

m.g:
MT4では、異なる商品の複数の未決済注文の損益を同時に計算することはできません。MT5でできるのか？
MetaTrader 5はもちろん、ポートフォリオバランスを可能な限り正確に/潜在的に計算することができます。
 

MT5でポスティキノシグナルを発生させれば、それこそ曲芸飛行です

 
Rinng:

MT5でポスティキノシグナルを発生させれば、それこそ曲芸飛行です

MetaTrader4では、バーもポスト的にシミュレートされますが、現在のシンボル1つだけです。
 
Renat:
MetaTrader 4もポスト的にバーをモデル化しましたが、現在のシンボル1つだけでした。
MT4はM1バーシグナルを最小限のモデリングにしていると理解していました。
 

ちょうど今、ファーバードピリオドでテールを見たところです。では、ファーバードの解析（ルーカスとレボの解析という意味です）を自動化する方法はあるのでしょうか？

 
Rinng:
MT4はM1バーシグナルを最小限のモデリングにしていると理解していました。

MetaTrader 4は、M1バーをベースにそのシンボルのゼロバーを正確にモデリングしました：ストラテジーテスター：取引戦略をテストする際のモデリング モード。

しかし、MetaTrader 5は、詳細なM1バーを適用し（チャート履歴はすべてM1形式）、各M1バー内の保存されたスプレッドを考慮することにより、バー（他のシンボルを含む）の展開をより正確にシミュレートすることが可能です。今後、過去10年間のM1バーのスプレッド履歴が調整され、テスト時により正確な結果が得られる予定です。

また、MetaTrader 5では、Expert Advisorのストレステストモードを搭載しています。スリッページ、リクオート、部分的な実行をシミュレートするアグレッシブモードを有効にすることで、より安定し保護されたExpert Advisorを作成することが可能になります。


今のところ、通常のモードが立っていますが、近々、新しいモードが追加される予定です。

Erm955:

ちょうど今、ファーバードピリオドでテールを見たところです。では、ファーバードの解析（ルーカスとレボの解析という意味です）を自動化する方法はあるのでしょうか？

そう、これはずっと前から求められていたことなんです。
 

1.テスト モードでテスターがハングアップする（テストプロセス終了後、すべての出力データを受信しているにもかかわらず、グレーで表示される）。

2. すべての設定に関するテストは、2010年10月1日から2010年4月23日までの期間についてのみ実施されます。それ以前の履歴は実行されません。

Serverdesk経由のプログラム。

 
Erm955:

1.テストモードでテスターがハングアップする（テストプロセス終了後、すべての出力データを受信しているにもかかわらず、グレーで表示される）。

2. すべての設定に関するテストは、2010年10月1日から2010年4月23日までの期間についてのみ実施されます。それ以前の履歴は実行されません。

Serverdesk経由のプログラム。

履歴が深くなっていないか、設定で履歴の最大バー数＝無制限にして、再起動します。

テスト方法：EURUSDの 日足チャートを1993年に掃引し、利用可能なすべての履歴を指定してEURUSDでテストを実行します。

 

2001.01.01から2010年まで、すべてが順調だった。ハングアップも修正しました（私のです）。スパ！スパ

