ストラテジーテスター
Erm955 :
待望のストラテジーテスターが年内に登場する望みはあるのでしょうか？
もちろん、テスターで書いてデバッグする方が簡単でシンプルでした。
開発者は、機能がデバッグされている間、テスターは、次のように書いています。
1月までは確実にテスターは出ないと思います。
Renat :
それは残念なことです :(
だから、4月1日までは確実にないでしょう。
そして、もしかしたらMT6も
sergeev :
を経て、最終的にMT6になりました。
を経て、最終的にMT6になりました。
次のバージョンはMT-64という 名前になりそうな予感がします。
;)))
あなたの言葉は真実ではありません。確認するためのEAを紹介します。
//+------------------------------------------------------------------+
//| CheckTypical.mq4 |
//| Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net"
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----
double ma=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
double price=Open[0];
Print("ma=",ma," price=",price);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
もし、あなたの発言が本当なら、MetaTrader4のテスターログにあるmaとpriceの値は常に異なっているはずです。実は、この2つはイコールなのです。
Rosh :
あなたの発言は真実です。すべてが素晴らしい。
Renat :
1月！それはとても早いですね。
もちろん期限付きではないので、待つ時間はあまりありません。
--
半年くらいかなあ。
取引の機会を逃しています。
