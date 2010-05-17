ストラテジーテスター

MetaTrader 5のストラテジーテスター


待望のストラテジーテスターが 年内に登場する望みはあるのでしょうか？

 
もちろん、テスターで書いてデバッグする方が簡単でシンプルでした。

開発者は、機能がデバッグされている間、テスターは、次のように書いています。

 
1月までは確実にテスターは出ないと思います。
 
それは残念なことです :(

 
だから、4月1日までは確実にないでしょう。
 
そして、もしかしたらMT6も
 
を経て、最終的にMT6になりました。


次のバージョンはMT-64という 名前になりそうな予感がします。

;)))

 
ところで、テスターの話になり、まだ開発中とのことですが、MT4のテスターで有名な、テスト済みのEAが未来を覗くことができるバグは直るのでしょうか？現在、MT4では、ゼロバーの価格による移動平均は、オープンしか分からない最初のティックでも、将来の完全なOHLCに基づいて計算されるため、正しく値を取得することができません。
 

あなたの言葉は真実ではありません。確認するためのEAを紹介します。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 CheckTypical.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   double ma=iMA(Symbol(),0,1,0,MODE_SMA,PRICE_TYPICAL,0);
   double price=Open[0];
   Print("ma=",ma,"   price=",price);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

もし、あなたの発言が本当なら、MetaTrader4のテスターログにあるmaとpriceの値は常に異なっているはずです。実は、この2つはイコールなのです。



 
あなたの言葉は真実ではありません。確認するためのEAを紹介します。

あなたの発言は真実です。すべてが素晴らしい。

 
1月！それはとても早いですね。

もちろん期限付きではないので、待つ時間はあまりありません。

--

半年くらいかなあ。

