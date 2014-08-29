MQL5で学び、共に書く - ページ 44

Dimka-novitsek:

...

これからどうしたらいいんだろう？

まず、質問をもっと明確にすることです。今回、何が問題なのか、まったくわからない。))
 

しかも、総合的にカッコいい回答をしていますねただ、すぐには分かりませんでした。EAの関数 it tick 、{}の中の全てをEAのOnInit()関数、output、に移したのですが、コンパイルされません。

あのとんでもないリターンがそこに突き刺さっていたからだ。

Dimka-novitsek:
しかも、総合的にカッコいい回答をしていますねただ、すぐには分かりませんでした。私はすべてのEAの機能は、それが刻む、すべてのこと。
出力 ファイルyu.mq5とは 何ですか？initGraph()関数はありますか？
 
効果あり!!!!少なくとも、グラフィックが塗り潰さない部分はわかるようになりました。そして、プリントアラートにはこう書かれている。
 
これは、特に週末のデバッグのためのEA名です。これは、OnInitで、関数内のすべて（つまり、すべての計算を正しく言っている）を持っており、グラフを見ることができます。ありがとうございます!!!今のところ解決できない問題はない。
 
MIRACLE!!!!チャート上でEAを投げる。3-4秒後にすべてを点滅させ（すべてではない）、10秒後に描画します。GETS GONE!!! チャートから消える!!!助けを求めているわけでもないのに、なんと5483行ものコードがあるんです！ただただ驚きです。
 
コンピュータを再起動する、何かおかしい...。そんなはずはない！
 
Dimka-novitsek:
MIRACLE!!!!チャート上にEAを投げる。描画する-3～4秒後に点滅し、10秒後に...GETS GONE!!! チャートから消える!!!助けを求めているわけでもないのに、なんと5483行ものコードがあるんです！ただただ驚きです。
恐るべし!!!そして、消えた時のログはどう表示されるのか！？
 
2012.09.29 19:03:09 出力yu (GBPUSD,H1) 'Output yu.mq5' (4873,19) の範囲外の配列 - 不可解な単語。
 

パソコンがとても遅い・・・。

あ、配列が...。まだわからない、最後のログメッセージだ。

