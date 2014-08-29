MQL5で学び、共に書く - ページ 44 1...37383940414243444546 新しいコメント Anatoli Kazharski 2012.09.29 16:40 #431 Dimka-novitsek:...これからどうしたらいいんだろう？ まず、質問をもっと明確にすることです。今回、何が問題なのか、まったくわからない。)) Dimka-novitsek 2012.09.29 16:46 #432 しかも、総合的にカッコいい回答をしていますねただ、すぐには分かりませんでした。EAの関数 it tick 、{}の中の全てをEAのOnInit()関数、output、に移したのですが、コンパイルされません。あのとんでもないリターンがそこに突き刺さっていたからだ。 Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Функции обработки событий www.mql5.com Основы языка / Функции / Функции обработки событий - Документация по MQL5 Anatoli Kazharski 2012.09.29 16:52 #433 Dimka-novitsek: しかも、総合的にカッコいい回答をしていますねただ、すぐには分かりませんでした。私はすべてのEAの機能は、それが刻む、すべてのこと。出力 ファイルyu.mq5とは 何ですか？initGraph()関数はありますか？ Dimka-novitsek 2012.09.29 17:19 #434 効果あり!!!!少なくとも、グラフィックが塗り潰さない部分はわかるようになりました。そして、プリントアラートにはこう書かれている。 Dimka-novitsek 2012.09.29 17:23 #435 これは、特に週末のデバッグのためのEA名です。これは、OnInitで、関数内のすべて（つまり、すべての計算を正しく言っている）を持っており、グラフを見ることができます。ありがとうございます!!!今のところ解決できない問題はない。 Dimka-novitsek 2012.09.29 17:54 #436 MIRACLE!!!!チャート上でEAを投げる。3-4秒後にすべてを点滅させ（すべてではない）、10秒後に描画します。GETS GONE!!! チャートから消える!!!助けを求めているわけでもないのに、なんと5483行ものコードがあるんです！ただただ驚きです。 Dimka-novitsek 2012.09.29 17:55 #437 コンピュータを再起動する、何かおかしい...。そんなはずはない！ --- 2012.09.29 17:57 #438 Dimka-novitsek: MIRACLE!!!!チャート上にEAを投げる。描画する-3～4秒後に点滅し、10秒後に...GETS GONE!!! チャートから消える!!!助けを求めているわけでもないのに、なんと5483行ものコードがあるんです！ただただ驚きです。 恐るべし!!!そして、消えた時のログはどう表示されるのか！？ Dimka-novitsek 2012.09.29 18:04 #439 2012.09.29 19:03:09 出力yu (GBPUSD,H1) 'Output yu.mq5' (4873,19) の範囲外の配列 - 不可解な単語。 Dimka-novitsek 2012.09.29 18:05 #440 パソコンがとても遅い・・・。あ、配列が...。まだわからない、最後のログメッセージだ。 1...37383940414243444546 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
...
これからどうしたらいいんだろう？
しかも、総合的にカッコいい回答をしていますねただ、すぐには分かりませんでした。EAの関数 it tick 、{}の中の全てをEAのOnInit()関数、output、に移したのですが、コンパイルされません。
あのとんでもないリターンがそこに突き刺さっていたからだ。
しかも、総合的にカッコいい回答をしていますねただ、すぐには分かりませんでした。私はすべてのEAの機能は、それが刻む、すべてのこと。
MIRACLE!!!!チャート上にEAを投げる。描画する-3～4秒後に点滅し、10秒後に...GETS GONE!!! チャートから消える!!!助けを求めているわけでもないのに、なんと5483行ものコードがあるんです！ただただ驚きです。
パソコンがとても遅い・・・。
あ、配列が...。まだわからない、最後のログメッセージだ。