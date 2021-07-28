MT5への願い - ページ 2 123456789...117 新しいコメント Андрей 2009.11.21 23:58 #11 開発者の皆様へMT5で、気配値更新の期間をユーザーが設定できるようにしてほしい。トラフィックを大幅に削減することができます。そして、モバイルMT5には必須アイテムです。せめて目盛りの有効・無効を選択できるようにしてほしい。私などは、M1やM5でも更新時期があれば、かなり満足します。 Renat Fatkhullin 2009.11.22 13:13 #12 AlGor : MT5でユーザー設定可能な気配値更新期間をぜひ実現してほしい。トラフィックを大幅に削減することができます。そして、モバイルMT5には必須アイテムです。 残念ながら、それはありえないことです。端末はティックから履歴を収集し、このティックのトラフィックは悲惨なことになる。 TheXpert 2009.11.22 17:41 #13 Sorento :あなたのロジックに従うと、非稼働日の欠落 - 決算データを記入する？すべての印伝はクキシュを表示します。80) 取引できるところだけ。非取引時間帯を埋める必要はありません。ソレント:報告書に願いを込めて。標準的な詳細報告書に、新たに確立された指標を追加するのも良いだろう。+.回復要素が欲しい :) . Андрей 2009.11.22 18:03 #14 Renat : 残念ながら、そうなることはないでしょう。端末はティックから履歴を収集するのですが、このティックのトラフィックがとにかく悲惨なんです。 Renatさん、ご返信ありがとうございます。しかし、私の希望が明確でなかったのか、MT5での追加履歴の形成とダウンロードの原理が理解できていないようです。私が言いたかったことを（MT4で見たまま）説明してみます。例えば、着信ティックは無効、更新周期M1が設定されます。端末は1分に1回、サーバーに新しい見積書を要求し、履歴ファイルを生成する。1分間隔の内側にはトラフィックはありません。Pingの周期を設定できるようなことが判明しました。例えば、バーオープン時にH1で動作するExpert Advisorの場合、M1内の価格変動は全く必要ありません。トラフィックについてMT4でMarketWatchの30商品の場合、トラフィックは1週間で約85Mb、週明けにM1で同じ履歴をダウンロードすると（F2ではなく、単にログインするだけ）、トラフィックは約8Mbです。10倍の差はかなり大きいですね。インターネット無制限ならともかく、どこでも使えるわけではないし、EDGE/GPRSならなおさら通信量が少ないほうが望ましい。基本的には、必要な期間、MTのトラフィックをブロックすることで、私が提案することを実現できます。しかし、その後、毎回、Pingの失敗、接続の失敗、ログインの失敗が発生します。DCやブローカーは、毎分のログインにどう対応するのか、サーバーの負荷は増えないのか。 Renat Fatkhullin 2009.11.22 19:22 #15 時間を無駄にしないためにも、技術的、組織的に多くの問題があり、全く実行不可能な提案である。 Андрей 2009.11.22 20:17 #16 Renat :時間を無駄にしないためにも、技術的、組織的に多くの問題があり、全く実行不可能な提案である。 了解しました、ありがとうございます :( Putnic 2009.12.04 15:51 #17 皆さん、ごきげんよう。 次のような質問-提案があります。 1.提示されたTFに加え、パネルで標準以外のTFを選択できるようにすること2) 個別のチャートではなくタブを作成できるようにし、ある取引シンボルの分析に必要な量のチャートを1つのタブに作成できるように整理する。3.タブを切り離して他のモニターに移動する機会を提供する4.取引開始のメニューにMM、PM制御の基本機能を追加する、例えば、ここ 5.プロファイルを保存する際、ウィンドウのレイアウトが保存されない（ビルド227）。6.特定の取引商品に対するすべての注文を決済する機能、およびすべての未決済注文を決済する機能を追加しました。ご意見・ご感想をお待ちしております。 Vladimir Gomonov 2009.12.04 22:17 #18 Sorento : あなたのロジックに従うと、非稼働日の欠落は、閉鎖データで補うのですか？すべてのインダクタがゴキゲンに表示されます。80) 七面鳥は、タイムジャンプがあると今よりもリアルな姿を見せるようになります。自分の頭で考えてみてください。もっといいものがある。 開発者にとっては非常に便利だが、間違った計算を導くような間抜けな伝統に陥ってはいけないのだ。 tianja 2009.12.05 17:56 #19 しかし、問題は、なぜゲームのルールを変えるのか、一般人のためではなく、証券会社の利益のために、1つのポジションしか見えないチャートを配信することが容易になるようにするためなのです。あるいは、サーバーやクライアントのコンピュータを解放するために行われます。しかし、紳士のコンピュータはPentium IIばかりではないし、サーバーも昔とは違うし、それに端末はコードを最適化するような貪欲なものでもない。ストラテジーテスターを 最適化し、命令セットを拡張するのがよいでしょう。誰もが慣れ親しんだ論理を守るために。 例えば、MT4用の注文とポジションのグリッドで、テイクポイント、ストップ、トレーリングストップ、ポジション群の損益分岐点などによるスマートな出力があります。これらすべては、各ポジションに対して個別です。これらはすべて、各ポジションごとに個別に設定されています。MT5では、これらの機能はすべて単純に存在しない。開くと市場での位置が変わる注文がある、プログラムの作りのロジックが個人的には理解できない。 批判を受け申し訳ないです。1オーダー1ポジションというルールのまま、2オーダー2ポジションというのは可能なのかお伺いしたいです。MT5がMT4を理解できるようなトランスレータを作ることが可能かどうかを聞きたいのです。 多くのアルゴリズムは試行錯誤で与えられたもので、もうその方法は取りたくないのです...。 Aleksey Sergan 2009.12.08 05:52 #20 数年間の正常な履歴を持つために先物スティッチングを含めるか、mt4のオフラインチャートのように、外部ソースから相場をダウンロードする機能を与えてください。 123456789...117 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
開発者の皆様へ
MT5で、気配値更新の期間をユーザーが設定できるようにしてほしい。トラフィックを大幅に削減することができます。そして、モバイルMT5には必須アイテムです。
せめて目盛りの有効・無効を選択できるようにしてほしい。
私などは、M1やM5でも更新時期があれば、かなり満足します。
MT5でユーザー設定可能な気配値更新期間をぜひ実現してほしい。トラフィックを大幅に削減することができます。そして、モバイルMT5には必須アイテムです。
あなたのロジックに従うと、非稼働日の欠落 - 決算データを記入する？
すべての印伝はクキシュを表示します。80)
取引できるところだけ。非取引時間帯を埋める必要はありません。
報告書に願いを込めて。
標準的な詳細報告書に、新たに確立された指標を追加するのも良いだろう。
残念ながら、そうなることはないでしょう。端末はティックから履歴を収集するのですが、このティックのトラフィックがとにかく悲惨なんです。
Renatさん、ご返信ありがとうございます。
しかし、私の希望が明確でなかったのか、MT5での追加履歴の形成とダウンロードの原理が理解できていないようです。私が言いたかったことを（MT4で見たまま）説明してみます。
例えば、着信ティックは無効、更新周期M1が設定されます。端末は1分に1回、サーバーに新しい見積書を要求し、履歴ファイルを生成する。1分間隔の内側にはトラフィックはありません。Pingの周期を設定できるようなことが判明しました。
例えば、バーオープン時にH1で動作するExpert Advisorの場合、M1内の価格変動は全く必要ありません。
トラフィックについてMT4でMarketWatchの30商品の場合、トラフィックは1週間で約85Mb、週明けにM1で同じ履歴をダウンロードすると（F2ではなく、単にログインするだけ）、トラフィックは約8Mbです。10倍の差はかなり大きいですね。インターネット無制限ならともかく、どこでも使えるわけではないし、EDGE/GPRSならなおさら通信量が少ないほうが望ましい。
基本的には、必要な期間、MTのトラフィックをブロックすることで、私が提案することを実現できます。しかし、その後、毎回、Pingの失敗、接続の失敗、ログインの失敗が発生します。DCやブローカーは、毎分のログインにどう対応するのか、サーバーの負荷は増えないのか。
時間を無駄にしないためにも、技術的、組織的に多くの問題があり、全く実行不可能な提案である。
時間を無駄にしないためにも、技術的、組織的に多くの問題があり、全く実行不可能な提案である。
了解しました、ありがとうございます :(
皆さん、ごきげんよう。
次のような質問-提案があります。
1.提示されたTFに加え、パネルで標準以外のTFを選択できるようにすること
2) 個別のチャートではなくタブを作成できるようにし、ある取引シンボルの分析に必要な量のチャートを1つのタブに作成できるように整理する。
3.タブを切り離して他のモニターに移動する機会を提供する
4.取引開始のメニューにMM、PM制御の基本機能を追加する、例えば、ここ
5.プロファイルを保存する際、ウィンドウのレイアウトが保存されない（ビルド227）。
6.特定の取引商品に対するすべての注文を決済する機能、およびすべての未決済注文を決済する機能を追加しました。
ご意見・ご感想をお待ちしております。
あなたのロジックに従うと、非稼働日の欠落は、閉鎖データで補うのですか？
すべてのインダクタがゴキゲンに表示されます。80)
七面鳥は、タイムジャンプがあると今よりもリアルな姿を見せるようになります。自分の頭で考えてみてください。もっといいものがある。
開発者にとっては非常に便利だが、間違った計算を導くような間抜けな伝統に陥ってはいけないのだ。
しかし、問題は、なぜゲームのルールを変えるのか、一般人のためではなく、証券会社の利益のために、1つのポジションしか見えないチャートを配信することが容易になるようにするためなのです。あるいは、サーバーやクライアントのコンピュータを解放するために行われます。しかし、紳士のコンピュータはPentium IIばかりではないし、サーバーも昔とは違うし、それに端末はコードを最適化するような貪欲なものでもない。ストラテジーテスターを 最適化し、命令セットを拡張するのがよいでしょう。誰もが慣れ親しんだ論理を守るために。
例えば、MT4用の注文とポジションのグリッドで、テイクポイント、ストップ、トレーリングストップ、ポジション群の損益分岐点などによるスマートな出力があります。これらすべては、各ポジションに対して個別です。これらはすべて、各ポジションごとに個別に設定されています。MT5では、これらの機能はすべて単純に存在しない。開くと市場での位置が変わる注文がある、プログラムの作りのロジックが個人的には理解できない。 批判を受け申し訳ないです。1オーダー1ポジションというルールのまま、2オーダー2ポジションというのは可能なのかお伺いしたいです。MT5がMT4を理解できるようなトランスレータを作ることが可能かどうかを聞きたいのです。 多くのアルゴリズムは試行錯誤で与えられたもので、もうその方法は取りたくないのです...。