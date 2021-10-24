Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 36

Aleksey Nikolayev #:

ゲームに負けたとき、リスクを大きくすることで損失を少し減らせるということのようですね。そうすると（負け試合で）利益が出ないんですよ。

病人は死ぬ前に汗をかいたか」というジョークに似ているような気がします )

何も変えずに負けっぱなしの経済を黒字にする」ことはできないのです）。

私は、より多く賭けることで負けたゲームに勝つことが可能だとは言っていません。

最適な戦略（負けるのが遅いか、負けるのが少ないか、早く勝つか）を選択することです。具体的で達成可能な限度を設定すると、突然、一見逆説的な結論に達する - リスクの増加は、小さなものよりも収益性が高い、すなわち、より最適である。

このように、「ほぼフルボッコ」の方がトータルで勝率が高く、滞在時間も長いということが、リアルタイムで大量に確認できるのです。より弾力性がある。落胆して興味を失ってしまう人を差し引いても。

聖杯が発見されたからではなく、少し最適な状態になったからです。どうせ結果は予測できるんだから:-)

 
Maxim Kuznetsov #:

あなたの推理は正しい。

投機家は常に投資家より多くの利益を得、そのほとんどは投資家より少ない損失を出す。

 
Maxim Kuznetsov #:

また、「生存者のパラドックス」の亜種として、成功した亜種だけがシグナルに配置され、長くそこに留まるというものもある）。

そして投資家は、こんなにも美しいものに投資することに慎重になってしまうのです)。

 
Aleksey Nikolayev #:

投資 家は一体何の信号を出しているのか？ 天国の科学図書館から私たちの地球に降りてきてください ... :-)投資とは、別のものです。

すでにどこかで指摘したことだが、信号がよく見えるほど、キャッチは大きくなるのだ．

 
Maxim Kuznetsov #:

地下の練習室では、信号が良いほど悪く見える？）そういうのもたくさんありますね)

 
Aleksey Nikolayev #:

もし、良い読み取りの悪い信号があり、悪い読み取りの良い信号があるならば、黄金平均が存在するはずである）。

何かが私に思える（私の心を交差させ、それはすでに思われる））、そのはずです？

 
マタンのスライダーは、近似値のように自分を中心にするようなものがあるのでしょうか？
 
世の中のすべてのものはバランスがとれているので、どんなシーンにも対応できるスリッパが あるんです。マタンはまだそこまではしていない）。

 
理系はマニアックなことができるけど、数学的な意味はよくわからない。

 
EMAの家族全員...

冗談抜きで、実験データで最初にやることはEMAを適用することです。

なぜなら、実験者は最終的な結果よりも、予想されるEMAについて事前に知っているからです。

