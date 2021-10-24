Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 36 1...29303132333435363738 新しいコメント Maxim Kuznetsov 2021.09.03 11:57 #351 Aleksey Nikolayev #:ゲームに負けたとき、リスクを大きくすることで損失を少し減らせるということのようですね。そうすると（負け試合で）利益が出ないんですよ。病人は死ぬ前に汗をかいたか」というジョークに似ているような気がします )何も変えずに負けっぱなしの経済を黒字にする」ことはできないのです）。 私は、より多く賭けることで負けたゲームに勝つことが可能だとは言っていません。 最適な戦略（負けるのが遅いか、負けるのが少ないか、早く勝つか）を選択することです。具体的で達成可能な限度を設定すると、突然、一見逆説的な結論に達する - リスクの増加は、小さなものよりも収益性が高い、すなわち、より最適である。 このように、「ほぼフルボッコ」の方がトータルで勝率が高く、滞在時間も長いということが、リアルタイムで大量に確認できるのです。より弾力性がある。落胆して興味を失ってしまう人を差し引いても。 聖杯が発見されたからではなく、少し最適な状態になったからです。どうせ結果は予測できるんだから:-) Uladzimir Izerski 2021.09.03 12:05 #352 Maxim Kuznetsov #:負け戦を承知で賭け金を増やせば勝てるとは言っていない。最適な戦略（負けるのが遅いか、負けるのが少ないか、早く勝つか）を選択することです。具体的で達成可能な限度を設定することで、突然、一見逆説的な結論に達する-リスクを大きくする方が、小さくするよりも利益が大きい、すなわち最適である。このように、リアルタイムで見ていると、「バンバン勝つ」人の方がトータルで勝っていて、長く滞在している人が多いことがわかります。より弾力性がある。落胆して興味を失ってしまう人を差し引いても。聖杯が発見されたからではなく、少し最適な状態になったからです。どうせ結果は予測できるんだから:-) あなたの推理は正しい。 投機家は常に投資家より多くの利益を得、そのほとんどは投資家より少ない損失を出す。 Aleksey Nikolayev 2021.09.03 12:08 #353 Maxim Kuznetsov #:負け戦を承知で賭け金を増やせば勝てるとは言っていない。最適な戦略（負けるのが遅いか、負けるのが少ないか、早く勝つか）を選択することです。具体的で達成可能な限度を設定することで、突然、一見逆説的な結論に達する - リスクの増大は、小さなものよりも利益が大きい、すなわち最適である。このように、リアルタイムで見ていると、「バンバン勝つ」人の方がトータルで勝っていて、長く滞在している人が多いことがわかります。より弾力性がある。落胆して興味を失ってしまう人を差し引いても。聖杯が発見されたからではなく、少し最適な状態になったからです。どうせ結果は予測できるんだから:-) また、「生存者のパラドックス」の亜種として、成功した亜種だけがシグナルに配置され、長くそこに留まるというものもある）。 そして投資家は、こんなにも美しいものに投資することに慎重になってしまうのです)。 Maxim Kuznetsov 2021.09.03 12:13 #354 Aleksey Nikolayev #:また、「生存者のパラドックス」の変種もあります。成功した変種だけがシグナルに置かれ、そこに長く留まるのです）。そんな取引は長くはできないし、投資家もそんないいものには慎重に投資するだろう)。 投資 家は一体何の信号を出しているのか？ 天国の科学図書館から私たちの地球に降りてきてください ... :-)投資とは、別のものです。 すでにどこかで指摘したことだが、信号がよく見えるほど、キャッチは大きくなるのだ． Aleksey Nikolayev 2021.09.03 12:40 #355 Maxim Kuznetsov #:投資家の 信号って一体なんだろう？ 天文科学図書館から地上の私たちに降りてきてください...:-)投資はちょっと違う。信号が良く見えるほど、捕捉が大きくなることは、既にどこかで指摘されています。 地下の練習室では、信号が良いほど悪く見える？）そういうのもたくさんありますね) Uladzimir Izerski 2021.09.03 13:20 #356 Aleksey Nikolayev #:地下の体験型研究室では、信号が良いほど見た目が悪い？）そういうのもたくさんありますよ。） もし、良い読み取りの悪い信号があり、悪い読み取りの良い信号があるならば、黄金平均が存在するはずである）。 何かが私に思える（私の心を交差させ、それはすでに思われる））、そのはずです？ secret 2021.09.17 18:24 #357 マタンのスライダーは、近似値のように自分を中心にするようなものがあるのでしょうか？ Uladzimir Izerski 2021.09.17 19:51 #358 secret #: マタンには、近似値のような、自分を中心に据えたスライダーはないのでしょうか？ 世の中のすべてのものはバランスがとれているので、どんなシーンにも対応できるスリッパが あるんです。マタンはまだそこまではしていない）。 Aleksey Nikolayev 2021.09.17 21:14 #359 secret #: 数学で近似値みたいなものを中心にしてしまうような滑りがあるのでしょうか？ 理系はマニアックなことができるけど、数学的な意味はよくわからない。 Maxim Kuznetsov 2021.09.17 21:30 #360 secret #: マタンには、近似値のような、自分を中心に据えたスライダーはないのでしょうか？ EMAの家族全員... 冗談抜きで、実験データで最初にやることはEMAを適用することです。 なぜなら、実験者は最終的な結果よりも、予想されるEMAについて事前に知っているからです。 1...29303132333435363738 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ゲームに負けたとき、リスクを大きくすることで損失を少し減らせるということのようですね。そうすると（負け試合で）利益が出ないんですよ。
病人は死ぬ前に汗をかいたか」というジョークに似ているような気がします )
何も変えずに負けっぱなしの経済を黒字にする」ことはできないのです）。
私は、より多く賭けることで負けたゲームに勝つことが可能だとは言っていません。
最適な戦略（負けるのが遅いか、負けるのが少ないか、早く勝つか）を選択することです。具体的で達成可能な限度を設定すると、突然、一見逆説的な結論に達する - リスクの増加は、小さなものよりも収益性が高い、すなわち、より最適である。
このように、「ほぼフルボッコ」の方がトータルで勝率が高く、滞在時間も長いということが、リアルタイムで大量に確認できるのです。より弾力性がある。落胆して興味を失ってしまう人を差し引いても。
聖杯が発見されたからではなく、少し最適な状態になったからです。どうせ結果は予測できるんだから:-)
負け戦を承知で賭け金を増やせば勝てるとは言っていない。
最適な戦略（負けるのが遅いか、負けるのが少ないか、早く勝つか）を選択することです。具体的で達成可能な限度を設定することで、突然、一見逆説的な結論に達する-リスクを大きくする方が、小さくするよりも利益が大きい、すなわち最適である。
このように、リアルタイムで見ていると、「バンバン勝つ」人の方がトータルで勝っていて、長く滞在している人が多いことがわかります。より弾力性がある。落胆して興味を失ってしまう人を差し引いても。
聖杯が発見されたからではなく、少し最適な状態になったからです。どうせ結果は予測できるんだから:-)
あなたの推理は正しい。
投機家は常に投資家より多くの利益を得、そのほとんどは投資家より少ない損失を出す。
負け戦を承知で賭け金を増やせば勝てるとは言っていない。
最適な戦略（負けるのが遅いか、負けるのが少ないか、早く勝つか）を選択することです。具体的で達成可能な限度を設定することで、突然、一見逆説的な結論に達する - リスクの増大は、小さなものよりも利益が大きい、すなわち最適である。
このように、リアルタイムで見ていると、「バンバン勝つ」人の方がトータルで勝っていて、長く滞在している人が多いことがわかります。より弾力性がある。落胆して興味を失ってしまう人を差し引いても。
聖杯が発見されたからではなく、少し最適な状態になったからです。どうせ結果は予測できるんだから:-)
また、「生存者のパラドックス」の亜種として、成功した亜種だけがシグナルに配置され、長くそこに留まるというものもある）。
そして投資家は、こんなにも美しいものに投資することに慎重になってしまうのです)。
また、「生存者のパラドックス」の変種もあります。成功した変種だけがシグナルに置かれ、そこに長く留まるのです）。
そんな取引は長くはできないし、投資家もそんないいものには慎重に投資するだろう)。
投資 家は一体何の信号を出しているのか？ 天国の科学図書館から私たちの地球に降りてきてください ... :-)投資とは、別のものです。
すでにどこかで指摘したことだが、信号がよく見えるほど、キャッチは大きくなるのだ．
投資家の 信号って一体なんだろう？ 天文科学図書館から地上の私たちに降りてきてください...:-)投資はちょっと違う。
信号が良く見えるほど、捕捉が大きくなることは、既にどこかで指摘されています。
地下の練習室では、信号が良いほど悪く見える？）そういうのもたくさんありますね)
地下の体験型研究室では、信号が良いほど見た目が悪い？）そういうのもたくさんありますよ。）
もし、良い読み取りの悪い信号があり、悪い読み取りの良い信号があるならば、黄金平均が存在するはずである）。
何かが私に思える（私の心を交差させ、それはすでに思われる））、そのはずです？
マタンには、近似値のような、自分を中心に据えたスライダーはないのでしょうか？
世の中のすべてのものはバランスがとれているので、どんなシーンにも対応できるスリッパが あるんです。マタンはまだそこまではしていない）。
数学で近似値みたいなものを中心にしてしまうような滑りがあるのでしょうか？
理系はマニアックなことができるけど、数学的な意味はよくわからない。
マタンには、近似値のような、自分を中心に据えたスライダーはないのでしょうか？
EMAの家族全員...
冗談抜きで、実験データで最初にやることはEMAを適用することです。
なぜなら、実験者は最終的な結果よりも、予想されるEMAについて事前に知っているからです。