したがって、回帰残差の構造を検討する必要がある。実際、計量経済学の 半分はこれである)
極めて客観的な理由によるものです。固定されたポートフォリオはその場限りのものであり、新しいデータでは適切なスキルがなければすべてが壊れてしまいます。
MSとテレビでは、時々気をつけなければならないことがあります。何もないところにパターンを表示することもあります。
MSとテレビについて心配する必要はありません。偽相関効果は古くから研究されており、適切なテストと検証アルゴリズムがあります。