Aleksey Nikolayev 2021.05.15 20:52 #161

Wizard2018:できます。でも、直線的な方がうまくいくんです。摩擦が少なく、スプレッドでの損失が少ない。アップダウンを繰り返すと、車酔いしてフラフラになる。直線ではもっといいんです。昔、手書きで取引していたことがある。線を引いて、無理やり今のトレンドと言った。そして、どうぞ。もし市場が反対したら、それは彼らの問題だ :)))

sinc()関数はKotelnikovの定理で使用されているので、この関数だけを使用することをお勧めします) ところで、この定理は今年のフォーラムでまだ言及されていません。）

Aleksey Nikolayev 2021.05.15 20:56 #162

Yousufkhodja Sultonov:モスクワ国立大学のメーマットは、もはや数学の権威ではない。彼らは鼻の先を見ることができないのです。一時は何も理解しないまま、PNBを異端と断じたこともありました。

ロシアでは今、数学では物理学科（MIPT）、高等経済学校（HSE）、そしておそらくSPbSUの数学科が上位を占めていると、どこかで読んだことがあります。モスクワ大学の機械学部は、もはや同じではないという。

Алексей Тарабанов 2021.05.15 20:57 #163

直してください。

Yousufkhodja Sultonov 2021.05.15 21:00 #164

Aleksey Nikolayev:ちなみに、この定理は今年まだフォーラムで言及されていません - 修正する必要があります)

PNBは必要に応じて簡単にサインに変換することができます。PNBをコテルニコフや他の科学者＝研究者の結論と比較してみよう。

Yousufkhodja Sultonov 2021.05.15 21:04 #165

Aleksey Nikolayev:ロシアで数学というと、物理学技術（MIPT）、経済高等学院（HSE）、そしておそらくマトメク（SPbSU）がトップだと、どこかで読んだことがあります。モスクワ大学の機械学部は、もはや同じではないという。

彼らは、学童・生徒の問題解決を第一に考えています。そこで私は、たった一人、ミュージアムという ニックネームを持つ本物の科学者・数学者に気づいたのです。

Алексей Тарабанов 2021.05.15 21:05 #166

Yousufkhodja Sultonov:PNBは必要に応じて簡単に正弦波に変換することができます。PNBをコテルニコフや他の科学者＝研究者の結論と比較してみよう。

例えば、ボイル・マリオットの法則では

Aleksey Nikolayev 2021.05.15 21:12 #167

Yousufkhodja Sultonov:彼らは、学童・生徒の問題解決を第一に考えています。そこに一人だけ、本物の数理科学者がいることに気づいたのです。名字は思い出したら教えるよ。

これはソ連・ロシアではごく普通のことで、研究機関には科学者が座っているのです。ロシアにおける数学の主な研究機関は、ガラス工場（MIAN）である。

Доктор 2021.05.15 21:28 #168

Aleksey Nikolayev:なんでやねん！) 縦に広がる2つのサイン波をとって、その間にないティックをすべて捨てる。 それだけ。 トレードはできる。少なくとも履歴上、その間にティックが多くなるように選べばいいんだ。)

多くの人がそのように取引しています )) 。そして、価格が戻るのを待つのです。そうでない場合もある）。

Yousufkhodja Sultonov 2021.05.15 21:34 #169

Алексей Тарабанов:例えば、ボイル・マリオットの法則では

お願いします。

Доктор 2021.05.15 21:37 #170

Алексей Тарабанов:ボイル・マリオットの法則など

私のクリニックでは、冗談は慎重に言わないといけないんですよ（笑））。
できます。でも、直線的な方がうまくいくんです。摩擦が少なく、スプレッドでの損失が少ない。アップダウンを繰り返すと、車酔いしてフラフラになる。直線ではもっといいんです。昔、手書きで取引していたことがある。線を引いて、無理やり今のトレンドと言った。そして、どうぞ。もし市場が反対したら、それは彼らの問題だ :)))
sinc()関数はKotelnikovの定理で使用されているので、この関数だけを使用することをお勧めします) ところで、この定理は今年のフォーラムでまだ言及されていません。）
モスクワ国立大学のメーマットは、もはや数学の権威ではない。彼らは鼻の先を見ることができないのです。一時は何も理解しないまま、PNBを異端と断じたこともありました。
ロシアでは今、数学では物理学科（MIPT）、高等経済学校（HSE）、そしておそらくSPbSUの数学科が上位を占めていると、どこかで読んだことがあります。モスクワ大学の機械学部は、もはや同じではないという。
ちなみに、この定理は今年まだフォーラムで言及されていません - 修正する必要があります)
PNBは必要に応じて簡単にサインに変換することができます。PNBをコテルニコフや他の科学者＝研究者の結論と比較してみよう。
彼らは、学童・生徒の問題解決を第一に考えています。そこで私は、たった一人、ミュージアムという ニックネームを持つ本物の科学者・数学者に気づいたのです。
例えば、ボイル・マリオットの法則では
これはソ連・ロシアではごく普通のことで、研究機関には科学者が座っているのです。ロシアにおける数学の主な研究機関は、ガラス工場（MIAN）である。
なんでやねん！) 縦に広がる2つのサイン波をとって、その間にないティックをすべて捨てる。 それだけ。 トレードはできる。少なくとも履歴上、その間にティックが多くなるように選べばいいんだ。)
多くの人がそのように取引しています )) 。そして、価格が戻るのを待つのです。そうでない場合もある）。
お願いします。
私のクリニックでは、冗談は慎重に言わないといけないんですよ（笑））。