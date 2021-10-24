Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 8 123456789101112131415...38 新しいコメント Roman 2021.05.14 09:50 #71 PapaYozh:つまり、私は偶然にAskとBidの例を出したのではありません。Bidが変わるとAskはどうなるのでしょうか？アスクもビッドと一緒にすでに変化しているので、次にどうなるかはわからないから、おそらく予測できないでしょう。 とはいえ、それらは直線的に変化し、互いに依存し合っている )) もしBidが上がるなら、Askもおそらく上がるだろう(しかし、強制されるわけではない)。 アスクが下がれば、ビッドも下がるでしょう（ただし、必ずしもそうとは限りません）。 そうでしょう？それとも、違う意見があるのでしょうか？ これはもう予知云々の問題ではなく、ここの多くの人が争っている説になりつつあります。 PapaYozh 2021.05.14 09:51 #72 denis.eremin:なぜアスクとビッドに 電話するのか？X軸を時間、Y軸を各取引日の平均価格としましょう。見通しとしては、上昇トレンドです。 どこに行くのでしょうか？ ここはどうですか？ denis.eremin 2021.05.14 09:51 #73 PapaYozh:ここでは、どこに行くのか？ここはどうでしょう？ 線形回帰を 用いると、トレンドは下降する 削除済み 2021.05.14 09:51 #74 Roman:Oleg 強い要望があります。 このスレッドは物理の話ではない。 全く理解できていませんね。 いつか理解する日が来るかもしれない...とか、一生来ないかもしれない。 PapaYozh 2021.05.14 09:57 #75 denis.eremin:線形回帰を 用いると、トレンドは下向きになる それぞれ1枚目、2枚目に続く。 Roman 2021.05.14 09:57 #76 Олег avtomat:って、全然わかってないじゃん。いつかわかる時が来るかもしれない...というか、これからもないでしょう。 言いたいことはよくわかります。 スレッドのタイトルを読んでください。物理学は、非線形プロセスを記述することができますが、タイトルには入っていません。 他の科学も数学的な期待値ゼロでできているので、絵の理解の問題ではなく、、どんなテーマで書いているのかの理解度が問われるのです。 denis.eremin 2021.05.14 09:58 #77 PapaYozh:それぞれ2枚目の写真について、1枚目に続く。 まあ、つまりは気づいたということですね。 1.予測は確率的な特性である。 2.時系列を予測する 方法は線形回帰だけではありません。 3.価格系列が非定常過程であること。 よくぞ言ってくれました。 PapaYozh 2021.05.14 10:06 #78 denis.eremin:まあ、つまり、それは分かるよね。 あなたの予測は0.5の確率、つまり「なし」であることにお気づきでしょうか。 denis.eremin 2021.05.14 10:08 #79 PapaYozh:あなたの予測は0.5、つまり確率がないことに気づいてほしい。 このスレで何してるんだ？ まあ、自分が何を言ってるのかすらわかってないんだろうけど。 PapaYozh 2021.05.14 10:17 #80 denis.eremin:このスレで何してるんだ？まあ、自分が何を言ってるのかすらわかってないんだろうけど。 あなたのような賢い人を読むこと。 123456789101112131415...38 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
つまり、私は偶然にAskとBidの例を出したのではありません。
Bidが変わるとAskはどうなるのでしょうか？アスクもビッドと一緒にすでに変化しているので、次にどうなるかはわからないから、おそらく予測できないでしょう。
とはいえ、それらは直線的に変化し、互いに依存し合っている ))
もしBidが上がるなら、Askもおそらく上がるだろう(しかし、強制されるわけではない)。
アスクが下がれば、ビッドも下がるでしょう（ただし、必ずしもそうとは限りません）。
そうでしょう？それとも、違う意見があるのでしょうか？
これはもう予知云々の問題ではなく、ここの多くの人が争っている説になりつつあります。
なぜアスクとビッドに 電話するのか？X軸を時間、Y軸を各取引日の平均価格としましょう。見通しとしては、上昇トレンドです。
どこに行くのでしょうか？
ここはどうですか？
ここでは、どこに行くのか？
ここはどうでしょう？
線形回帰を 用いると、トレンドは下降する
Oleg 強い要望があります。
このスレッドは物理の話ではない。
全く理解できていませんね。
いつか理解する日が来るかもしれない...とか、一生来ないかもしれない。
線形回帰を 用いると、トレンドは下向きになる
それぞれ1枚目、2枚目に続く。
って、全然わかってないじゃん。
いつかわかる時が来るかもしれない...というか、これからもないでしょう。
言いたいことはよくわかります。
スレッドのタイトルを読んでください。物理学は、非線形プロセスを記述することができますが、タイトルには入っていません。
他の科学も数学的な期待値ゼロでできているので、絵の理解の問題ではなく、
、どんなテーマで書いているのかの理解度が問われるのです。
それぞれ2枚目の写真について、1枚目に続く。
まあ、つまりは気づいたということですね。
1.予測は確率的な特性である。
2.時系列を予測する 方法は線形回帰だけではありません。
3.価格系列が非定常過程であること。
よくぞ言ってくれました。
まあ、つまり、それは分かるよね。
あなたの予測は0.5の確率、つまり「なし」であることにお気づきでしょうか。
あなたの予測は0.5、つまり確率がないことに気づいてほしい。
このスレで何してるんだ？
まあ、自分が何を言ってるのかすらわかってないんだろうけど。
このスレで何してるんだ？
まあ、自分が何を言ってるのかすらわかってないんだろうけど。
あなたのような賢い人を読むこと。