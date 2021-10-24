Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 8

新しいコメント
 
PapaYozh:

つまり、私は偶然にAskとBidの例を出したのではありません。

Bidが変わるとAskはどうなるのでしょうか？アスクもビッドと一緒にすでに変化しているので、次にどうなるかはわからないから、おそらく予測できないでしょう。

とはいえ、それらは直線的に変化し、互いに依存し合っている ))
もしBidが上がるなら、Askもおそらく上がるだろう(しかし、強制されるわけではない)
アスクが下がれば、ビッドも下がるでしょう（ただし、必ずしもそうとは限りません）
そうでしょう？それとも、違う意見があるのでしょうか？
これはもう予知云々の問題ではなく、ここの多くの人が争っている説になりつつあります。

 
denis.eremin:

なぜアスクとビッドに 電話するのか？X軸を時間、Y軸を各取引日の平均価格としましょう。見通しとしては、上昇トレンドです。


1

どこに行くのでしょうか？


2

ここはどうですか？

 
PapaYozh:


ここでは、どこに行くのか？


ここはどうでしょう？

線形回帰を 用いると、トレンドは下降する

削除済み  
Roman:

Oleg 強い要望があります。
このスレッドは物理の話ではない。

全く理解できていませんね。

いつか理解する日が来るかもしれない...とか、一生来ないかもしれない。

 
denis.eremin:

線形回帰を 用いると、トレンドは下向きになる


1


2

それぞれ1枚目、2枚目に続く。

 
Олег avtomat:

って、全然わかってないじゃん。

いつかわかる時が来るかもしれない...というか、これからもないでしょう。

言いたいことはよくわかります。
スレッドのタイトルを読んでください。物理学は、非線形プロセスを記述することができますが、タイトルには入っていません。
他の科学も数学的な期待値ゼロでできているので、絵の理解の問題ではなく、
、どんなテーマで書いているのかの理解度が問われるのです。

 
PapaYozh:



それぞれ2枚目の写真について、1枚目に続く。

まあ、つまりは気づいたということですね。

1.予測は確率的な特性である。

2.時系列を予測する 方法は線形回帰だけではありません。

3.価格系列が非定常過程であること。

よくぞ言ってくれました。

 
denis.eremin:

まあ、つまり、それは分かるよね。


あなたの予測は0.5の確率、つまり「なし」であることにお気づきでしょうか。

 
PapaYozh:

あなたの予測は0.5、つまり確率がないことに気づいてほしい。

このスレで何してるんだ？

まあ、自分が何を言ってるのかすらわかってないんだろうけど。

 
denis.eremin:

このスレで何してるんだ？

まあ、自分が何を言ってるのかすらわかってないんだろうけど。

あなたのような賢い人を読むこと。

123456789101112131415...38
新しいコメント