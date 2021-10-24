Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 18

Доктор:

私のクリニックでは、冗談は非常に慎重に行わなければなりません）。

冗談を言っている暇はない、NSPのシラミ検査は進行中だ。

 
Доктор:

そういうトレードをする人が多いですね ))。彼らは、店に入り、じっと座って、価格が戻るのを待つ。そうでない場合もある))。

サイズが混ざっているだけ／混ざっている。それはやめたほうがいい。

 
Yousufkhodja Sultonov:

冗談を言っている場合ではない、PNBはお粗末さを試されているのだ。

あなたのNSPは簡単なデータさえもボロクソに言っている

Yousufkhodja Sultonov:

冗談を言っている場合ではない。NSPはお粗末さを試されているのだ。

あなたの理論は正しいが、あなたの取引に対するアプローチだけが矛盾している。

昔、私は「市場を理解するのに5年では足りない」と言ったことがあります。10個では足りないことがわかりましたね。でも、気にしないでください。

市場は、科学、政治、経済など多くの分野を理解しなければならない複雑な構造になっています。カラスのように警戒していないと間に合わない。

乾燥機の中の洗濯物みたいに、ワラントが干してあるんですね。恐怖は期待できない)

 
Andrei Trukhanovich:

お前らの自民党は簡単なデータですら糞なんだよ

PNBは一体どこで糞をしたんだ？お前の横暴を思い出すな！https://www.mql5.com/ru/forum/334618/page14#comment_19247604

Yousufkhodja Sultonov:

具体的にどこで自民党は糞をしたんだ？

PNBは9月までに3300000件と予測したが、5月になって490万件となり、大失敗だ。）

 
Uladzimir Izerski:

あなたの理論は正しいが、あなたの取引に対するアプローチだけが矛盾している。

昔、私は「市場を理解するのに5年では足りない」と言ったことがあります。10個では足りないことがわかりましたね。でも、気にしないでください。

市場は、科学、政治、経済など多くの分野を理解しなければならない複雑な構造になっています。カラスのように警戒していないと間に合わない。

乾燥機の中の洗濯物みたいに、ワラントが干してあるんですね。恐怖は期待できない)

私は最近になってようやくリアルトレードに携わるようになりました。注文は正常です、恐れる必要はありません。証拠金183.57、資金3310.77、バプラン3465.77、スワップマージン3177.20、レベル1803.51%。
 
Wizard2018:

そして、結局は市場もそうなのです（でも、しっ・・・内緒ですよ～、大きな秘密です :)))私の見解では、周期的な（そしてそれほどでもない）サインからの市場曲線は、市場の変動の多次元性を考慮し、TSに+1の ルールを追加しただけで、あまり変わりません。

統計学的に見ても、同じ次元の波ではないか？その話ばかり？）

 
Andrei Trukhanovich:

PNBは9月までに3300000件を予測したが、今は5月で490万件、大失敗だ。）

どこに矛盾があったのでしょうか？3.3Mは2020年9月で、今は2021年5月の4.9Mです。目覚めよ。

 
Yousufkhodja Sultonov:

どこに矛盾があるのでしょうか？330万円は2020年9月で、今は2021年5月の490万円です。目覚めよ。

こちらはクリニックです )))

