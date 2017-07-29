ナイーブなビギナーズ戦略 - ページ 19 1...121314151617181920 新しいコメント Andrew Petras 2017.06.24 18:07 #181 レタグ・コノウもし、あなたが2つのMAでうまく儲けたのなら、この戦略には本当に甘いところがないのです。しかし、それでも愛用するのは初心者の方です。 素朴」と書いていいのかどうか...。エド・セイコットのインタビューより。- トレーディングプログラムは、実際にどのように機能したのでしょうか？- プログラムの効果は絶大だった。問題は、システムの信号をついいじってしまう経営陣である。例えば、当時5セントだった砂糖を買えと番組が合図したことがあった。上司は、相場はすでに買われすぎていると判断し、このシグナルを無視した。相場が上昇を続けると、最初の20ポイント（100ポイントは1セント）の引けで買うという新たな判断がなされた。しかし、引き戻しは実現せず、最初の30ポイントの反応で買いへと判断を変更した。しかし、相場は大きな引けもなく頑強に上昇し、ボスは引け値を50pips、100pipsと変更した。結局、砂糖が9セントくらいになったところで、「相場は強気だから、もっと高くなる前に買っておいた方がいい」ということになった。そして、その水準でマネージド・アカウントのロング・ポジションをオープンしました。 ご想像のとおり、市場はすぐにピークを迎えました。この時、経営陣は売りシグナルを無視したため、さらに失敗を重ねた。 その結果、その年で一番儲かった案件が負けてしまった。その結果、理論上の年収60％どころか、赤字になる顧客もかなりいた。結局、この勝手な振る舞いが、私が退職した大きな理由の一つでした。...- 最初のトレーディングシステムは何でしたか？- 私が最初に作ったシステムは、ドンシェアンの移動平均の一種である。ここでは、指数平均という 方法を用いて計算を簡略化し、時間の経過とともに計算誤差の影響をほとんど受けないようにしました。これは当時としては非常に新しいことでした。- 最初のシステムについて述べたことから、その後、他のシステムも存在したことが分かります。システムを変える必要があるとどのように判断するのですか？- システムは変えなくていいんです。コツは、トレーダーとして自分と相性の良いシステムを設計することです。Д.D.シュワッガー エクスチェンジマジシャン Реter Konow 2017.06.24 18:20 #182 アンドリュー・ペトラスエド・セイコータ氏のインタビューより。- トレーディングプログラムは、実際にどのように機能したのでしょうか？- プログラムは完璧に動作しました。問題は、システムの信号をいじらずにはいられない経営陣である。例えば、当時5セントだった砂糖を買えと番組が合図したことがあった。上司は、相場はすでに買われすぎていると判断し、このシグナルを無視した。相場が上昇を続けると、最初の20ポイント（100ポイントは1セント）の引けで買うという新たな判断がなされた。しかし、引き戻しは実現せず、最初の30ポイントの反応で買いへと判断を変更した。しかし、相場は大きな引けもなく頑強に上昇し、ボスは引け値を50pips、100pipsと変更した。結局、砂糖が9セントくらいになったところで、「相場は強気だから、もっと高くなる前に買っておいた方がいい」ということになった。そして、その水準でマネージド・アカウントのロング・ポジションをオープンしました。 ご想像のとおり、市場はすぐにピークを迎えました。この時、経営陣は売りシグナルを無視したため、さらに失敗を重ねた。 その結果、その年で一番儲かった案件が負けてしまった。その結果、理論上の年収60％どころか、赤字になる顧客もかなりいた。結局、この勝手な振る舞いが、私が退職した大きな理由の一つでした。...- 最初のトレーディングシステムは何でしたか？- 私が最初に作ったシステムは、ドンシェアンの移動平均の一種である。ここでは、指数平均という 方法を用いて計算を簡略化し、時間の経過とともに計算誤差の影響をほとんど受けないようにしました。これは当時としては非常に新しいことでした。- 最初のシステムについて述べたことから、その後、他のシステムもあったということになります。システムを変える必要があるとどのように判断するのですか？- システムは変えなくていいんです。コツは、トレーダーとして自分と相性の良いシステムを設計することです。Д.D.シュワッガー エクスチェンジマジシャン非常に興味深く、また明らかになりました。例を挙げていただき、ありがとうございます。私の結論です。 1.人は自分の意思決定を自動化し、それを実行するソフトウェアと対立する。心理学の法則2.平均値について：シンプルであることに甘さはなく、意識的であること、それ自体が重要です。甘いのは、初心者の準備や理解度に対する自信だけだ。彼らの愚かな決断力、気取った市場認識、傲慢な無能さ。彼らは、より早く成長するために、実践で一貫して幻想を失望させる機会を与えることで、自分自身を見る手助けをする必要があるのです。 Renat Akhtyamov 2017.06.24 20:14 #183 まずは滑走から。多くの人がそうやってスタートしたのです。そして、そのMAを制覇することができれば、最高のトレーディングソリューションになると思っています。 Vasily Perepelkin 2017.06.24 20:21 #184 タグコノウ。非常に興味深く、また明らかになりました。例を挙げていただき、ありがとうございます。私の結論です。 1.人は自分の意思決定を自動化し、それを実行するプログラムと衝突する。 心理学の法則2.平均値について：シンプルでありながら意識が高いこと、それ自体にナイーブさはありません。ナイーブなのは、新人の準備や理解度に対する自信です。彼らの愚かな決断力、気取った市場認識、傲慢な無能さ。彼らは、より早く成長するために、実践で一貫して自分の幻想に失望する機会を与えることで、自分自身を見る手助けをする必要があるのです。金言!+1000 000 000新人は心理学が必要ですが、新人と一緒に仕事をするのは簡単ではありません、中には狂暴な人もいます。力を合わせて、私は新参者の心理に働きかけ、あなたはプログラミングをすることができます。 Yuriy Asaulenko 2017.06.24 20:58 #185 レナト・アフティアモフ まずは滑走から。多くの人が一緒に始めたもしMAを使えるようになったら、これが最高のトレーディングソリューションになると思います。 MAは本当に指標の最高峰だと思います。他のほとんどの指標は、最終的にMAから作られています。また、ニーズに合わせて簡単にインジケーターにすることができます。 Lilita Bogachkova 2017.06.24 20:59 #186 実際にインジケータが書かれている素朴なストラテジーです。日足の終値（緑線）が高値（青線）より上で終わったら、翌日、高値を上抜いたら-売り。日足終値（緑線）が安値（赤線）より下で終わったら、翌日、安値より下になったら-買い。これは非常にナイーブな戦略です。 Реter Konow 2017.06.24 21:08 #187 リリータ・ボガチコワ実際にインジケータが書かれている素朴なストラテジーです。日足の終値（緑線）が高値（青線）より上で終わったら、翌日、高値を上抜いたら-売り。日足終値（緑線）が安値（赤線）より下で終わったら、翌日、安値より下になったら-買い。それはとても素朴な戦略です。 この例には感謝します。心に刻んでおきます。 khorosh 2017.06.24 21:20 #188 リリータ・ボガチコワ実際にインジケータが書かれている素朴なストラテジーです。日足の終値（緑線）が高値（青線）より上で終わったら、翌日、高値を上抜いたら-売り。日足終値（緑線）が安値（赤線）より下で終わったら、翌日、安値より下になったら-買い。それはとても素朴な戦略です。 HighとLowは、日足ロウソクのHighとLowの平均値なのでしょうか？ Реter Konow 2017.06.24 21:34 #189 リリータ・ボガチコワ ただし、EURAUDやAUDUSDなど、EURが提示されているペアからです。 あなたの考える戦略とは？ Lilita Bogachkova 2017.06.24 21:38 #190 タグコノウ。 戦略のアイデアはあなたのものですか？私より前にこのようなアイデアを投稿した人がいるかどうか分かりませんが、私はそれを読んでいないので、自分が盗作者だとは思っていないことを謝ります。 1...121314151617181920 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もし、あなたが2つのMAでうまく儲けたのなら、この戦略には本当に甘いところがないのです。しかし、それでも愛用するのは初心者の方です。
素朴」と書いていいのかどうか...。
エド・セイコットのインタビューより。
- トレーディングプログラムは、実際にどのように機能したのでしょうか？
- プログラムの効果は絶大だった。問題は、システムの信号をついいじってしまう経営陣である。例えば、当時5セントだった砂糖を買えと番組が合図したことがあった。上司は、相場はすでに買われすぎていると判断し、このシグナルを無視した。相場が上昇を続けると、最初の20ポイント（100ポイントは1セント）の引けで買うという新たな判断がなされた。しかし、引き戻しは実現せず、最初の30ポイントの反応で買いへと判断を変更した。しかし、相場は大きな引けもなく頑強に上昇し、ボスは引け値を50pips、100pipsと変更した。結局、砂糖が9セントくらいになったところで、「相場は強気だから、もっと高くなる前に買っておいた方がいい」ということになった。そして、その水準でマネージド・アカウントのロング・ポジションをオープンしました。
ご想像のとおり、市場はすぐにピークを迎えました。この時、経営陣は売りシグナルを無視したため、さらに失敗を重ねた。
その結果、その年で一番儲かった案件が負けてしまった。その結果、理論上の年収60％どころか、赤字になる顧客もかなりいた。結局、この勝手な振る舞いが、私が退職した大きな理由の一つでした。
...
- 最初のトレーディングシステムは何でしたか？
- 私が最初に作ったシステムは、ドンシェアンの移動平均の一種である。ここでは、指数平均という 方法を用いて計算を簡略化し、時間の経過とともに計算誤差の影響をほとんど受けないようにしました。これは当時としては非常に新しいことでした。
- 最初のシステムについて述べたことから、その後、他のシステムも存在したことが分かります。システムを変える必要があるとどのように判断するのですか？
- システムは変えなくていいんです。コツは、トレーダーとして自分と相性の良いシステムを設計することです。
Д.D.シュワッガー エクスチェンジマジシャン
非常に興味深く、また明らかになりました。例を挙げていただき、ありがとうございます。
私の結論です。
1.人は自分の意思決定を自動化し、それを実行するソフトウェアと対立する。心理学の法則
2.平均値について：シンプルであることに甘さはなく、意識的であること、それ自体が重要です。甘いのは、初心者の準備や理解度に対する自信だけだ。彼らの愚かな決断力、気取った市場認識、傲慢な無能さ。
彼らは、より早く成長するために、実践で一貫して幻想を失望させる機会を与えることで、自分自身を見る手助けをする必要があるのです。
金言!+1000 000 000
新人は心理学が必要ですが、新人と一緒に仕事をするのは簡単ではありません、中には狂暴な人もいます。力を合わせて、私は新参者の心理に働きかけ、あなたはプログラミングをすることができます。
まずは滑走から。多くの人が一緒に始めたもしMAを使えるようになったら、これが最高のトレーディングソリューションになると思います。
実際にインジケータが書かれている素朴なストラテジーです。
日足の終値（緑線）が高値（青線）より上で終わったら、翌日、高値を上抜いたら-売り。
日足終値（緑線）が安値（赤線）より下で終わったら、翌日、安値より下になったら-買い。
これは非常にナイーブな戦略です。
ただし、EURAUDやAUDUSDなど、EURが提示されているペアからです。
戦略のアイデアはあなたのものですか？
私より前にこのようなアイデアを投稿した人がいるかどうか分かりませんが、私はそれを読んでいないので、自分が盗作者だとは思っていないことを謝ります。