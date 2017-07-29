ナイーブなビギナーズ戦略 - ページ 16 1...91011121314151617181920 新しいコメント 削除済み 2017.06.24 00:29 #151 ドミトリー・ベロフ マキシム 実践的なトレーダーとしての個人的な経験からすると、それはアドバイスになりますから、いい指摘ですね。それは貴重なことですよね、ノウィ。自分で言うのもなんですが、M1とマニュアルトレードしか役に立ちません（笑)。手動で 取引するときのことはわかりませんが、手動取引で再調整するほうが簡単で早いかもしれません。もし、バックテストを行わず、実際の口座で簡単にストレステストを行うのであれば、それは危険です :) Dmitry Belov 2017.06.24 00:52 #152 マキシム・ドミトリエフスキー 手動で取引する場合、確かに簡単で速いのですが、それをテストする方法がないのです。バックテストと実際の口座での短いストレステストがない戦略は危険です :)全くその通りで、より簡単に、より速く。信号からトリガー、入力まで通常5分程度なので、かなり計測されていますね ))一方、常にモニターに囲まれているのは、私にとって、チャートに興味深いものがたくさんあるのです)) Yuriy Asaulenko 2017.06.24 01:14 #153 ドミトリー・ベロフ マキシム 実践的なトレーダーとしての個人的な経験からすると、それはアドバイスになりますから、いい指摘ですね。それは貴重なことですよね、ノウィ。私は自分の意見に戻りますが、私を助けてくれるのはM1とマニュアル取引だけです（笑)。もちろんマニュアルトレードでも良いし、利益も出るのですが、毎日何時間もモニターで瞑想していると、もうダメなんです。今は、気分次第でたまにしか仕事をしません。ドミトリー・ベロフ私にとってFXは長い間スイング相場だったので、調整するのが現実的です。М1の良いところは、明らかな操作の影響がほとんどなく、純粋に偶然性があることです ))もちろん操作はありますが、私たちはすでにその方向に立っているようなものです。おそらく、小型のTFにもストラテジーを使う方が簡単でしょう - 彼らは長生きしますから)) M1戦略も3-4ヶ月は有効ですが、その後は修正・調整が必要です。数年経つと、この戦略は全く機能しなくなり、何の修正も効かなくなります。 Vasily Perepelkin 2017.06.24 01:31 #154 エフゲニー・ベリャーエフこれですべて納得です。誰が男で、誰がヒゲなのかがわかりますね。https://youtu.be/ZpIzmiXCpWA?t=1632nowi:nah...厩務員さんはファビュラスなド...b...。彼は教えるつもりだ)))そんなクソみたいな......情けない......泣くか笑うか分からないような Dmitry Belov 2017.06.24 01:35 #155 ユーリイ・アサウレンコ手はもちろんいいし、儲かるのですが、毎日モニターの前で瞑想する時間は...疲れますね。今は、気分次第でたまに働く程度です。 しかし、M1戦略の寿命は平均3〜4ヶ月で、その後は修正・調整が必要です。図面の解析が始まれば、どのように展開し、どのように動くかが見えてきます。週5日は多すぎる、もちろん昔は会社勤めが多かったので）。会社より働かなければならないのでは、トレーディングの世界に入った意味がない！）でも、週に2～3日あれば十分なのです。))インパルス、修正、レベル、それらは変わりません)) Vasily Perepelkin 2017.06.24 01:35 #156 皆さん！私は、マクシム・デミトリエフスキーが、厚顔無恥な嘘つきで、無礼者で、人を操る、極めて下劣な人間であることを公式に宣言します。彼は私、私の母、そして私の国を侮辱し、その挑発に乗ったのです。せめて気をつけてください、この不十分な人間がいつ折れて、あなたやあなたの家族を傷つけるかもしれないのです。彼は孤立しているに違いない。 Vitaly Muzichenko 2017.06.24 01:49 #157 ドミトリー・ベロフ週5日は多すぎる、昔は会社であんなに働いていたのに))会社よりもっと頑張らないといけないのに、これだけトレーディングをする意味があるのだろうか）でも、週に2、3日あれば十分です))インパルス、修正、レベル - 彼らは変更さ れません))彼らは決して変わらない。それは、どんな市場でも永遠に通用する。 Yuriy Asaulenko 2017.06.24 01:56 #158 ドミトリー・ベロフモメンタム、補正、レベル - 彼らは変更されません））。手仕事をするのであれば、そうですね、インジケータは必要ないですね。MAを描くだけなら、認識を容易にするために描くのです。しかし、自動装置は指標がないと成り立たない。消化しやすい形の情報が必要なのです。 Vitaly Muzichenko 2017.06.24 01:59 #159 ユーリイ・アサウレンコ手仕事の場合は、そうですね、インジケーターは必要ないですね。まあ、認識しやすいようにMAを描けばいいんだろうけど。しかし、オートマトンは指標がないと成り立たない。消化しやすい形の情報が必要なのです。if(Close[1] > Open[3]) OpenBuy(...)ところで、「指標」の定義に該当するのでしょうか？ Yuriy Asaulenko 2017.06.24 02:07 #160 ヴィタリー・ムジチェンコところで、これは「指標」の定義に該当するのでしょうか？というより、条件ですね（笑)。しかし、ここでх=Close[1]- Open[3]; if(x > 0) OpenBuy(...)xはすでに指標となっている。モメンタムという))。 1...91011121314151617181920 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マキシム 実践的なトレーダーとしての個人的な経験からすると、それはアドバイスになりますから、いい指摘ですね。それは貴重なことですよね、ノウィ。自分で言うのもなんですが、M1とマニュアルトレードしか役に立ちません（笑)。
手動で 取引するときのことはわかりませんが、手動取引で再調整するほうが簡単で早いかもしれません。もし、バックテストを行わず、実際の口座で簡単にストレステストを行うのであれば、それは危険です :)
手動で取引する場合、確かに簡単で速いのですが、それをテストする方法がないのです。バックテストと実際の口座での短いストレステストがない戦略は危険です :)
全くその通りで、より簡単に、より速く。信号からトリガー、入力まで通常5分程度なので、かなり計測されていますね ))一方、常にモニターに囲まれているのは、私にとって、チャートに興味深いものがたくさんあるのです))
マキシム 実践的なトレーダーとしての個人的な経験からすると、それはアドバイスになりますから、いい指摘ですね。それは貴重なことですよね、ノウィ。私は自分の意見に戻りますが、私を助けてくれるのはM1とマニュアル取引だけです（笑)。
もちろんマニュアルトレードでも良いし、利益も出るのですが、毎日何時間もモニターで瞑想していると、もうダメなんです。今は、気分次第でたまにしか仕事をしません。
私にとってFXは長い間スイング相場だったので、調整するのが現実的です。М1の良いところは、明らかな操作の影響がほとんどなく、純粋に偶然性があることです ))もちろん操作はありますが、私たちはすでにその方向に立っているようなものです。おそらく、小型のTFにもストラテジーを使う方が簡単でしょう - 彼らは長生きしますから))
これですべて納得です。
誰が男で、誰がヒゲなのかがわかりますね。
https://youtu.be/ZpIzmiXCpWA?t=1632
nah...厩務員さんはファビュラスなド...b...。
彼は教えるつもりだ)))そんなクソみたいな......情けない......泣くか笑うか分からないような
手はもちろんいいし、儲かるのですが、毎日モニターの前で瞑想する時間は...疲れますね。今は、気分次第でたまに働く程度です。しかし、M1戦略の寿命は平均3〜4ヶ月で、その後は修正・調整が必要です。図面の解析が始まれば、どのように展開し、どのように動くかが見えてきます。
週5日は多すぎる、もちろん昔は会社勤めが多かったので）。会社より働かなければならないのでは、トレーディングの世界に入った意味がない！）でも、週に2～3日あれば十分なのです。))
インパルス、修正、レベル、それらは変わりません))
皆さん！私は、マクシム・デミトリエフスキーが、厚顔無恥な嘘つきで、無礼者で、人を操る、極めて下劣な人間であることを公式に宣言します。彼は私、私の母、そして私の国を侮辱し、その挑発に乗ったのです。せめて気をつけてください、この不十分な人間がいつ折れて、あなたやあなたの家族を傷つけるかもしれないのです。彼は孤立しているに違いない。
週5日は多すぎる、昔は会社であんなに働いていたのに))会社よりもっと頑張らないといけないのに、これだけトレーディングをする意味があるのだろうか）でも、週に2、3日あれば十分です))
インパルス、修正、レベル - 彼らは変更さ れません))
彼らは決して変わらない。それは、どんな市場でも永遠に通用する。
モメンタム、補正、レベル - 彼らは変更されません））。
手仕事をするのであれば、そうですね、インジケータは必要ないですね。MAを描くだけなら、認識を容易にするために描くのです。
しかし、自動装置は指標がないと成り立たない。消化しやすい形の情報が必要なのです。
手仕事の場合は、そうですね、インジケーターは必要ないですね。まあ、認識しやすいようにMAを描けばいいんだろうけど。
しかし、オートマトンは指標がないと成り立たない。消化しやすい形の情報が必要なのです。
ところで、「指標」の定義に該当するのでしょうか？
ところで、これは「指標」の定義に該当するのでしょうか？
というより、条件ですね（笑)。しかし、ここで
xはすでに指標となっている。モメンタムという))。