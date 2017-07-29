ナイーブなビギナーズ戦略 - ページ 16

新しいコメント
削除済み  
ドミトリー・ベロフ

マキシム 実践的なトレーダーとしての個人的な経験からすると、それはアドバイスになりますから、いい指摘ですね。それは貴重なことですよね、ノウィ。自分で言うのもなんですが、M1とマニュアルトレードしか役に立ちません（笑)。


手動で 取引するときのことはわかりませんが、手動取引で再調整するほうが簡単で早いかもしれません。もし、バックテストを行わず、実際の口座で簡単にストレステストを行うのであれば、それは危険です :)
 
マキシム・ドミトリエフスキー

手動で取引する場合、確かに簡単で速いのですが、それをテストする方法がないのです。バックテストと実際の口座での短いストレステストがない戦略は危険です :)

全くその通りで、より簡単に、より速く。信号からトリガー、入力まで通常5分程度なので、かなり計測されていますね ))一方、常にモニターに囲まれているのは、私にとって、チャートに興味深いものがたくさんあるのです))

 
ドミトリー・ベロフ

マキシム 実践的なトレーダーとしての個人的な経験からすると、それはアドバイスになりますから、いい指摘ですね。それは貴重なことですよね、ノウィ。私は自分の意見に戻りますが、私を助けてくれるのはM1とマニュアル取引だけです（笑)。

もちろんマニュアルトレードでも良いし、利益も出るのですが、毎日何時間もモニターで瞑想していると、もうダメなんです。今は、気分次第でたまにしか仕事をしません。

ドミトリー・ベロフ

私にとってFXは長い間スイング相場だったので、調整するのが現実的です。М1の良いところは、明らかな操作の影響がほとんどなく、純粋に偶然性があることです ))もちろん操作はありますが、私たちはすでにその方向に立っているようなものです。おそらく、小型のTFにもストラテジーを使う方が簡単でしょう - 彼らは長生きしますから))

M1戦略も3-4ヶ月は有効ですが、その後は修正・調整が必要です。数年経つと、この戦略は全く機能しなくなり、何の修正も効かなくなります。
 
エフゲニー・ベリャーエフ

これですべて納得です。

誰が男で、誰がヒゲなのかがわかりますね。

https://youtu.be/ZpIzmiXCpWA?t=1632


nowi:

nah...厩務員さんはファビュラスなド...b...。

彼は教えるつもりだ)))そんなクソみたいな......情けない......泣くか笑うか分からないような


 
ユーリイ・アサウレンコ

手はもちろんいいし、儲かるのですが、毎日モニターの前で瞑想する時間は...疲れますね。今は、気分次第でたまに働く程度です。

しかし、M1戦略の寿命は平均3〜4ヶ月で、その後は修正・調整が必要です。図面の解析が始まれば、どのように展開し、どのように動くかが見えてきます。

週5日は多すぎる、もちろん昔は会社勤めが多かったので）。会社より働かなければならないのでは、トレーディングの世界に入った意味がない！）でも、週に2～3日あれば十分なのです。))

インパルス、修正、レベル、それらは変わりません))

 

皆さん！私は、マクシム・デミトリエフスキーが、厚顔無恥な嘘つきで、無礼者で、人を操る、極めて下劣な人間であることを公式に宣言します。彼は私、私の母、そして私の国を侮辱し、その挑発に乗ったのです。せめて気をつけてください、この不十分な人間がいつ折れて、あなたやあなたの家族を傷つけるかもしれないのです。彼は孤立しているに違いない。

 
ドミトリー・ベロフ

週5日は多すぎる、昔は会社であんなに働いていたのに))会社よりもっと頑張らないといけないのに、これだけトレーディングをする意味があるのだろうか）でも、週に2、3日あれば十分です))

インパルス、修正、レベル - 彼らは変更さ れません))

彼らは決して変わらない。それは、どんな市場でも永遠に通用する。

 
ドミトリー・ベロフ

モメンタム、補正、レベル - 彼らは変更されません））。

手仕事をするのであれば、そうですね、インジケータは必要ないですね。MAを描くだけなら、認識を容易にするために描くのです。

しかし、自動装置は指標がないと成り立たない。消化しやすい形の情報が必要なのです。

 
ユーリイ・アサウレンコ

手仕事の場合は、そうですね、インジケーターは必要ないですね。まあ、認識しやすいようにMAを描けばいいんだろうけど。

しかし、オートマトンは指標がないと成り立たない。消化しやすい形の情報が必要なのです。

if(Close[1] > Open[3]) OpenBuy(...)

ところで、「指標」の定義に該当するのでしょうか？

 
ヴィタリー・ムジチェンコ

ところで、これは「指標」の定義に該当するのでしょうか？

というより、条件ですね（笑)。しかし、ここで

х=Close[1]- Open[3];
if(x > 0) OpenBuy(...)

xはすでに指標となっている。モメンタムという))。

1...91011121314151617181920
新しいコメント