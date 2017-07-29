ナイーブなビギナーズ戦略 - ページ 14

ここで調べても仕方ないと思います。誰も興味を示さない。私を信じてください。
 
ヴァシリー・ペレペルキン

いやいや、あなたは私とマックスとの関係の構造を誤解しています。彼自身がプライベートで私のところに来て、取引での失敗について泣き始めました。MOは機能しない、次のローソクの色は予測不可能だ、パイソンにレシェトフのマシンを実装したものは存在しない。心理学の本を何冊か差し出したらブチ切れて、最後のクズのように悪態をつき始め、私の母親と寝たなどと言い出し、そんな不甲斐なさに本当に気が狂いそうでした、その時対話は止まり、私に何か投稿しましたが、私は読んでもいませんでした。


私はあなたを信じません。

マキシムは普通の男だ 汚い臆病者のレベルには下がらない

ヴァシリー・ペレペルキン

プライベートで話をするのは怖いです。

なぜ？Webを見るのは怖いですか？では、どうやって出かけるのですか？
 

自分の経験やパターンを共有することは、とても興味深いことです。そして、個人的な悪口や喧嘩になると、もう面白くなくなる。"つまんないよ、女の子"

削除済み  
ヴァシリー・ペレペルキン

"

ホームレスのように悪態をつき始め、母と寝たなどと言い出した。

これが唯一の真実で、E・ボルノフがイタコタから拝借したものです、彼は迷惑な人の愚痴を言うのがかなり上手です。本文中の上記以外は全てあからさまな嘘です。
"


 

これですべて納得です。

誰が男で、誰がヒゲなのかがわかりますね。

https://youtu.be/ZpIzmiXCpWA?t=1632

 

nnda...新郎はファビュラスなド...b...なんです。

教壇に立つ)))そんなクソみたいな...情けない...泣くか笑うか迷うぞ

 
タグコノウ

私の考えでは、統計をとってパターンを見つける方法は、ロジックを使ってパターンを見つける方法よりも、デフォルトで効果が低いです。


やはり統計が一番ですからね。歴史上80％からうまくいくパターンを選べば、必ず利益が出る。市場は論理的でないことが多いというか、独自の論理を持っていて、それは9割のスポンサーの論理とは違う。))

 
ジャンニ

ストラテジーは、YOU個人、利益とリスクの要件に合っていなければなりません。機械は、あなたがどのレベルまでなら快適かを把握することはできません。


自分に合った戦略を見つけるために、いくつの戦略を試せばいいのでしょうか？また、それぞれのテストにどれくらいの時間をかけるべきなのでしょうか？))あなたのアドバイスは、もしあなたが億万長者なら、ここに残りの人生の趣味がありますよ、というのと似ていますね))

 

このスレッドから、明らかな洪水を取り除くべきかもしれません。

 
ドミトリー・ベロフ

いくつの戦略を試せば、自分自身に合ったものが見つかるのでしょうか？また、それぞれどのくらいの期間テストするのですか？))あなたのアドバイスは、あなたがすでに億万長者なら、残りの人生の趣味はこれだ、と言っているようなものです ))

実は、あまり努力する必要はないんです。ほとんどのストラテジー（MOではない）は、何をベースに、どんな指標を使っても、ほぼ同等である。基本的な原理はほぼ同じです。つまり、従来の戦略クラスは数種類しかないのです。一般的にはあまり選択肢はない）。

論理に基づくすべての戦略の一般的な問題は、すべてのケースをアルゴリズム的に記述し体系化することが不可能なことである。つまり、このような戦略では、指標や条件、制限をどんどん導入することで、損失を出す取引を最小限に抑えることができるのです。やがて、このシステムは耐えられなくなる。

ここで、データマイニング（MOE、ニューラルネットワークなど）が本当に必要になってきます。

