登録者数1200人!!! - ページ 22

新しいコメント

Andrey F. Zelinsky 2017.01.18 10:35 #211

イーゴリ・ヴォロディン

簡単な方法はないのです。しかし、誰かが成功体験に触発され、確率の波が新しいリーダーを連れ出すだろう。スレッドをよく読むと、タラスが登場し、面白いフレーズを投げかけている--そのひとつがこれだ。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

登録者数1200人!!!

タラス・ゴンチャール さん 2017.01.16 20:27

あるいは、「すでにアカウントを持っていて、加入者がいないのに、なぜフルアカウントを作るのか」とも言えます。

セントアカウントでなければ、 プロバイダーがこの結果を 繰り返すとは思えない...感情が高ぶる

なぜ自分のことを三人称で呼ぶのか、タラスとプロバイダーが同一人物なのか、それは問題ではありませんが、ここでは2つの点が指摘されています。

-- マーケティングが絡んでくるので、新しいリーダーを「排除」するのは簡単ではありません。

-- また、多くの加入者がいる中で信号を捨てると、新しいリーダーを「連れ出す」ことも簡単ではありません。「連れ出された」リーダーについていこうとする人々の存在感がないためです。

Vladimir Suschenko 2017.01.18 10:44 #212

私はいくつか思うところがあります。

1 - セント口座のシグナルを利用して、入金額よりも数桁多い利益を得ることに成功したタラス。これは、1:100000000といった高いレバレッジをかけた「証拠金取引」と考えてよいでしょう。こうして成功したのだから、よくやった。盗まれたのではなく、頭で稼いだのだ。2 - IQゼロのモデル（多かれ少なかれトップ）であれば、1回の撮影で多くのお金を得ることができ、誰もショックを受けることはありません。

2-シグナルサービス 参加者の機会均等化（均等化と混同しないように）については、フィギュアスケートや体操が「演技技術」と「表現・芸術性」の二つの指標で評価されるのと同様に、シグナルでも、技術指標の合計で算出する「技術」評価と、加入者数、加入者の預金額で算出する「消費」評価の二種類を導入してはどうか、と思いついたのですが...。もしかしたら、その方がいいのかも？なぜなら、レーティングを計算する際に、加入者数を考慮すべきではないという提案は、フェアではないと思われるからです。

削除済み 2017.01.18 10:50 #213

アレキサンダー：

...ヒキガエルが人にすること...首を絞めること......。

まあ、無条件でそうなるんですけどね。そして、熟練した経験者は、このような危険で混乱した戦略が終わり、加入者の資金のほとんどが流出した後に誰かが 手にする「加入者資金」500万米ドルという数字に目を向けるべきである。

そして、その「誰か」の一人が、あなたでなければならないのです。市場に出て、儲かっているんでしょう？では、誰のお金なのでしょうか？月50％」でどこかがリードしている小心者の強欲者？

それこそアンチ・ガマのあるべき姿だ。

もうひとつは、信号のレーティングが透明でないことを不快に思う人がいることです。それがどうした？だから、それを受けて、どこかで「透明」を使ってみてください。シグナルは、チャート、表、詳細なレポートとともに、マーケットで無料で ホストすることができます。これらの情報は、取引システムの開発や長期投資家の発掘に利用できます。そして、あなたは小さなことにしがみついていて、月々20米ドルのために。そうですね、シグナルやマーケットプレイスの製品に毎月100～200ドルの追加料金を支払っても、誰も損をすることはありません。しかし、ここではPRIORITIESを構築する必要があります。トレーダーを目指すのであれば、ここで誰がどれだけ売ったかなんて気にしないことです。取引システムの収益性と、それに関するレポートが権威あるアクセスで利用可能であることだけを気にすればいいのです。すべて無料です。

Metaquotesが私のEAのダウンロードカウンターを故意にねじ伏せました（RenatとMetaquotesが私の批判を嫌っているか、私のEAがFX市場全体にとって脅威であると推測しています）。私のサイトやMarketからのダウンロード数で、1年半連続で確認しました。ダウンロードの相関はゼロか、あるいはマイナスになっています。私のサイトにも、MQL5から多くの人が訪れてくれたので、その相関関係があるのでしょう。相関関係の計算方法は知っている。

それがどうした？不満はないんですけどね。不満はないんだけど、どうして？なぜなら、MT4-MT5トレーディングプラットフォームとMQL5.comシステムを使用することによるプラス（およびお金の節約）は、すべての短所の合計よりもはるかに大きいからです。

だから、ちょっと厳しいことを言いますが、ストレートに言います。

あなた方は黙って、あなたの取引システムの収益性に取り組んだ方が良いでしょう。他の誰かのポケットに毎月100...1000を数えるのではなく、MQL5.comシグナルのパフォーマンスを使用して、金持ちの投資家を自分で探してみてください。

月1000ドルを目標にする小心者ではなく、数千万円の投資家の資金を運用するトレーダーを 本当に目指すのであれば、この方がよっぽど正しいでしょう。今あるものを大切にし、文句を言わない。

Vasiliy Sokolov 2017.01.18 10:52 #214

マーケティングを論じる場合、いまやVCは優良なシグナルプロバイダーに既得権を持つということを理解しなければならない。現在、PAMMサービスや優れたシグナルプロバイダーは、まさに証券会社が顧客に与えることができる唯一のユニークな利点です。取引条件、商品、約定など、他のすべては証券会社によってほとんど同じです。

証券会社が質の高いシグナルを公表すると（PAMMAは言うに及ばず）、スプレッドとして手数料を支払う不適格な投資家がたくさん集まってくるのです。また、証券会社にとっては「どんなトレーダーが取引しているか」「どんなシグナルが出ているか」など、最高の宣伝になります。だから、証券会社の利害はもっとはっきりしている。もうひとつは、証券会社が最初に見た信号を広告にしないことだ。最初のうちは、信号が自ら宣言し、肯定的な結果を得る必要があります。

削除済み 2017.01.18 11:23 #215

レーティングを考え、ポイントやドローダウンに大きなウェイトを置くことは必要だと思いますが、1つの案件を10個の小さな案件に分け、1つの数字で1日10000ポイントという結果を出し、レーティングは右肩上がり、利回りは月4～5％というのはダメだと思います。Net pips レバレッジ 1:1 平均ドローダウン 平均収益性 アクティビティとレバレッジ1以上のものは考慮しないでください。

削除済み 2017.01.18 12:06 #216

管理人さん、Renatさん、シグナルズサービスを 少し改良してください、あなたのキャピタリズムの特殊性を悪用するプロバイダーがいます。

Ivan Butko 2017.01.18 12:16 #217

削除されるためにこのスレッドを作ったのではありません。信号事業の競争問題に対するフィードバックや提案、批判、議論という性格を持つようになった。

ほらほら、1週間も経たずにもう20ページですよ。そして、このスレッドを掘り下げると、健全な理由や批判、提案が見つかるでしょう。

削除済み 2017.01.18 12:21 #218

私たちは良識ある競争を求め、その声に耳を傾けたいと思います。

Volodymyr Hrybachov 2017.01.18 12:26 #219

Marat Khabiev:

私たちは良識ある競争を求め、その声に耳を傾けたいと思います。

削除済み 2017.01.18 12:30 #220

ウラジーミル・グリバチョフ

私たちの提案をもう一度書いてください。誰も読んでいないようで、わざと目を通させているような感じです。
簡単な方法はないのです。しかし、誰かが成功体験に触発され、確率の波が新しいリーダーを連れ出すだろう。
スレッドをよく読むと、タラスが登場し、面白いフレーズを投げかけている--そのひとつがこれだ。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
登録者数1200人!!!
タラス・ゴンチャール さん 2017.01.16 20:27あるいは、「すでにアカウントを持っていて、加入者がいないのに、なぜフルアカウントを作るのか」とも言えます。
セントアカウントでなければ、 プロバイダーがこの結果を 繰り返すとは思えない...感情が高ぶる
なぜ自分のことを三人称で呼ぶのか、タラスとプロバイダーが同一人物なのか、それは問題ではありませんが、ここでは2つの点が指摘されています。
-- マーケティングが絡んでくるので、新しいリーダーを「排除」するのは簡単ではありません。
-- また、多くの加入者がいる中で信号を捨てると、新しいリーダーを「連れ出す」ことも簡単ではありません。「連れ出された」リーダーについていこうとする人々の存在感がないためです。
私はいくつか思うところがあります。
1 - セント口座のシグナルを利用して、入金額よりも数桁多い利益を得ることに成功したタラス。これは、1:100000000といった高いレバレッジをかけた「証拠金取引」と考えてよいでしょう。こうして成功したのだから、よくやった。盗まれたのではなく、頭で稼いだのだ。2 - IQゼロのモデル（多かれ少なかれトップ）であれば、1回の撮影で多くのお金を得ることができ、誰もショックを受けることはありません。
2-シグナルサービス 参加者の機会均等化（均等化と混同しないように）については、フィギュアスケートや体操が「演技技術」と「表現・芸術性」の二つの指標で評価されるのと同様に、シグナルでも、技術指標の合計で算出する「技術」評価と、加入者数、加入者の預金額で算出する「消費」評価の二種類を導入してはどうか、と思いついたのですが...。もしかしたら、その方がいいのかも？なぜなら、レーティングを計算する際に、加入者数を考慮すべきではないという提案は、フェアではないと思われるからです。
...ヒキガエルが人にすること...首を絞めること......。
まあ、無条件でそうなるんですけどね。そして、熟練した経験者は、このような危険で混乱した戦略が終わり、加入者の資金のほとんどが流出した後に誰かが 手にする「加入者資金」500万米ドルという数字に目を向けるべきである。
そして、その「誰か」の一人が、あなたでなければならないのです。市場に出て、儲かっているんでしょう？では、誰のお金なのでしょうか？月50％」でどこかがリードしている小心者の強欲者？
それこそアンチ・ガマのあるべき姿だ。
もうひとつは、信号のレーティングが透明でないことを不快に思う人がいることです。それがどうした？だから、それを受けて、どこかで「透明」を使ってみてください。シグナルは、チャート、表、詳細なレポートとともに、マーケットで無料で ホストすることができます。これらの情報は、取引システムの開発や長期投資家の発掘に利用できます。そして、あなたは小さなことにしがみついていて、月々20米ドルのために。そうですね、シグナルやマーケットプレイスの製品に毎月100～200ドルの追加料金を支払っても、誰も損をすることはありません。しかし、ここではPRIORITIESを構築する必要があります。トレーダーを目指すのであれば、ここで誰がどれだけ売ったかなんて気にしないことです。取引システムの収益性と、それに関するレポートが権威あるアクセスで利用可能であることだけを気にすればいいのです。すべて無料です。
Metaquotesが私のEAのダウンロードカウンターを故意にねじ伏せました（RenatとMetaquotesが私の批判を嫌っているか、私のEAがFX市場全体にとって脅威であると推測しています）。私のサイトやMarketからのダウンロード数で、1年半連続で確認しました。ダウンロードの相関はゼロか、あるいはマイナスになっています。私のサイトにも、MQL5から多くの人が訪れてくれたので、その相関関係があるのでしょう。相関関係の計算方法は知っている。
それがどうした？不満はないんですけどね。不満はないんだけど、どうして？なぜなら、MT4-MT5トレーディングプラットフォームとMQL5.comシステムを使用することによるプラス（およびお金の節約）は、すべての短所の合計よりもはるかに大きいからです。
だから、ちょっと厳しいことを言いますが、ストレートに言います。
あなた方は黙って、あなたの取引システムの収益性に取り組んだ方が良いでしょう。他の誰かのポケットに毎月100...1000を数えるのではなく、MQL5.comシグナルのパフォーマンスを使用して、金持ちの投資家を自分で探してみてください。
月1000ドルを目標にする小心者ではなく、数千万円の投資家の資金を運用するトレーダーを 本当に目指すのであれば、この方がよっぽど正しいでしょう。今あるものを大切にし、文句を言わない。
マーケティングを論じる場合、いまやVCは優良なシグナルプロバイダーに既得権を持つということを理解しなければならない。現在、PAMMサービスや優れたシグナルプロバイダーは、まさに証券会社が顧客に与えることができる唯一のユニークな利点です。取引条件、商品、約定など、他のすべては証券会社によってほとんど同じです。
証券会社が質の高いシグナルを公表すると（PAMMAは言うに及ばず）、スプレッドとして手数料を支払う不適格な投資家がたくさん集まってくるのです。また、証券会社にとっては「どんなトレーダーが取引しているか」「どんなシグナルが出ているか」など、最高の宣伝になります。だから、証券会社の利害はもっとはっきりしている。もうひとつは、証券会社が最初に見た信号を広告にしないことだ。最初のうちは、信号が自ら宣言し、肯定的な結果を得る必要があります。
レーティングを考え、ポイントやドローダウンに大きなウェイトを置くことは必要だと思いますが、1つの案件を10個の小さな案件に分け、1つの数字で1日10000ポイントという結果を出し、レーティングは右肩上がり、利回りは月4～5％というのはダメだと思います。Net pips レバレッジ 1:1 平均ドローダウン 平均収益性 アクティビティとレバレッジ1以上のものは考慮しないでください。
削除されるためにこのスレッドを作ったのではありません。信号事業の競争問題に対するフィードバックや提案、批判、議論という性格を持つようになった。
ほらほら、1週間も経たずにもう20ページですよ。そして、このスレッドを掘り下げると、健全な理由や批判、提案が見つかるでしょう。
私たちは良識ある競争を求め、その声に耳を傾けたいと思います。
