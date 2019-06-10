"New Neural "は、MetaTrader 5プラットフォーム用のオープンソース・ニューラルネットワークエンジンプロジェクトです。 - ページ 81

GKS です。

トピックに関するコメントを読んで、結論に至りました - 私はそれがされるとき、ベータプロジェクトを見たい？ と詳細な説明の記事。

すでに、軽い苛立ちを感じながらも、少し罪悪感を感じ始めています。

アフトゥール、ペッシエコー。

ジュ
ということは、どこかでフィードバックがあるのでは？

遅延オペレータセルは、フィードバックを担当し、これらはアウトアレイ自体から取り出されたコンボリューションアウトセルである。

唯一の不都合は、遅延演算子の各ランクについて、行列全体のメモリを割り当てなければならないことですが、これは最適化の問題です。

 
ウラン です。

例えば，テンプレート「MLP」が「perseptrons」によって全ニューロンのタイプを綴るように，名前の下にブートストラップテンプレートを作ることが可能でしょう．

それは確かです。便利さが保たれている、ということです。:)
 

まあ、考え方ははっきりしているので、なぜそれを始めたのかという本題を繰り返してみます。

反対派は、このモデルを記述することが不可能なグリッドの種類を提示してください!!!!

そのアイデアに未来があるかどうかを理解する必要があります。そして、コードをたくさん書いてみて、グリッドの 多くのバリエーションを 実装するのは不可能であることがわかります。

 
ウラン です。

反対派は、このモデルで説明できないタイプのグリッドを提出してください!!!!

と書きました。なぜ答えないの？
 
MetaDriver
まさにその「グリッド型」から抽象化すること--うまくすれば、かなり人工的な概念ですが。
それはかなり人工的な考え方ですね...。そして、伸びたり切れたりするシナプス。そして何十億もの神経細胞。そして、森は自ら切り刻み、積み重ねる（C）。
 
TheXpert です。
それは大きな口ぶりですね...。そして、伸びたり切れたりするシナプス。そして何十億もの神経細胞。そして、森は自ら切り刻み、積み重ねる。

TheXpert です。
私はあなたに手紙を書きました。なぜ反応しないの？
すべて答えたつもりですが、もしかしたら、答えられなかったことがあるかもしれませんので、もしよろしければ、もう一度お願いします。
 

まず、少し話がそれますが。カリフォルニア工科大学に「PolyWorld」というプロジェクトがありました。このプロジェクトの目的は、仮想の生き物の二次元世界を作り、簡単な脳神経網を持たせ、生きるために見る、動く、食べ物を探す、繁殖する、殺し合う（食べ物の量は限られている）等の能力を持たせることでした。ブレインネットワークは、与えられた入出力機能を持つ複数のニューロンと、ニューロン間の可塑的な（学習可能な）シナプスで構成されている。生まれたとき、神経細胞間の結合はランダムである。この仮想世界の進化を観察することがプロジェクトの目的でした。ご興味のある方は、このプロジェクトに関するレクチャーをこちらでご覧ください（興味深いのは16分から）。

https://www.youtube.com/watch?v=_m97_kL4ox0

さて、本題です。神経細胞が互いに接続され、初期のランダムな重みを介して入力と出力に接続されたネットワークに遺伝学を適用しようとした人はいるだろうか？シナプスは、ヘブの法則や他の教師なし学習の法則を適用することで現れたり消えたりする。 FXで取引するトレーダーが、それぞれ一定の初期預金を持っていて、他のトレーダーを犠牲にしてそれを増やそうとする、そんなネットワークの仮想世界を作るのである。例えば、あるトレーダーが利益を上げるたびに、他のトレーダーの資金から利益が差し引かれるなど、総資金は一定でなければならない。 トレーダーは、生き残るため、つまり預金を失わないために互いに競争しているのだ。ネットワークトレーダーを横断する可能性などを紹介することができます。つまり、市場でネットワークを進化させるための真の環境を作ることです。

